‮ ‬مسؤول‭ ‬إيراني‭:‬العراق‭ ‬يتفاوض‭ ‬بجدية‭ ‬مع‭ ‬الامريكان‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬أموالنا

إداري‭ ‬بلجيكي‭ ‬يستقيل‭ ‬تحت‭ ‬الانتقادات‭ ‬لاستقباله‭ ‬وفدا‭ ‬إيرانيا

طهران‭ -‬بغداد‭ – ‬بروكسل‭ -‬الزمان‭ ‬

اشاد‭ ‬مسؤول‭ ‬إيراني‭ ‬سابق‭ ‬بجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬أصول‭ ‬إيران‭ ‬المجمدة،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬بغداد‭ ‬ستفرج‭ ‬عن‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬مهر‭ ‬للأنباء،‭ ‬عن‭ ‬حسن‭ ‬دانايي‭ ‬فر‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬واحد‭ ‬ابرز‭ ‬المعنيين‭ ‬بالملفات‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬معه‭ ‬،‭ ‬انه‭ : ‬“تولي‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬اهتماماً‭ ‬خاصاً‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬أصول‭ ‬إيران‭ ‬المالية،‭ ‬وقد‭ ‬بذلت‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن”‭. ‬وتابع‭: ‬“تتفاوض‭ ‬بغداد‭ ‬بجدية‭ ‬مع‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬وتشير‭ ‬الأدلة‭ ‬والمعطيات‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬قريباً‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬الإيرانية‭ ‬المجمدة‭ ‬في‭ ‬العراق”‭. ‬وأكد‭ ‬دانايي‭ ‬فر‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬الأصول‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬والمساعي‭ ‬قائمة‭ ‬حالياً‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬البقية‭. ‬وفي‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬المستحقات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مقابل‭ ‬صادرات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والغاز‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬قال‭: ‬“لدى‭ ‬إيران‭ ‬عقدان‭ ‬كبيران‭ ‬لبيع‭ ‬الغاز‭ ‬والكهرباء‭ ‬للعراق،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬عملية‭ ‬الدفع”‭. ‬وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الإيرانية‭ ‬العراقية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬مستحقات‭ ‬إيران‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬وبحسب‭ ‬هذا‭ ‬المسؤول،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬بعض‭ ‬موارد‭ ‬إيران‭ ‬المجمدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لتغطية‭ ‬احتياجات‭ ‬الحجاج،‭ ‬فيما‭ ‬دفعت‭ ‬بقية‭ ‬الأموال‭ ‬مقابل‭ ‬توريد‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية‭.‬

وأعلن‭ ‬المصرف‭ ‬العراقي‭ ‬للتجارة‭ ‬بدوره،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬آلية‭ ‬تسديد‭ ‬الأصول‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

فيما‭ ‬قدّم‭ ‬مسؤول‭ ‬بلجيكي‭ ‬إقليمي‭ ‬استقالته،‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬الانتقادات،‭ ‬لاستقباله‭ ‬وفد‭ ‬إيراني‭ ‬يرأسه‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬طهران‭.‬‮ ‬‭ ‬وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬انتخاب‭ ‬الإيرانية‭ ‬فان‭ ‬استقالة‭ ‬باسكال‭ ‬سميت،‭ ‬مسؤول‭ ‬التنمية‭ ‬الحضرية‭ ‬والشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬بروكسل،‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬اتهام‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬البلجيكية‭ ‬حاجا‭ ‬لحبيب‭ ‬له‭ ‬بـ»تلطيخ‭ ‬صورة‮»‬‭ ‬العاصمة‭ ‬بروكسل،‭ ‬لسماحه‭ ‬لوفد‭ ‬إيراني‭ ‬وآخر‭ ‬روسي‭ ‬بحضور‭ ‬مؤتمر‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬رؤساء‭ ‬بلديات‭ ‬من‭ ‬مدن‭ ‬كبرى‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬‮ ‬

‮ ‬وأعلن‭ ‬سميت،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي،‭ ‬أنه‭ ‬سيتنحى‭ ‬عن‭ ‬منصبه،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يرتكب‭ ‬خطأ‭ ‬شخصياً‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬البلجيكي‭ ‬إنه‭ ‬شعر‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مضطر‭ ‬للتنحي‭ ‬بعد‭ ‬نشر‭ ‬رسالة‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬من‭ ‬مكتبه،‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬الحكومة‭ ‬الإقليمية‭ ‬ستدفع‭ ‬تكاليف‭ ‬إقامة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬طهران‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬زاكاني‭ ‬ومسؤولان‭ ‬روسيان‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬وكشف‭ ‬سميت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تسليم‭ ‬جميع‭ ‬الوثائق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمحادثاته‭ ‬بشأن‭ ‬الدعوة‭ ‬وإصدار‭ ‬التأشيرات‭ ‬للمسؤولين‭ ‬الإيرانيين‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬والعلاقات‭ ‬بين‭ ‬بلجيكا‭ ‬وإيران‭ ‬متوترة،‭ ‬فقد‭ ‬أفرجت‭ ‬بروكسل‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬دبلوماسي‭ ‬إيراني‭ ‬مسجون‭ ‬بتهمة‭ ‬التخطيط‭ ‬لتفجير‭ ‬تجمع‭ ‬للمعارضة‭ ‬الإيرانية‭ ‬قرب‭ ‬باريس‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬مقابل‭ ‬إفراج‭ ‬طهران‭ ‬عن‭ ‬عامل‭ ‬إغاثة‭ ‬بلجيكي‭ ‬و3‭ ‬أوروبيين‭ ‬آخرين‭.‬‮ ‬‭ ‬وعلي‭ ‬رضا‭ ‬زاكاني‭ ‬يرتبط‭ ‬ارتباطاً‭ ‬وثيقاً‭ ‬بالحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬و‭ ‬ترأس‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬وحدة‭ ‬الباسيج‭ ‬التابعة‭ ‬للحرس‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬ومقابل‭ ‬تدهور‭ ‬علاقات‭ ‬ايران‭ ‬بدول‭ ‬أوربية،‭ ‬توقع‭ ‬استاذ‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬سعود،‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬السعودي‭ ‬السابق،‭ ‬علي‭ ‬العنزي،‭ ‬‮«‬علاقات‭ ‬اكثر‭ ‬تطورا‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والرياض‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬فارس‭ ‬الإيرانية‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬إن الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬برعاية‭ ‬صينية‭ ‬هو‭ ‬اطار‭ ‬مهم‭ ‬لتطوير‭ ‬العلاقات،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬إن‭ ‬‮«‬اي‭ ‬طرف‭ ‬من‭ ‬اطراف‭ ‬المنطقة‭ ‬او‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬يؤيد‭ ‬او‭ ‬يتحسس‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وايران‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬له‭ ‬مصلحة‭ ‬بإبقاء‭ ‬المنطقة‭ ‬غير‭ ‬مستقرة‭ ‬واذكاء‭ ‬التوتر‭ ‬فيها‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬تلفزيون‭ ‬“سي‭ ‬جي‭ ‬تي‭ ‬إن‮» ‬الصيني،‮ ‬قال‭ ‬سفير‭ ‬إيران‭ ‬الجديد‭ ‬لدى‭ ‬السعودية‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬عنايتي،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬حوار‭ ‬جديد‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬إن‭ ‬‮«‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬لوزيري‭ ‬خارجية‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬تناول‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬ويرى‭ ‬الباحث‭ ‬السياسي‭ ‬العراقي‭ ‬عباس‭ ‬عبود،‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬ائتلاف‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬عباس‭ ‬عبود‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬انتقال‭ ‬العلاقات‭ ‬الايرانية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬التكتيكي‭ ‬الى‭ ‬المستوى‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬يمنح‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬خيارات‭ ‬اوسع‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬للعب‭ ‬دور‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬واعتبر‭ ‬عبود‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ايران‭ ‬ترحب‭ ‬بتطوير‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬لان‭ ‬تطوير‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الضفة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬الخليج‭ ‬يمنحها‭ ‬فرصة‭ ‬لالتقاط‭ ‬الانفاس‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬لدخول‭ ‬النادي‭ ‬النووي‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬يمنح‭ ‬المنطقة‭ ‬فسحة‭ ‬امل‭ ‬لتاسيس‭ ‬معادلة‭ ‬جديدة‭ ‬لنظام‭ ‬اقليمي‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬ورضا‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬للعراق‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬جسرا‭ ‬للحوار‭ ‬لا‭ ‬حاجز‭ ‬للصد‭ ‬بين‭ ‬العرب‭ ‬وإيران‭ ‬كما‭ ‬يريد‭ ‬منه‭ ‬البعض،‭ ‬كونه‭ ‬صاحب‭ ‬الحدود‭ ‬البرية‭ ‬الاطول‭ ‬بين‭ ‬العرب‭ ‬وايران‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني،‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان،‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬إنه‭ ‬تحدث‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬اقتصادية‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬مختلفة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬واتفقت‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مارس‭/‬آذار‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬وبوساطة‭ ‬صينية،‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وإعادة‭ ‬فتح‭ ‬السفارتين‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬أقصاها‭ ‬شهران‭.‬‮ ‬

‮ ‬وأعادت‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬يونيو‭/ ‬حزيران‭ ‬الجاري‭ ‬فتح‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬بكين‭.‬‮ ‬