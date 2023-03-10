‮ ‬محادثات‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني في‭ ‬جنيف‭ ‬لتبادل‭ ‬أسرى

صنعاء‭ – ‬عدن‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬والحوثيون‭ ‬أن‭ ‬الأطراف‭ ‬المتحاربة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬ستجري‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬السبت‭ ‬لمناقشة‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬المنخرطة‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭.‬

وقال‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬ماجد‭ ‬فضائل‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحافي‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الحومية‭ ‬سبأ‭ ‬‮«‬تستمر‭ ‬المفاوضات‭ ‬11‭ ‬يوما،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصّل‭ ‬الى‭ ‬تفاهمات‭ ‬بشأن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الاتفاق‭ ‬السابق‭ ‬الموقع‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‮»‬‭.‬

أمّا‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬الحوثيين‭ ‬إلى‭ ‬جنيف‭ ‬عبدالقادر‭ ‬المرتضى،‭ ‬فقال‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬الإنساني‮»‬‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬الحوثيين‭ ‬عن‭ ‬موافقتهم‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬جديد‭ ‬للأسرى‭ ‬سيشهد‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬1400‭ ‬متمرد‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬823‭ ‬مقاتلًا‭ ‬مواليًا‭ ‬للحكومة،‭ ‬بينهم‭ ‬16‭ ‬سعوديًا‭ ‬وثلاثة‭ ‬مواطنين‭ ‬سودانيين‭.‬

وعقدت‭ ‬الأطراف‭ ‬المتحاربة‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬سلسلة‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان‭ ‬لم‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تطورات‭.‬

وستبدأ‭ ‬محادثات‭ ‬السبت‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬أنهما‭ ‬اتفقتا‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬دعمهما‭ ‬الأطراف‭ ‬المتنازعة‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬اليمن‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬والتي‭ ‬قتل‭ ‬فيها‭ ‬آلاف‭ ‬اليمنيين‭. ‬ويقول‭ ‬محللون‭ ‬إن‭ ‬الانفراج‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسهّل‭ ‬حل‭ ‬الصراع‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليًا‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬المملكة‭.‬

وكانت‭ ‬آخر‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬كبيرة‭ ‬للأسرى‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬2020‭ ‬عندما‭ ‬أطلق‭ ‬الجانبان‭ ‬سراح‭ ‬1056‭ ‬سجينا،‭ ‬بحسب‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭.‬