‮ ‬صنع‭ ‬في‭ ‬الصين‭..‬ كيف‭ ‬تحولت‭ ‬لماركة‭ ‬سياسية؟

الرياض‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يرى‭ ‬محللون‭ ‬إن‭ ‬تبعات‭ ‬الاتفاق‭ ‬المفاجئ‭ ‬لاستئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬سيتردّد‭ ‬صداها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وخارجه،‭ ‬إذ‭ ‬أنّ‭ ‬مفاعيله‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬اليمن‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وينهي‭ ‬الاتفاق‭ ‬القطيعة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬بعدما‭ ‬هاجم‭ ‬متظاهرون‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬إعدام‭ ‬المملكة‭ ‬لرجل‭ ‬الدين‭ ‬الشيعي‭ ‬السعودي‭ ‬نمر‭ ‬النمر‭.‬

لكن‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬ذلك،‭ ‬كانت‭ ‬القوتان‭ ‬صاحبتا‭ ‬الثقل‭ ‬الاقليمي،‭ ‬على‭ ‬طرفي‭ ‬نقيض‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النزاعات‭ ‬الدامية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬تقول‭ ‬المحللة‭ ‬في‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬الأزمات‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬دينا‭ ‬اسفندياري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الاتفاق‭ ‬غير‭ ‬متوقع‭.‬‮ ‬‭ ‬وتوضح‭ ‬‮«‬كان‭ ‬الشعور‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬السعوديين‭ ‬كانوا‭ ‬محبطين‭ ‬خصوصا‭ ‬وشعروا‭ ‬أن‭ ‬استعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬هي‭ ‬ورقتهم‭ ‬الرابحة،‭ ‬لذلك‭ ‬بدا‭ ‬الأمر‭ ‬وكأنهم‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬النزوح‭ ‬عن‭ ‬موقفهم‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬المفاجئ‭ ‬موضوع‭ ‬ترحيب‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬نوعًا‭ ‬ما‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬للقوتين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لبدء‭ ‬تحديد‭ ‬وحل‭ ‬خلافاتهما‮»‬‭.‬

‭- ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ – ‬وقد‭ ‬تظهر‭ ‬آثار‭ ‬الاتفاق‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬حيث‭ ‬يقاتل‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

وانتهت‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬المحادثات‭ ‬السعودية‭ ‬مع‭ ‬المتمردين‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬أثارت‭ ‬تكهنات‭ ‬بشأن‭ ‬صفقة‭ ‬قد‭ ‬تسمح‭ ‬للرياض‭ ‬بالانسحاب‭ ‬جزئيًا،‭ ‬وفقًا‭ ‬لدبلوماسيين‭ ‬مطلعين‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬المفاوضات‭. ‬وقال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحللين‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬السعوديين‭ ‬ما‭ ‬كانوا‭ ‬ليوافقوا‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تنازلات‭ ‬بشأن‭ ‬دور‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬ويرى‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬حسين‭ ‬ابيش‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬جدًا‭ ‬أن‭ ‬تلتزم‭ ‬طهران‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬حلفائها‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬ليكونوا‭ ‬أكثر‭ ‬استعدادًا‭ ‬لإنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البلد،‭ ‬لكننا‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬التفاهمات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬الكواليس‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬إصلاح‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬يمكن‭ ‬للمملكة‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬زخمها‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الواسع‭ ‬النطاق‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬أيضا‭ ‬التقارب‭ ‬الأخير‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬وتركيا‭. ‬ويقول‭ ‬توربيورن‭ ‬سولتفيدت‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬فيرسك‭ ‬مايبلكروفت‭ ‬الاستشارية‭ ‬إن‭ ‬الأمر‭ ‬يبدو‭ ‬منطقيا‭ ‬أكثر‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬مؤشر‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬يرى‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬المنطقة‭ ‬آرون‭ ‬لوند‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬الانفتاح‭ ‬هذه‭ ‬قد‭ ‬تشمل‭ ‬إعادة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬الحلبة‭ ‬الإقليمية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬عارضته‭ ‬المملك‭ ‬جزئياً‭ ‬بسبب‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬للرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬مع‭ ‬إيران‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬مرتبطة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬لكن‭ ‬تراجع‭ ‬العداء‭ ‬السعودي‭ ‬الإيراني‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬التقارب‭ ‬السعودي‭ ‬السوري‮»‬‭.‬

‭- ‬الصين‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ -‬

ولعل‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬أوجه‭ ‬الاتفاق‭ ‬هي‭ ‬أنّه‭ ‬جرى‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬التي‭ ‬لطالما‭ ‬كان‭ ‬يُنظر‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬مترددة‭ ‬في‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬مستنقع‭ ‬دبلوماسية‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الشائك‭.‬

وقال‭ ‬الخبير‭ ‬السعودي‭ ‬المقرّب‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬علي‭ ‬الشهابي‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬الآن‭ ‬هي‭ ‬عراب‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬وهذا‭ ‬له‭ ‬وزن‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

كذلك‭ ‬رأى‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬المجلس‭ ‬الأطلسي‭ ‬جوناثان‭ ‬فولتون‭ ‬إن‭ ‬الاتفاق‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬مستعدة‭ ‬للقيام‭ ‬بدور‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬‮ ‬

وتابع‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬علامة‭ ‬على‭ ‬ثقتها‭ ‬المتزايدة‭ ‬في‭ ‬وجودها‭ ‬الإقليمي،‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬علامة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تعتبر‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬مجالا‭ ‬لتحدي‭ ‬الهيمنة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬على‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬،‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬انتصار‭ ‬دبلوماسي‭ ‬للصين‭ ‬وخروج‭ ‬مهم‭ ‬عن‭ ‬نهجها‭ ‬الإقليمي‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬ابيش،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬سيثير‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬أسئلة‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬التي‭ ‬تقيم‭ ‬شراكة‭ ‬معقدة‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬مع‭ ‬الرياض‭.‬