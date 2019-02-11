‮«‬عشرة‭ ‬الفجر‮»‬‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬قلبت‭ ‬إيران‭ ‬رأساً‭ ‬على‭ ‬عقب

طهران-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬بين‭ ‬عودة‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬روح‭ ‬الله‭ ‬الخميني‭ ‬المظفّرة‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬1979‭ ‬وسقوط‭ ‬آخر‭ ‬حكومات‭ ‬الشاه،‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬مفصلية‭. ‬في‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬تذكير‭ ‬بالمحطات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬سرّعت‭ ‬انهيار‭ ‬نظام‭ ‬ملكي‭ ‬عمره‭ ‬2500‭ ‬عام‭.‬

تحتفل‭ ‬إيران‭ ‬الاثنين،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سنة،‭ ‬بـ»عشرة‭ ‬الفجر»،‭ ‬التسمية‭ ‬الرسمية‭ ‬لفترة‭ ‬الأيام‭ ‬العشرة‭ ‬التي‭ ‬أفضت‭ ‬إلى‭ ‬انتصار‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭.‬

‭- ‬عودة‭ ‬الخميني‭ -‬

في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬عاد‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬الخميني‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬بعد‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬المنفى‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وفرنسا‭. ‬وكان‭ ‬الشاه‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬بهلوي‭ ‬قد‭ ‬غادر‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬بعد‭ ‬احتجاجات‭ ‬ضد‭ ‬نظامه‭ ‬استمرت‭ ‬أشهرا‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الخميني‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬المناصرين‭ ‬الذين‭ ‬احتشدوا‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬وعلى‭ ‬الطريق‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬مقبرة‭ ‬«جنة‭ ‬الزهراء»‭ ‬(بهشت‭ ‬زهرا‭ ‬بالفارسية)‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬طهران،‭ ‬حيث‭ ‬ألقى‭ ‬أول‭ ‬محاضرة‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭.‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬قال‭ ‬الخميني‭ ‬إن‭ ‬حكومة‭ ‬شهبور‭ ‬بختيار،‭ ‬القومي‭ ‬المعارض‭ ‬الذي‭ ‬عيّنه‭ ‬الشاه‭ ‬عشية‭ ‬مغادرته‭ ‬إلى‭ ‬المنفى‭ ‬لقطع‭ ‬الطريق‭ ‬على‭ ‬المتشدّدين‭ ‬الإسلاميين،‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭.‬

‭- ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭-‬

في‭ ‬2‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬تم‭ ‬تعليق‭ ‬العقود‭ ‬الكبيرة‭ ‬للمصانع،‭ ‬والطاقة‭ ‬النووية،‭ ‬والتسلّح‭ ‬المبرمة‭ ‬مع‭ ‬الخارج‭.‬

في‭ ‬3‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬أعلن‭ ‬الخميني‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬له‭ ‬إنشاء‭ ‬«المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬الإسلامي»‭. ‬وفي‭ ‬4‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬أضرب‭ ‬ضباط‭ ‬في‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬تأييدهم‭ ‬للخميني،‭ ‬وتخلّف‭ ‬20‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬عن‭ ‬الالتحاق‭ ‬بثكناتهم‭.‬

‭- ‬تظاهرات‭ ‬وإضرابات‭ -‬

في‭ ‬6‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬اختار‭ ‬الخميني‭ ‬المهندس‭ ‬القومي‭ ‬والإسلامي‭ ‬مهدي‭ ‬بازركان،‭ ‬المعارض‭ ‬لنظام‭ ‬الشاه،‭ ‬رئيسا‭ ‬للحكومة‭ ‬الانتقالية‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬الثورة‭.‬

وبات‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬حكومتان:‭ ‬ملكية‭ ‬برئاسة‭ ‬بختيار‭ ‬وثورية‭ ‬برئاسة‭ ‬بازركان‭.‬

ودعما‭ ‬للحكومة‭ ‬الانتقالية‭ ‬دعا‭ ‬الائمة‭ ‬إلى‭ ‬تظاهرات‭ ‬حاشدة‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬الملايين‭ ‬تلتها‭ ‬إضرابات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭.‬

وفي‭ ‬7‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬أقام‭ ‬الملالي‭ ‬في‭ ‬أصفهان‭ ‬سلطات‭ ‬موازية‭ ‬لإدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬البلدية‭.‬

في‭ ‬8‭ ‬شباط/فبراير،‭ ‬وللمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬شارك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬بالزي‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تأييد‭ ‬لبازركان‭.‬

في‭ ‬9‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬حصلت‭ ‬حركة‭ ‬تمرّد‭ ‬في‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الإيراني‭ ‬أرسلت‭ ‬حكومة‭ ‬بختيار‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الإمبراطوري‭ ‬لمواجهتها،‭ ‬لكن‭ ‬الثوار‭ ‬تصدوا‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انضم‭ ‬إليهم‭ ‬مدنيّون‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬العناصر‭ ‬المتمرّدين‭.‬

‭- ‬تمرّد‭ -‬

في‭ ‬10‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬سيطر‭ ‬عناصر‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬المتمرّدين‭ ‬على‭ ‬الشطر‭ ‬الشرقي‭ ‬للعاصمة‭ ‬طهران‭ ‬بمؤازرة‭ ‬مدنيين‭ ‬حملوا‭ ‬السلاح‭.‬

وقطعت‭ ‬المنطقة‭ ‬بالعوائق‭ ‬والسواتر‭ ‬الترابية،‭ ‬وتمّكن‭ ‬هؤلاء‭ ‬العناصر‭ ‬من‭ ‬اقتحام‭ ‬السجون‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬المعتقلين‭ ‬السياسيين‭.‬

ووصف‭ ‬الصحافي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بيار–أندريه‭ ‬جوف‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بأنها‭ ‬«متروكة‭ ‬للفوضى»‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬شاهد‭ ‬«تجمّعات‭ ‬لمحتجّين‭ ‬مسلّحين‭ ‬بهراوات‭ ‬(‭…‬)‭ ‬وانتشار‭ ‬آلاف‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬نصّبوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬«شرطيي‭ ‬الثورة»‭ ‬عند‭ ‬التقاطعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المدينة»‭. ‬وطلب‭ ‬الخميني‭ ‬من‭ ‬مناصريه‭ ‬خرق‭ ‬منع‭ ‬التجوّل‭ ‬المعلن‭.‬

‭- ‬‮«‬ثورة‭ ‬منجزة‮»‬‭ -‬

في‭ ‬11‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬سيطر‭ ‬مناصرو‭ ‬الخميني‭ ‬على‭ ‬ثكنة‭ ‬تابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬المشاة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬طهران‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هاجمها‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭.‬

ومساء‭ ‬سيطر‭ ‬مسلّحون‭ ‬بلباس‭ ‬مدني‭ ‬على‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭. ‬ثم‭ ‬تمّت‭ ‬محاصرة‭ ‬ثكنة‭ ‬للحرس‭ ‬الإمبراطوري‭. ‬وشهد‭ ‬الشطر‭ ‬الجنوبي‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬بين‭ ‬عسكريين‭ ‬ومدنيين‭.‬

وسيطر‭ ‬مضربون‭ ‬مؤيدون‭ ‬للخميني‭ ‬على‭ ‬محطّتي‭ ‬التلفزيون‭ ‬والإذاعة‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭.‬

وناشد‭ ‬الخميني‭ ‬القادة‭ ‬العسكريين‭ ‬«عدم‭ ‬الوقوف‭ ‬بوجه‭ ‬اصطفاف‭ ‬الجنود‭ ‬والضباط»‭.‬

وكتب‭ ‬المراسل‭ ‬الخاص‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬باتريك‭ ‬ميني‭ ‬«طهران‭ ‬عمليا‭ ‬بيد‭ ‬مناصري‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬الخميني»‭.‬

وتابع‭ ‬«وبحلول‭ ‬الليل‭ ‬خيّمت‭ ‬معالم‭ ‬الثورة‭ ‬المنجزة‭ ‬على‭ ‬وسط‭ ‬طهران:‭ ‬أوشك‭ ‬موعد‭ ‬مسيرات‭ ‬النصر»‭.‬

وروى‭ ‬مونيه‭ ‬أن‭ ‬«الحشود‭ ‬أطلقت‭ ‬هتافات‭ ‬التأييد‭ ‬للعسكريين‭ ‬المتمرّدين‭. ‬وانضم‭ ‬جنود‭ ‬من‭ ‬سلاح‭ ‬المشاة‭ ‬إلى‭ ‬الطلاب‭ ‬الثائرين‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬الجامعات‭. ‬أعداء‭ ‬الأمس‭ ‬يتبادلون‭ ‬القبل‭. ‬النساء‭ ‬بلباس‭ ‬التشادور‭ ‬يبكين»‭.‬

وليلا‭ ‬أكد‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الثورة‭ ‬قد‭ ‬انتصرت»‭ ‬وأن‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬وقوات‭ ‬الحرس‭ ‬الإمبراطوري‭ ‬ومختلف‭ ‬وحدات‭ ‬الجيش‭ ‬قد‭ ‬«انضمت‭ ‬إلى‭ ‬الحركة‭ ‬الشعبية»‭.‬

وسقط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئتي‭ ‬قتيل‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬يومين‭ ‬وكذلك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬جريح‭.‬

وبعد‭ ‬استقالة‭ ‬شهبور‭ ‬بختيار‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬تولى‭ ‬مهدي‭ ‬بزركان‭ ‬رئاستها‭ ‬رسميا‭.‬