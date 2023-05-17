

‮(‬الشرقية‮) ‬ومنصة‮ ‬1001‮ ‬تشاركان في‮ ‬المعرض الدولي‮ ‬للإعلام الرقمي

دبي‮ – ‬الزمان

شاركت قناة‮ (‬الشرقية‮) ‬ومنصة‮ ‬1001 ‮ ‬في‮ ‬المعرض الدولي‮ ‬للإعلام الرقمي‮ ‬واتصالات الأقمار الاصطناعية‮ – ‬كابسات‮ ‬2023 ‮ ‬المقام في‮ ‬دبي‮ ‬بدولة الامارات العربية المتحدة،‮ ‬الذي‮ ‬يختتم اليوم الخميس،‮ ‬بعد تواصله لمدة ثلاثة أيام‮ ‬بحضور اكثر من‮ ‬340 ‮ ‬عارضاً‮ ‬من‮ ‬120 دولة‮.‬

وقال الرئيس الاستراتيجي‮ ‬لمنصة‮ ‬1001 ‮ ‬وليام بيج ان‮ (‬مشاركتهم هذا العام منتدى الإنتاج المشترك فرصة رائعة لمقابلة الكثير من الشركاء‮ ‬،‮ ‬وان المنصة هذا العام ساهمت في‮ ‬زيادة الاستثمار في‮ ‬المحتوى بالعراق مقارنة بالعام الماضي‮ ‬من خلال انتاج افضل الاعمال الدرامية‮).‬

ويُعتبر معرض كابسات المنصة الرائدة للخبراء في‮ ‬قطاعات إنشاء المحتوى والبث والأقمار الصناعية والترفيه والإعلام في‮ ‬الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،والحدث الأبرز عالمياً‮ ‬في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬ويشهد كابسات‮ ‬2023 ‮ ‬عودة‮ (‬مؤتمر المحتوى‮) ‬الذي‮ ‬يمثل منصةً‮ ‬لإبراز أهمية اقتصاد صناعة المحتوى‮. ‬وتستقطب قمة سات إكسبو العديد من الخبراء والمؤثِّرين الإقليميين والدوليين في‮ ‬قطاع الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء،اذ‮ ‬يوفر المعرض‮ ‬فرصةً‮ ‬قيّمةً‮ ‬للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات والاستراتيجيات ضمن هذه القطاعات،‮ ‬والاستماع إلى الخبراء الدوليين‮. ‬وتضمن جدول أعمال مؤتمر كابسات العديد من المواضيع الرئيسة،‮ ‬بما فيها قمة سات إكسبو ومؤتمر المحتوى وبرنامج كابسات السعودية وبرنامج نيكست أب‮ (‬ستارت أب‮) ‬ومحتوى المستقبل والمركز الرقمي‮. ‬