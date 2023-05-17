(الشرقية) ومنصة 1001 تشاركان في المعرض الدولي للإعلام الرقمي
دبي – الزمان
شاركت قناة (الشرقية) ومنصة 1001 في المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية – كابسات 2023 المقام في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، الذي يختتم اليوم الخميس، بعد تواصله لمدة ثلاثة أيام بحضور اكثر من 340 عارضاً من 120 دولة.
وقال الرئيس الاستراتيجي لمنصة 1001 وليام بيج ان (مشاركتهم هذا العام منتدى الإنتاج المشترك فرصة رائعة لمقابلة الكثير من الشركاء ، وان المنصة هذا العام ساهمت في زيادة الاستثمار في المحتوى بالعراق مقارنة بالعام الماضي من خلال انتاج افضل الاعمال الدرامية).
ويُعتبر معرض كابسات المنصة الرائدة للخبراء في قطاعات إنشاء المحتوى والبث والأقمار الصناعية والترفيه والإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،والحدث الأبرز عالمياً في هذا المجال، ويشهد كابسات 2023 عودة (مؤتمر المحتوى) الذي يمثل منصةً لإبراز أهمية اقتصاد صناعة المحتوى. وتستقطب قمة سات إكسبو العديد من الخبراء والمؤثِّرين الإقليميين والدوليين في قطاع الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء،اذ يوفر المعرض فرصةً قيّمةً للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات والاستراتيجيات ضمن هذه القطاعات، والاستماع إلى الخبراء الدوليين. وتضمن جدول أعمال مؤتمر كابسات العديد من المواضيع الرئيسة، بما فيها قمة سات إكسبو ومؤتمر المحتوى وبرنامج كابسات السعودية وبرنامج نيكست أب (ستارت أب) ومحتوى المستقبل والمركز الرقمي.