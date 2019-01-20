(الزمان) تنشر نص مشروع القرار والعراق يؤكد أهمية الأمن الغذائي
قمة بيروت التنموية تطلق السوق العربية المشتركة للكهرباء وإستراتيجية القضاء على الفقر
بيروت – وجدان شبارو
يشارك العراق في القمة العربية التنموية التي تنطلق اعمالها في بيروت اليوم الاثنين لمناقشة اطلاق مبادرة تنموية لصالح الدولة العربية تعزز من الازدهار في التعاملات المشتركة، فيما افادت تقارير بأن القمة ستطلق السوق العربية المشتركة للكهرباء وإستراتيجية للقضاء على الفقر. وقال وزير الخارجية محمد علي حكيم في كلمته خلال الاجتماع التحضيري إن حكومة العراق تؤكد (أهمية الامن الغذائي بوصفه احدى ركائز الأمن والاستقرار في منطقتنا العربية وترى ضرورة تبني خطة تكاملية عربية تستهدف المواطن العربي وتركز على توفير وحماية الأمن الغذائي العربي وصولا الى عالم خال من الفقر والجوع والمرض والعوز، فضلا عن تنفيذ نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة للجميع )، مضيفًا انها(ترى بأن الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2014 الى 2030 هي احدى الركائز المهمة للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المواطن العربي اقتصاديا واجتماعياً). وتابع(في ما يتعلق بمشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء فإن حكومة بلادي قامت بتقديم مقترح يربط كل من العراق والأردن ومصر بشبكة كهربائية بشكل يحقق الكثير من الفوائد والمزايا الاجتماعية والاقتصادية للمواطن العربي)، مشيراً الى (توقيع العراق على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء في نيسان (2017. وافادت تقارير بأن مشروع القرار القمة التي تحمل عنوان – الازدهار من عوامل السلام – المؤمل اعلانه مع انتهاء اعمالها سيتضمن نقاطًا مختلفة ففيما يتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني فإن القمة ستقرر (تأكيد المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية، والصناديق العربية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية بالتنسيق مع دولة فلسطين. والطلب من الدول الأعضاء الالتزام بتنفيذ قرار قمة عمان 2017 بشأن زيادة موارد صندوقي الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار) و (استحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2022 – 2018وتبني آلية التدخل العربي والإسلامي الطوعي لتنفيذها) فضلاً عن قرارات اخرى بشأن مواجهة السياسات الإسرائيلية ومقاطعة منظومة الاحتلال الإسرائيلي ودعوة البرازيل إلى عدم اتخاذ أي مواقف تُخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف.وفي شؤون اخرى ويتضمن مشروع القرار (الإحاطة علما بالخطوات التنفيذية للتطوير التشريعي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بإعداد ملاحق مُكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة لتتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومع المناطق الحرة المماثلة). وبشأن تحرير التجارة في الخدمات، يرحب مشروع القرار بتصديق الأردن والسعودية على الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وبتوقيع مصر على الاتفاقية بالاضافة الى الترحيب بتوقيع الأردن والسعودية على اتفاقية التعاون الكمركي بين الدول العربية، ودعوة باقي الدول العربية لسرعة التوقيع عليها والإحاطة علما بالخطوات التي اتُخذت بشأن إقامة الاتحاد الكمركي العربي، ودعوة الدول العربية إلى الإسراع في استكمال المتطلبات اللازمة لإقامة الاتحاد. وبشأن مشروع قرار السوق العربية المشتركة يقرر القادة العرب (مباركة الجهود التي يقوم بها المجلس العربي للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والترحيب بتوقيع الدول العربية الأعضاء على مذكرة التفاهم ودعوتها إلى السعي لتنفيذ ما جاء بها(. وتقرر القمة (تكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء باستكمال وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء).وقد ابدى الوفد الجزائرى خلال اجتماع وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي تحفظه على هذا القرار .ويتضمن مشروع القرار (الموافقة على مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي بين الدول العربية ، وتكليف مجلس وزراء السياحة العرب بالتنسيق مع وزراء الثقافة العرب وضع خطة تنفيذية للمبادرة).ويقرر القادة العرب في البند الخاص بمشروع قرار التمويل من أجل التنمية (دعوة الدول العربية لإزالة المعوقات التي تواجه مشروعات التكامل الاقتصادي العربي، ودعوة الدول العربية لتقديم مشروعات التكامل العربي فى لائحة سلم أولوياتها وتقديمها لمؤسسات التمويل العربية لتوفير التمويل لها).وفى شان مشروع قرار بشأن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تضييف اللاجئين النازحين السوريين وأثرها على الدول المضيفة، تؤكد القمة (جميع قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الخاصة بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذا الامر وتدعو المجتمع الدولي لدعم الدول العربية المتضيفة للاجئين السوريين ودعوة المجتمع الدولي والهيئات الدولية لتشجيع العودة الآمنة والكريمة والممرحلة للاجئين السوريين إلى المناطق التى توقف فيها القتال) . وفي ما يتعلق بالإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2030/ 2020اعتمدت القمة الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2030/ 2020كإطار يعزز من الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
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