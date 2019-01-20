‮(‬الزمان‮) ‬تنشر نص مشروع القرار والعراق‮ ‬يؤكد أهمية الأمن الغذائي

قمة بيروت التنموية تطلق السوق العربية المشتركة للكهرباء وإستراتيجية القضاء على الفقر

بيروت‮ – ‬وجدان شبارو

يشارك العراق في‮ ‬القمة العربية التنموية التي‮ ‬تنطلق اعمالها في‮ ‬بيروت اليوم الاثنين لمناقشة اطلاق مبادرة تنموية لصالح الدولة العربية تعزز من الازدهار في‮ ‬التعاملات المشتركة،‮ ‬فيما افادت تقارير بأن القمة ستطلق السوق العربية المشتركة للكهرباء وإستراتيجية للقضاء على الفقر‮. ‬وقال وزير الخارجية محمد علي‮ ‬حكيم في‮ ‬كلمته خلال الاجتماع التحضيري‮ ‬إن حكومة العراق تؤكد‮ (‬أهمية الامن الغذائي‮ ‬بوصفه احدى ركائز الأمن والاستقرار في‮ ‬منطقتنا العربية وترى ضرورة تبني‮ ‬خطة تكاملية عربية‮ ‬تستهدف المواطن العربي‮ ‬وتركز على توفير وحماية الأمن الغذائي‮ ‬العربي‮ ‬وصولا الى عالم خال من الفقر والجوع والمرض والعوز،‮ ‬فضلا عن تنفيذ نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة للجميع‮ )‬،‮ ‬مضيفًا انها(ترى بأن الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة‮ ‬ 2014 الى‮ ‬2030 هي‮ ‬احدى الركائز المهمة للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المواطن العربي‮ ‬اقتصاديا واجتماعياً‮). ‬وتابع(في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بمشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء فإن حكومة بلادي‮ ‬قامت بتقديم مقترح‮ ‬يربط كل من العراق والأردن ومصر بشبكة كهربائية بشكل‮ ‬يحقق الكثير من الفوائد والمزايا الاجتماعية والاقتصادية للمواطن العربي‮)‬،‮ ‬مشيراً‮ ‬الى‮ (‬توقيع العراق على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء في‮ ‬نيسان‮ ‬(2017‮.‬ وافادت تقارير بأن مشروع القرار القمة‮ ‬التي‮ ‬تحمل عنوان‮ – ‬الازدهار من عوامل السلام‮ ‬– المؤمل اعلانه مع انتهاء اعمالها سيتضمن نقاطًا مختلفة‮ ‬ففيما‮ ‬يتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني‮ ‬فإن القمة‮ ‬ستقرر‮ (‬تأكيد المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس،‮ ‬ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية،‮ ‬والصناديق العربية،‮ ‬ومنظمات المجتمع المدني،‮ ‬والقطاع الخاص،‮ ‬إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في‮ ‬الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في‮ ‬القدس الشرقية بالتنسيق مع دولة فلسطين‮. ‬والطلب من الدول الأعضاء الالتزام بتنفيذ قرار قمة عمان‮ ‬2017 بشأن زيادة موارد صندوقي‮ ‬الأقصى والقدس بقيمة‮ ‬ 500 مليون دولار‮) ‬و‮ (‬استحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي‮ ‬لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في‮ ‬القدس‮ ‬ 2022 – 2018وتبني‮ ‬آلية التدخل العربي‮ ‬والإسلامي‮ ‬الطوعي‮ ‬لتنفيذها‮) ‬فضلاً‮ ‬عن قرارات اخرى بشأن مواجهة السياسات الإسرائيلية ومقاطعة منظومة الاحتلال الإسرائيلي‮ ‬ودعوة البرازيل إلى عدم اتخاذ أي‮ ‬مواقف تُخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف.وفي‮ ‬شؤون اخرى ويتضمن مشروع القرار‮ (‬الإحاطة علما بالخطوات التنفيذية للتطوير التشريعي‮ ‬لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،‮ ‬وذلك بإعداد ملاحق مُكملة للبرنامج التنفيذي‮ ‬للمنطقة لتتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومع المناطق الحرة المماثلة‮). ‬وبشأن تحرير التجارة في‮ ‬الخدمات،‮ ‬يرحب مشروع القرار بتصديق الأردن والسعودية على الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في‮ ‬الخدمات بين الدول العربية،‮ ‬وبتوقيع مصر على الاتفاقية بالاضافة الى الترحيب بتوقيع الأردن والسعودية على اتفاقية التعاون الكمركي‮ ‬بين الدول العربية،‮ ‬ودعوة باقي‮ ‬الدول العربية لسرعة التوقيع عليها والإحاطة علما بالخطوات التي‮ ‬اتُخذت بشأن إقامة الاتحاد الكمركي‮ ‬العربي،‮ ‬ودعوة الدول العربية إلى الإسراع في‮ ‬استكمال المتطلبات اللازمة لإقامة الاتحاد‮. ‬وبشأن مشروع قرار السوق العربية المشتركة‮ ‬يقرر القادة العرب‮ (‬مباركة الجهود التي‮ ‬يقوم بها المجلس العربي‮ ‬للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء،‮ ‬والترحيب بتوقيع الدول العربية الأعضاء على مذكرة التفاهم ودعوتها إلى السعي‮ ‬لتنفيذ ما جاء بها(.‮ ‬وتقرر القمة‮ (‬تكليف المجلس الوزاري‮ ‬العربي‮ ‬للكهرباء باستكمال وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء‮).‬وقد ابدى الوفد الجزائرى خلال اجتماع وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬تحفظه على هذا القرار‮ .‬ويتضمن مشروع القرار‮ (‬الموافقة على مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري‮ ‬والثقافي‮ ‬بين الدول العربية‮ ‬،‮ ‬وتكليف مجلس وزراء السياحة العرب بالتنسيق مع وزراء الثقافة العرب وضع خطة تنفيذية للمبادرة‮).‬ويقرر القادة العرب في‮ ‬البند الخاص بمشروع قرار التمويل من أجل التنمية‮ (‬دعوة الدول العربية لإزالة المعوقات التي‮ ‬تواجه مشروعات التكامل الاقتصادي‮ ‬العربي،‮ ‬ودعوة الدول العربية لتقديم مشروعات التكامل العربي‮ ‬فى لائحة سلم أولوياتها وتقديمها لمؤسسات التمويل العربية لتوفير التمويل لها‮).‬وفى شان مشروع قرار بشأن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تضييف اللاجئين النازحين السوريين وأثرها على الدول المضيفة،‮ ‬تؤكد القمة‮ (‬جميع قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬والمجالس الوزارية الخاصة بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذا الامر‮ ‬وتدعو المجتمع الدولي‮ ‬لدعم الدول العربية المتضيفة للاجئين السوريين ودعوة المجتمع الدولي‮ ‬والهيئات الدولية لتشجيع العودة الآمنة والكريمة والممرحلة للاجئين السوريين إلى المناطق التى توقف فيها القتال‮) . ‬وفي‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بالإطار الاستراتيجي‮ ‬العربي‮ ‬للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد‮ ‬2030‮/‬ 2020اعتمدت القمة الإطار الاستراتيجي‮ ‬العربي‮ ‬للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد‮ ‬ 2030‮/‬ 2020كإطار‮ ‬يعزز من الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في‮ ‬المنطقة العربية‮. ‬

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