‭ ‬15‭ ‬قتيلاً‭ ‬في‭ ‬شغب‭ ‬بسجن‭ ‬برازيلي‭ ‬وقتلى‭ ‬وجرحى‭ ‬في‭ ‬زلزال‭ ‬البيرو‭ ‬والاكوادور

ليما–‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬– (أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬ضرب‭ ‬زلزال‭ ‬شدته‭ ‬ثماني‭ ‬درجات‭ ‬فجر‭ ‬الأحد‭ ‬منطقة‭ ‬غابات‭ ‬الأمازون‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سقوك‭ ‬قتيل‭ ‬و26‭ ‬جريحا‭ ‬في‭ ‬البيرو‭ ‬والاكوادور‭ ‬وتسبب‭ ‬بحالة‭ ‬من‭ ‬الذعر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البيروفية‭ ‬ليما‭ ‬حيث‭ ‬نزل‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬بملابس‭ ‬النوم‭ ‬وتحت‭ ‬المطر‭.‬

وقال‭ ‬ريكاردو‭ ‬سيخاس‭ ‬منسق‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬البيروفي‭ ‬لإذاعة‭ ‬«ار‭ ‬بي‭ ‬بي»‭ ‬«أبلغنا‭ ‬بمقتل‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬صخرة‭ ‬على‭ ‬منزله»‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اوارانغا‭ ‬بشمال‭ ‬البيرو‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الزلزال‭ ‬تسبب‭ ‬بجرح‭ ‬أحد‭ ‬عشر‭ ‬شخصا‭ ‬ودمر‭ ‬53‭ ‬مسكنا‭ ‬وخمس‭ ‬مدارس‭. ‬وتحدثت‭ ‬سلطات‭ ‬الإكوادور‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬15‭ ‬شخصا‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭.‬

ووقع‭ ‬الزلزال‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬02،41‭ ‬(7،41‭ ‬ت‭ ‬غ)‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬70‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬بلدة‭ ‬لاغوناس‭ ‬بشمال‭ ‬البيرو،‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.‬

وقدر‭ ‬معهدا‭ ‬رصد‭ ‬الزلازل‭ ‬في‭ ‬البيرو‭ ‬والجيوفيزياء‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬شدة‭ ‬الزلزال‭ ‬بثماني‭ ‬درجات‭. ‬وقال‭ ‬المعهد‭ ‬البيروفي‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬الزلزال‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬141‭ ‬كيلومترا‭.‬

أما‭ ‬المعهد‭ ‬الأميركي‭ ‬فقد‭ ‬قدر‭ ‬عمقه‭ ‬ب110‭ ‬كلم‭.‬

وتقع‭ ‬البيرو‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زلازل‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬تشيلي‭ ‬والاكوادور‭. ‬وتشهد‭ ‬البيرو‭ ‬سنويا‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬هزة‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬السكان‭ ‬بغالبيتها‭.‬

فيما‭ ‬قُتل‭ ‬15‭ ‬شخصا‭ ‬داخل‭ ‬سجن‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أمازوناس‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البرازيل‭ ‬امس،‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬مواجهات‭ ‬بين‭ ‬نزلاء‭ ‬السجن،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬سلطة‭ ‬السجون‭ ‬الإقليمية‭.‬

واندلعت‭ ‬المواجهات‭ ‬نحو‭ ‬الساعة‭ ‬11,00‭ ‬صباحا‭ ‬(15,00‭ ‬ت‭ ‬غ)‭ ‬خلال‭ ‬أوقات‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬28‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬عاصمة‭ ‬الولاية‭ ‬ماناوس‭.‬

وقال‭ ‬الكولونيل‭ ‬ماركوس‭ ‬فينيسيوس‭ ‬ألميدا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬«كانت‭ ‬معركة‭ ‬بين‭ ‬السجناء»‭.‬

وأضاف‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬لتحديد‭ ‬سبب‭ ‬القتال‭.‬

وأكد‭ ‬ألميدا‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬استجابت‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬دقائق‭ ‬لأعمال‭ ‬العنف‭ ‬الأحد،‭ ‬ما‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬حدوث‭ ‬الأسوأ‭.‬

وفي‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬2017،‭ ‬كان‭ ‬السجن‭ ‬نفسه‭ ‬مسرحاً‭ ‬لتمرّد‭ ‬استمرّ‭ ‬20‭ ‬ساعة‭ ‬تقريباً‭ ‬وخلّف‭ ‬56‭ ‬قتيلًا‭.‬

وتسجّل‭ ‬البرازيل‭ ‬ثالث‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السّجناء‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬726,712‭ ‬سجيناً‭ ‬حتّى‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬2016،‭ ‬وفقاً‭ ‬لإحصاءات‭ ‬رسمية‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬الشديد،‭ ‬تعاني‭ ‬السجون‭ ‬البرازيلية‭ ‬من‭ ‬عنف‭ ‬رجال‭ ‬العصابات‭ ‬وأعمال‭ ‬الشغب‭ ‬ومحاولات‭ ‬الهرب‭.‬