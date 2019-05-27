‭ ‬15‭ ‬قتيلاً‭ ‬في‭ ‬شغب‭ ‬بسجن‭ ‬برازيلي‭ ‬وقتلى‭ ‬وجرحى‭ ‬في‭ ‬زلزال‭ ‬البيرو‭ ‬والاكوادور

ليما– ساو باولو – (أ ف ب) – ضرب زلزال شدته ثماني درجات فجر الأحد منطقة غابات الأمازون ما أدى إلى سقوك قتيل و26 جريحا في البيرو والاكوادور وتسبب بحالة من الذعر في العاصمة البيروفية ليما حيث نزل عدد كبير من السكان إلى الشوارع بملابس النوم وتحت المطر.
وقال ريكاردو سيخاس منسق الدفاع المدني البيروفي لإذاعة «ار بي بي» «أبلغنا بمقتل شخص في سقوط صخرة على منزله» في منطقة اوارانغا بشمال البيرو.
وأضاف أن الزلزال تسبب بجرح أحد عشر شخصا ودمر 53 مسكنا وخمس مدارس. وتحدثت سلطات الإكوادور عن إصابة 15 شخصا آخرين بجروح.
ووقع الزلزال عند الساعة 02،41 (7،41 ت غ) على بعد حوالى 70 كيلومترا جنوب شرق بلدة لاغوناس بشمال البيرو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف شخص.
وقدر معهدا رصد الزلازل في البيرو والجيوفيزياء في الولايات المتحدة شدة الزلزال بثماني درجات. وقال المعهد البيروفي أن مركز الزلزال يقع على عمق 141 كيلومترا.
أما المعهد الأميركي فقد قدر عمقه ب110 كلم.
وتقع البيرو في منطقة زلازل على غرار تشيلي والاكوادور. وتشهد البيرو سنويا نحو 200 هزة لا يشعر السكان بغالبيتها.
فيما قُتل 15 شخصا داخل سجن في ولاية أمازوناس في شمال البرازيل امس، بعد اندلاع مواجهات بين نزلاء السجن، وفق ما أفادت سلطة السجون الإقليمية.
واندلعت المواجهات نحو الساعة 11,00 صباحا (15,00 ت غ) خلال أوقات الزيارة في السجن الواقع على بعد نحو 28 كيلومترا من عاصمة الولاية ماناوس.
وقال الكولونيل ماركوس فينيسيوس ألميدا في مؤتمر صحافي «كانت معركة بين السجناء».
وأضاف انه تم فتح تحقيق لتحديد سبب القتال.
وأكد ألميدا أن السلطات استجابت في غضون دقائق لأعمال العنف الأحد، ما حال دون حدوث الأسوأ.
وفي كانون الثاني/يناير 2017، كان السجن نفسه مسرحاً لتمرّد استمرّ 20 ساعة تقريباً وخلّف 56 قتيلًا.
وتسجّل البرازيل ثالث أكبر عدد من السّجناء في العالم، وقد بلغ عددهم 726,712 سجيناً حتّى حزيران/يونيو 2016، وفقاً لإحصاءات رسمية.
وإلى جانب الاكتظاظ الشديد، تعاني السجون البرازيلية من عنف رجال العصابات وأعمال الشغب ومحاولات الهرب.