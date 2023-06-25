‭  ‬13‭ ‬قتيلاً‭ ‬سورياً‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬بأدلب

جسر الشغور (سوريا) (أ ف ب) – بيروت- الزمان
قتل 13 شخصا على الأقل بينهم سبعة مدنيين جراء غارات لطائرات روسية على مناطق في شمال غرب سوريا يسيطر عليها مقاتلون معارضون، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية «استشهد ستة مدنيين… جراء الغارات الجوية على جسر الشغور غرب إدلب»، إضافة الى «ثلاثة عسكريين (مقاتلين معارضين) بالقصف الجوي الروسي اليوم على منطقة الجسر» في المحافظة ذاتها.
وأوضح عضو مجلس الدفاع المدني في إدلب أحمد يازجي أن الغارات أدت الى سقوط «تسعة شهداء»، من دون أن يحدد ما اذا كانت الحصيلة تشمل المقاتلين.وأكد المرصد ومراسل لوكالة فرانس برس في المكان أن القصف طال سوقا للخضار والفاكهة. واعتبر يازجي أن «هذا الاستهداف هو استهداف مباشر للسوق الشعبي الذي يعد مصدر دخل أساسيا للمزارعين». بقية الخبر على الموقع
كما، أشار عبد الرحمن الى مقتل مدني ومقاتل في غارة على أطراف مدينة إدلب، موضحا أن 30 شخصا أصيبوا بجروح جراء الغارات الجوية الأحد.
ورجح ارتفاع عدد الضحايا نظرا لوجود «حالات خطرة» بين المصابين.
وقال مدير المرصد إن الغارات الروسية جاءت ردا على هجمات بطائرات مسيّرة خلال الأسبوع المنصرم أدت الى مقتل أربعة مدنيين بينهم طفلان.
ومنذ 2015، قدمت روسيا دعما عسكريا مباشرا لقوات الرئيس بشار الأسد أتاح لها، معطوفا على دعم توفره أيضا إيران وحلفاء آخرون، استعادة السيطرة على مناطق واسعة من البلاد.
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على نحو نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص، غالبيتهم من النازحين.