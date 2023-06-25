‭  ‬13‭ ‬قتيلاً‭ ‬سورياً‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬بأدلب

جسر‭ ‬الشغور‭ (‬سوريا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬قتل‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬سبعة‭ ‬مدنيين‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬لطائرات‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬مقاتلون‭ ‬معارضون،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الأحد‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬استشهد‭ ‬ستة‭ ‬مدنيين‭… ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬الشغور‭ ‬غرب‭ ‬إدلب‮»‬،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ثلاثة‭ ‬عسكريين‭ (‬مقاتلين‭ ‬معارضين‭) ‬بالقصف‭ ‬الجوي‭ ‬الروسي‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬الجسر‮»‬‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬ذاتها‭.‬

وأوضح‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬أحمد‭ ‬يازجي‭ ‬أن‭ ‬الغارات‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬سقوط‭ ‬‮«‬تسعة‭ ‬شهداء‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬الحصيلة‭ ‬تشمل‭ ‬المقاتلين‭.‬وأكد‭ ‬المرصد‭ ‬ومراسل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬طال‭ ‬سوقا‭ ‬للخضار‭ ‬والفاكهة‭.‬‮ ‬‭ ‬واعتبر‭ ‬يازجي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الاستهداف‭ ‬هو‭ ‬استهداف‭ ‬مباشر‭ ‬للسوق‭ ‬الشعبي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬مصدر‭ ‬دخل‭ ‬أساسيا‭ ‬للمزارعين‮»‬‭. ‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬الموقع

كما،‭ ‬أشار‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬مدني‭ ‬ومقاتل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬مدينة‭ ‬إدلب،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الأحد‭.‬

ورجح‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬نظرا‭ ‬لوجود‭ ‬‮«‬حالات‭ ‬خطرة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬المصابين‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬إن‭ ‬الغارات‭ ‬الروسية‭ ‬جاءت‭ ‬ردا‭ ‬على هجمات‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬المنصرم‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬مدنيين‭ ‬بينهم‭ ‬طفلان‭.‬

ومنذ‭ ‬2015،‭ ‬قدمت‭ ‬روسيا‭ ‬دعما‭ ‬عسكريا‭ ‬مباشرا‭ ‬لقوات‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬أتاح‭ ‬لها،‭ ‬معطوفا‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬توفره‭ ‬أيضا‭ ‬إيران‭ ‬وحلفاء‭ ‬آخرون،‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭.‬

وتسيطر‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقاً‭) ‬على‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬مساحة‭ ‬إدلب‭ ‬ومناطق‭ ‬محدودة‭ ‬محاذية‭ ‬من‭ ‬محافظات‭ ‬حماة‭ ‬وحلب‭ ‬واللاذقية‭.‬‮ ‬وتؤوي‭ ‬المنطقة‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬النازحين‭.‬