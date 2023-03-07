‭ ‬وفاة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والروائية‭ ‬والمترجمة‭ ‬ابتسام‭ ‬عبدالله

رحيل أبرز علامات التنوير في مسار المرأة العراقية
بغداد- الزمان
توفيت ظهر الثلاثاء، الإعلامية والروائية والمترجمة العراقية ابتسام عبدالله، عن عمر ناهز الثمانين بعد ان كانت محتجبة عن الظهور في خلال السنوات الأخيرة، برغم مسيرتها الثقافية والأدبية والإعلامية الطويلة في الحياة العراقية. تخرجت المبدعة الراحلة، في العام 1964 في معهد المدرسين قسم اللغة الإنكليزية، عينت في المؤسسة العامة للصحافة سنة 1968 وتولت مسؤولية قسم المتابعة.
- رئيسة قسم الأخبار والترجمة في التلفزيون العراقي.
- وكاانت مترجمة ومسؤولة عن قسم الأفلام.
- وعملت محررة ومترجمة في جريدة الجمهورية
-ومحررة ومترجمة في مجلة ألف باء الأسبوعية من عام 1969 وحتى عام 2003.
.وتعد الروائية والمترجمة والإعلامية الراحلة ابستم عبدالله المولودة في كركوك والتي عاشت اغلب سنوات حياتها في بغداد ، من الرائدات في العمل الصحفي النسوي في العراق حيث تبوأت مناصب في تحرير صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء ، فضلا عن العمل التلفزيوني الذي اشتهرت من خلاله بصوتها الرائع وثقافتها العالية عبر برنامج المرأة وبرنامج سيرة وذكريات، حيث كان محطة لمحاورة الشخصيات البارزة في الحياة الثقافية والاجتماعية كانت تقدمه على شاشة تلفزيون العراق في سبعينات وثمانينات القرن الماضي واستضافت من خلاله أغلب المبدعين العراقيين .
وصدرت للراحلة التي تعد من الجيل الأكثر تنويراً في سير تطور النساء العراقيات في العطاء والاسهام الثقافي ، عدة روايات مهمة مثل «فجر نهار وحشي» و«ممر إلى الليل» و«مطر أسود.. مطر أحمر» وصدرت بعد حرب الخليج الثانية عن منشورات البزاز في عمان ، ورواية «ميسوبوتاميا»، فضلاً عن مجموعة قصصية حملت عنوان «بخور» ومجموعة بعنوان «الليل والبستان» لم تنشر حتى الآن، ونظراً لأهمية ما كتبته من قصص فقد تمت ترجمة معظم نتاجاتها القصصية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية. كما رفدت المكتبة العربية بعدة أعمال مترجمة لكتاب عالميين مختلفين. ولها عدد كبير من المقالات الثقافية والأدبية. والراحلة كانت زوجة الإعلامي والكاتب العراقي أمير الحلو الذي رحل قبلها بسبع سنوات..