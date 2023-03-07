‭ ‬وفاة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والروائية‭ ‬والمترجمة‭ ‬ابتسام‭ ‬عبدالله

‭ ‬رحيل‭ ‬أبرز‭ ‬علامات‭ ‬التنوير‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬المرأة‭ ‬العراقية

بغداد‭- ‬الزمان

توفيت‭ ‬ظهر‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬الإعلامية‭ ‬والروائية‭ ‬والمترجمة‭ ‬العراقية‭ ‬ابتسام‭ ‬عبدالله،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬الثمانين‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كانت‭ ‬محتجبة‭ ‬عن‭ ‬الظهور‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬برغم‭ ‬مسيرتها‭ ‬الثقافية‭ ‬والأدبية‭ ‬والإعلامية‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العراقية‭. ‬تخرجت‭ ‬المبدعة‭ ‬الراحلة،‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1964‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬المدرسين‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬الإنكليزية،‭ ‬عينت‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬للصحافة‭ ‬سنة‭ ‬1968‭ ‬وتولت‭ ‬مسؤولية‭ ‬قسم‭ ‬المتابعة‭.‬

‭- ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬الأخبار‭ ‬والترجمة‭ ‬في‭ ‬التلفزيون‭ ‬العراقي‭.‬

‭- ‬وكاانت‭ ‬مترجمة‭ ‬ومسؤولة‭ ‬عن‭ ‬قسم‭ ‬الأفلام‭.‬

‭- ‬وعملت‭ ‬محررة‭ ‬ومترجمة‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬الجمهورية

‭-‬ومحررة‭ ‬ومترجمة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬ألف‭ ‬باء‭ ‬الأسبوعية‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1969‭ ‬وحتى‭ ‬عام‭ ‬2003‭.‬

‭.‬وتعد‭ ‬الروائية‭ ‬والمترجمة‭ ‬والإعلامية‭ ‬الراحلة‭ ‬ابستم‭ ‬عبدالله‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬والتي‭ ‬عاشت‭ ‬اغلب‭ ‬سنوات‭ ‬حياتها‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬الرائدات‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي‭ ‬النسوي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬تبوأت‭ ‬مناصب‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬الجمهورية‭ ‬ومجلة‭ ‬الف‭ ‬باء‭ ‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬الذي‭ ‬اشتهرت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬بصوتها‭ ‬الرائع‭ ‬وثقافتها‭ ‬العالية‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬المرأة‭ ‬وبرنامج‭ ‬سيرة‭ ‬وذكريات،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬محطة‭ ‬لمحاورة‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الثقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬كانت‭ ‬تقدمه‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬تلفزيون‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬سبعينات‭ ‬وثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬واستضافت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬أغلب‭ ‬المبدعين‭ ‬العراقيين‭ .‬

‭ ‬وصدرت‭ ‬للراحلة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الأكثر‭ ‬تنويراً‭ ‬في‭ ‬سير‭ ‬تطور‭ ‬النساء‭ ‬العراقيات‭ ‬في‭ ‬العطاء‭ ‬والاسهام‭ ‬الثقافي‭ ‬،‭ ‬عدة‭ ‬روايات‭ ‬مهمة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬فجر‭ ‬نهار‭ ‬وحشي‮»‬‭ ‬و«ممر‭ ‬إلى‭ ‬الليل‮»‬‭ ‬و«مطر‭ ‬أسود‭.. ‬مطر‭ ‬أحمر‮»‬‭ ‬وصدرت‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬الخليج‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬منشورات‭ ‬البزاز‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬،‭ ‬ورواية‭ ‬‮«‬ميسوبوتاميا‮»‬،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬قصصية‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬بخور‮»‬‭ ‬ومجموعة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الليل‭ ‬والبستان‮»‬‭ ‬لم‭ ‬تنشر‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ونظراً‭ ‬لأهمية‭ ‬ما‭ ‬كتبته‭ ‬من‭ ‬قصص‭ ‬فقد‭ ‬تمت‭ ‬ترجمة‭ ‬معظم‭ ‬نتاجاتها‭ ‬القصصية‭ ‬إلى‭ ‬اللغتين‭ ‬الإنجليزية‭ ‬والفرنسية‭. ‬كما‭ ‬رفدت‭ ‬المكتبة‭ ‬العربية‭ ‬بعدة‭ ‬أعمال‭ ‬مترجمة‭ ‬لكتاب‭ ‬عالميين‭ ‬مختلفين‭. ‬ولها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المقالات‭ ‬الثقافية‭ ‬والأدبية‭. ‬والراحلة‭ ‬كانت‭ ‬زوجة‭ ‬الإعلامي‭ ‬والكاتب‭ ‬العراقي‭ ‬أمير‭ ‬الحلو‭ ‬الذي‭ ‬رحل‭ ‬قبلها‭ ‬بسبع‭ ‬سنوات‭..‬