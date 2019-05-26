‭ ‬مصر‭:‬‭ ‬خلافات‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬السلفيين‭ ‬وكلّ‭ ‬من‭ ‬الأوقاف‭ ‬والأزهر

القاهرة‭ -‬‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

فجّرت‭ ‬قضية‭ ‬الاعتكاف‭ ‬فى‭ ‬المساجد‭ ‬خلال‭ ‬العشر‭ ‬الاواخر‭ ‬من‭ ‬رمضان‭ ‬وزكاة‭ ‬الفطر‭ ‬خلافا‭ ‬جديدا‭ ‬بين‭ ‬التيار‭ ‬السلي‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬الازهر‭ ‬والاوقاف‭ .‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬اكد‭ ‬جابر‭ ‬طايع‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الاوقاف‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬حددت‭ ‬عدة‭ ‬شروط‭ ‬للاعتكاف‭ ‬بالمساجد‭ ‬منها‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬رسمى‭ ‬للوزارة،‭ ‬وان‭ ‬يقدم‭ ‬المعتكف‭ ‬صورة‭ ‬بطاقة‭ ‬لاثبات‭ ‬شخصيته‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬الاعتكاف‭ ‬فى‭ ‬المساجد‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬بها‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬انتقد‭ ‬سامح‭ ‬حموده‭ ‬القيادي‭ ‬بالتيار‭ ‬السلفي‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬اعلنتها‭ ‬الاوقاف‭ ‬كشرط‭ ‬للاعتكاف‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬ترهب‭ ‬مَن‭ ‬يريد‭ ‬الاعتكاف‭ ‬لانّ‭ ‬أيّ‭ ‬شخص‭ ‬يخشى‭ ‬ان‭ ‬يقدم‭ ‬صورة‭ ‬بطاقته‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬الاجراءات‭ ‬الامنية‭ ‬وكان‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الوزارة‭ ‬ان‭ ‬لاتضع‭ ‬شروطاً‭ ‬للاعتكاف‭ ‬لانها‭ ‬سُنّة‭ ‬روحيه‭ .‬

وحول‭ ‬احكام‭ ‬الاعتكاف‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬سيد‭ ‬زايد‭ ‬احد‭ ‬علماء‭ ‬الازهر‭ ‬ان‭ ‬الاعتكاف‭ ‬نوعين‭ ‬منه‭ ‬الدائم‭ ‬المتصل‭ ‬ويبدا‭ ‬من‭ ‬العشر‭ ‬الاواخر‭ ‬من‭ ‬رمضان‭ ‬وحتى‭ ‬فجر‭ ‬العيد‭ ‬فاذا‭ ‬دخل‭ ‬المعتكف‭ ‬المسجد‭ ‬لايخرج‭ ‬منه‭ ‬الا‭ ‬مع‭ ‬شوال‭ ‬او‭ ‬فجر‭ ‬ليلة‭ ‬العيد‭ ‬حيث‭ ‬يغتسل‭ ‬ويتطيب‭ ‬ثم‭ ‬يرجع‭ ‬لصلاه‭ ‬العيد‭ ‬وهناك‭ ‬الاعتكاف‭ ‬الجزئى‭ ‬وهو‭ ‬يحدث‭ ‬بالنسبة‭ ‬للشخص‭ ‬العامل‭ ‬الذى‭ ‬تمنعه‭ ‬ظروف‭ ‬عمله‭ ‬من‭ ‬الاعتكاف‭ ‬الدائم،‭ ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬الاعتكاف‭ ‬سنّه‭ ‬مؤكده‭ ‬عن‭ ‬النبى‭ ‬عليه‭ ‬الصلاه‭ ‬والسلام‭ ‬وعن‭ ‬اعتكاف‭ ‬المرأة‭ ‬قال‭ ‬زايد‭ ‬انه‭ ‬يجوز‭ ‬لها‭ ‬الاعتكاف‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬او‭ ‬اولادها‭ ‬وفى‭ ‬مكان‭ ‬امن‭ ‬ومع‭ ‬صحبة‭ ‬النساء‭ ‬وبشرط‭ ‬الا‭ ‬تكون‭ ‬مقصّرة‭ ‬فى‭ ‬حق‭ ‬بيتها‭ ‬لان‭ ‬صلاة‭ ‬المراه‭ ‬عموما‭ ‬فى‭ ‬بيتها‭ ‬افضل‭ ‬من‭ ‬صلاتها‭ ‬بالمسجد،‭ ‬واذا‭ ‬كان‭ ‬اعتكافها‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬واجبها‭ ‬تجاه‭ ‬زوجها‭ ‬غير‭ ‬المعتكف‭ ‬فهي‭ ‬اثمة‭ . ‬وحول‭ ‬مبطلات‭ ‬الاعتكاف‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬الرجال‭ ‬يستخدم‭ ‬الاعتكاف‭ ‬للهروب‭ ‬من‭ ‬واجباته‭ ‬الزوجية‭ ‬كذلك‭ ‬لايجوز‭ ‬للموظف‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬التوقيع‭ ‬له‭ ‬فى‭ ‬العمل‭ ‬وهو‭ ‬معتكف‭ ‬وكذلك‭ ‬لابدّ‭ ‬للمعتكف‭ ‬ان‭ ‬يتجنب‭ ‬المحرمات‭ ‬اثناء‭ ‬اعتكافه‭ ‬كالغيبه‭ ‬والنميمه‭ ‬وكثرة‭ ‬الكلام‭ ‬بالمسجد‭ . ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تفجّر‭ ‬خلاف‭ ‬اخر‭ ‬بين‭ ‬التيار‭ ‬السلفي‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الاوقاف‭ ‬والازهر‭ ‬حول‭ ‬مقدار‭ ‬زكاة‭ ‬الفطر‭ ‬وهل‭ ‬تكون‭ ‬الزكاة‭ ‬مادية‭ ‬ام‭ ‬حبوب‭ ‬فقط‭.. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬تهكم‭ ‬حاتم‭ ‬الحويني‭ ‬نجل‭ ‬الداعية‭ ‬السلفي‭ ‬ابي‭ ‬اسحاق‭ ‬الحويني‭ ‬على‭ ‬فتوى‭ ‬مفتي‭ ‬الديار‭ ‬المصرية‭ ‬شوقى‭ ‬علام‭ ‬والذى‭ ‬حدد‭ ‬زكاه‭ ‬الفطر‭ ‬13‭ ‬جنيه‭ ‬مع‭ ‬جواز‭ ‬اخراجها‭ ‬مالا‭ ‬وعلق‭ ‬نجل‭ ‬الحوينى‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الفتوى‭ ‬بان‭ ‬الزكاه‭ ‬تتحدد‭ ‬بمقدار‭ ‬الاستطاعة‭ ‬ومن‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬فليس‭ ‬عليه‭ ‬حرج‭ ‬،ولم‭ ‬يتوقف‭ ‬الامر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭ ‬بل‭ ‬افتى‭ ‬الداعيه‭ ‬السلفى‭ ‬سامح‭ ‬عبدالحميد‭ ‬حموده‭ ‬بانه‭ ‬يجوز‭ ‬اخراج‭ ‬الزكاه‭ ‬من‭ ‬المكرونة‭.‬

‭ ‬لانّ‭ ‬الزكاة‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬طعام‭ ‬اهل‭ ‬البلد‭ ‬ومع‭ ‬اصتدام‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬المفتى‭ ‬والسلفيين‭ ‬حوار‭ ‬مقدار‭ ‬زكاه‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬اعلن‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬الازهر‭ ‬وقوفهم‭ ‬مع‭ ‬مفتى‭ ‬الجمهوريه‭ .‬

واصدر‭ ‬مختار‭ ‬جمعه‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬قرار‭ ‬بالتنبيه‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬مساجد‭ ‬مصر‭ ‬بتأييد‭ ‬فتوى‭ ‬مفتى‭ ‬الديار‭ ‬المصرية‭ ‬كما‭ ‬اعلن‭ ‬مجمع‭ ‬البحوث‭ ‬الاسلامية‭ ‬تأييده‭ ‬لفتوى‭ ‬المفتى‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬المجمع‭ ‬ان‭ ‬الذين‭ ‬يقفون‭ ‬على‭ ‬حرفيه‭ ‬النص‭ ‬بانه‭ ‬لايجوز‭ ‬ان‭ ‬تخرج‭ ‬القيمه‭ ‬ولابد‭ ‬ان‭ ‬تخرج‭ ‬حبوب‭ ‬لايستقيم‭ ‬مع‭ ‬زماننا‭ ‬الراهن‭ ‬وانما‭ ‬يختلف‭ ‬هذا‭ ‬بمراعاة‭ ‬الحال‭ ‬والمقام‭ ‬والعادة‭ ‬والمجتمع‭ .‬