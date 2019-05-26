‭ ‬مصر‭:‬‭ ‬خلافات‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬السلفيين‭ ‬وكلّ‭ ‬من‭ ‬الأوقاف‭ ‬والأزهر

القاهرة - مصطفى عمارة
فجّرت قضية الاعتكاف فى المساجد خلال العشر الاواخر من رمضان وزكاة الفطر خلافا جديدا بين التيار السلي وكل من الازهر والاوقاف .وفي هذا الاطار اكد جابر طايع وكيل وزارة الاوقاف ان الوزارة حددت عدة شروط للاعتكاف بالمساجد منها تقديم طلب رسمى للوزارة، وان يقدم المعتكف صورة بطاقة لاثبات شخصيته على ان لا يتم الاعتكاف فى المساجد الكبيرة التي تؤدي بها صلاة الجمعة. في المقابل انتقد سامح حموده القيادي بالتيار السلفي فى تصريحات خاصة للزمان الاجراءات التي اعلنتها الاوقاف كشرط للاعتكاف مؤكدا ان الوزارة ترهب مَن يريد الاعتكاف لانّ أيّ شخص يخشى ان يقدم صورة بطاقته خوفا من الاجراءات الامنية وكان يجب على الوزارة ان لاتضع شروطاً للاعتكاف لانها سُنّة روحيه .
وحول احكام الاعتكاف قال الشيخ سيد زايد احد علماء الازهر ان الاعتكاف نوعين منه الدائم المتصل ويبدا من العشر الاواخر من رمضان وحتى فجر العيد فاذا دخل المعتكف المسجد لايخرج منه الا مع شوال او فجر ليلة العيد حيث يغتسل ويتطيب ثم يرجع لصلاه العيد وهناك الاعتكاف الجزئى وهو يحدث بالنسبة للشخص العامل الذى تمنعه ظروف عمله من الاعتكاف الدائم، واوضح ان الاعتكاف سنّه مؤكده عن النبى عليه الصلاه والسلام وعن اعتكاف المرأة قال زايد انه يجوز لها الاعتكاف اذا كانت مع زوجها او اولادها وفى مكان امن ومع صحبة النساء وبشرط الا تكون مقصّرة فى حق بيتها لان صلاة المراه عموما فى بيتها افضل من صلاتها بالمسجد، واذا كان اعتكافها على حساب واجبها تجاه زوجها غير المعتكف فهي اثمة . وحول مبطلات الاعتكاف ان بعض الرجال يستخدم الاعتكاف للهروب من واجباته الزوجية كذلك لايجوز للموظف ان يتم التوقيع له فى العمل وهو معتكف وكذلك لابدّ للمعتكف ان يتجنب المحرمات اثناء اعتكافه كالغيبه والنميمه وكثرة الكلام بالمسجد . فى الوقت نفسه تفجّر خلاف اخر بين التيار السلفي وكل من وزارة الاوقاف والازهر حول مقدار زكاة الفطر وهل تكون الزكاة مادية ام حبوب فقط.. وفي هذا الاطار تهكم حاتم الحويني نجل الداعية السلفي ابي اسحاق الحويني على فتوى مفتي الديار المصرية شوقى علام والذى حدد زكاه الفطر 13 جنيه مع جواز اخراجها مالا وعلق نجل الحوينى على تلك الفتوى بان الزكاه تتحدد بمقدار الاستطاعة ومن لم يستطع فليس عليه حرج ،ولم يتوقف الامر على هذا الحد بل افتى الداعيه السلفى سامح عبدالحميد حموده بانه يجوز اخراج الزكاه من المكرونة.
لانّ الزكاة تخرج من طعام اهل البلد ومع اصتدام الخلاف بين المفتى والسلفيين حوار مقدار زكاه عيد الفطر اعلن عدد كبير من علماء الازهر وقوفهم مع مفتى الجمهوريه .
واصدر مختار جمعه وزير الاوقاف قرار بالتنبيه على جميع مساجد مصر بتأييد فتوى مفتى الديار المصرية كما اعلن مجمع البحوث الاسلامية تأييده لفتوى المفتى.
وقال المجمع ان الذين يقفون على حرفيه النص بانه لايجوز ان تخرج القيمه ولابد ان تخرج حبوب لايستقيم مع زماننا الراهن وانما يختلف هذا بمراعاة الحال والمقام والعادة والمجتمع .