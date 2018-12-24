‭ ‬مصدر‭ ‬لـ‭  ‬لزمان‭ : ‬ مباحثات‭ ‬مملوك‭ ‬مع‭ ‬كامل‭ ‬حول‭ ‬تسلل‭ ‬داعش‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬وليبيا‭ ‬وعودة‭ ‬سوريا‭ ‬للجامعة

القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة ان مباحثات علي المملوك رئيس جهاز الامن الوطنى السوري مع عباس كامل رئيس المخابرات المصرية تركزت حول تنسيق الجهود فى مجال مكافحة الارهاب خاصة فيما يتعلق باحتمالات تسلل عناصر من داعش الى مصر وليبيا عقب اندحارهم فى سوريا ،كما طلب المسؤول السورى ان تلعب مصر دورا فى المرحلة القادمة فى اعادة سوريا الى الجامعة العربية خاصه ان الظروف اصبحت مهيئه الان خاصه بعد زياره البشير لسوريا وعدم ممانعة العديد من الدول العربيه لتلك الدعوة .
وتوقع المصدر ان تتقدم عدد من الدول العربيه بطلب الى القمة القادمة فى تونس لاعاده سوريا الى جامعه الدول العربيه واشار رضا احمد حسين مساعد وزير الخارجيه الى ان الايام القادمه سوف تشهد تحركات للعديد من الدول العربيه لاعاده سوريا الى الجامعه العربيه خلال قمه تونس مؤكدا ان قرار تعليق عضويه سوريا بالجامعه كان خطا كبيرا فيما كشف السياسى العراقى جاسم جعفر الى ان دول عربيه على راسها العراق ومصر والجزائر وتونس يدعمون بقوه عوده سوريا الى الجامعه العربيه .
من جانبه قال عمار الاسد عضو البرلمان السوري فى اتصال معه ان سوريا لم تقاطع احداً وانما قرار قطع العلاقات تم من الدول العربيه ورغم ذلك فان سوريا حريصة على دعم العمل العربى المشترك واشار الى ان سوريا حريصة على افضل العلاقات مع دول الخليج وانها تربطها علاقات قوية مع سلطنة عمان وان هناك توجهاً من الامارات الى عودة السفارة والسفير للعمل بدمشق .