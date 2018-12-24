‭ ‬مصدر‭ ‬لـ‭  ‬لزمان‭ : ‬ مباحثات‭ ‬مملوك‭ ‬مع‭ ‬كامل‭ ‬حول‭ ‬تسلل‭ ‬داعش‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬وليبيا‭ ‬وعودة‭ ‬سوريا‭ ‬للجامعة

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬مباحثات‭ ‬علي‭ ‬المملوك‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الامن‭ ‬الوطنى‭ ‬السوري‭ ‬مع‭ ‬عباس‭ ‬كامل‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬تركزت‭ ‬حول‭ ‬تنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باحتمالات‭ ‬تسلل‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬وليبيا‭ ‬عقب‭ ‬اندحارهم‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬،كما‭ ‬طلب‭ ‬المسؤول‭ ‬السورى‭ ‬ان‭ ‬تلعب‭ ‬مصر‭ ‬دورا‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬فى‭ ‬اعادة‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬الظروف‭ ‬اصبحت‭ ‬مهيئه‭ ‬الان‭ ‬خاصه‭ ‬بعد‭ ‬زياره‭ ‬البشير‭ ‬لسوريا‭ ‬وعدم‭ ‬ممانعة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربيه‭ ‬لتلك‭ ‬الدعوة‭ .‬

‭ ‬وتوقع‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬تتقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربيه‭ ‬بطلب‭ ‬الى‭ ‬القمة‭ ‬القادمة‭ ‬فى‭ ‬تونس‭ ‬لاعاده‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬جامعه‭ ‬الدول‭ ‬العربيه‭ ‬واشار‭ ‬رضا‭ ‬احمد‭ ‬حسين‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيه‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الايام‭ ‬القادمه‭ ‬سوف‭ ‬تشهد‭ ‬تحركات‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربيه‭ ‬لاعاده‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬الجامعه‭ ‬العربيه‭ ‬خلال‭ ‬قمه‭ ‬تونس‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬تعليق‭ ‬عضويه‭ ‬سوريا‭ ‬بالجامعه‭ ‬كان‭ ‬خطا‭ ‬كبيرا‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬السياسى‭ ‬العراقى‭ ‬جاسم‭ ‬جعفر‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬دول‭ ‬عربيه‭ ‬على‭ ‬راسها‭ ‬العراق‭ ‬ومصر‭ ‬والجزائر‭ ‬وتونس‭ ‬يدعمون‭ ‬بقوه‭ ‬عوده‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬الجامعه‭ ‬العربيه‭ .‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬عمار‭ ‬الاسد‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬السوري‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬سوريا‭ ‬لم‭ ‬تقاطع‭ ‬احداً‭ ‬وانما‭ ‬قرار‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربيه‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬فان‭ ‬سوريا‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬العربى‭ ‬المشترك‭ ‬واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬سوريا‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬افضل‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وانها‭ ‬تربطها‭ ‬علاقات‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬وان‭ ‬هناك‭ ‬توجهاً‭ ‬من‭ ‬الامارات‭ ‬الى‭ ‬عودة‭ ‬السفارة‭ ‬والسفير‭ ‬للعمل‭ ‬بدمشق‭ .‬