‭ ‬لماذا‭ ‬نبحث عن‭ ‬دور‭ ‬الوسيط؟

فاتح عبدالسلام

اذا‭ ‬كان‭ ‬العراق‭ ‬مُكلفاً‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬عظمى‭ ‬بأداء‭ ‬دور‭ ‬الوساطة‭ ‬التي‭ ‬يعرضها‭ ‬على‭ ‬المتحاربين‭ ‬لإطفاء‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا،‭ ‬أو‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬فتلك‭ ‬مسألة‭ ‬أخرى‭ ‬يمكن‭ ‬النظـر‭ ‬اليها‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬مغايرة،‭ ‬وسوى‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬الدور‭ ‬العراقي‭ ‬مقنعا‭ ‬لأي‭ ‬طرف،‭ ‬حتى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاوكراني‭ ‬لم‭ ‬ينتظر‭ ‬مغادرة‭ ‬بغداد‭ ‬ليرد‭ ‬على‭ ‬العرض‭ ‬العراقي‭ ‬بالوساطة‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬فقال‭ ‬ان‭ ‬الوساطة‭ ‬غير‭ ‬مجدية‭ ‬وشكك‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬روسيا‭ ‬لها‭ . ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تتابع‭ ‬بكل‭ ‬ثقلها‭ ‬الوساطة‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الصين‭ ‬أبدت‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬بها،‭ ‬وعززها‭ ‬دعم‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬المجدي‭ ‬ان‭ ‬تنضم‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬لجهود‭ ‬الوساطة‭ ‬مع‭ ‬الصين‭.‬

ربما،‭ ‬تغري‭ ‬مسألة‭ ‬التصالح‭ ‬الإيراني‭ ‬السعودي‭ ‬بغداد‭ ‬التي‭ ‬احتضنت‭ ‬خمس‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬مباحثات‭ ‬الطرفين‭ ‬للاندفاع‭ ‬نحو‭ ‬مصالحات‭ ‬أخرى‭. ‬انّ‭ ‬المصالحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬السعودية‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تتم‭ ‬لولا‭ ‬جهد‭ ‬الصين‭ ‬كقوة‭ ‬عظمى‭ ‬ذات‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬البلدين،‭ ‬وكذلك‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬التي‭ ‬تمسك‭ ‬بجزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬ملف‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الذي‭ ‬انخرطت‭ ‬فيه‭ ‬الرياض‭ ‬و‭ ‬طهران‭ .‬

لا‭ ‬نعرف‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬العراق‭ ‬لا‭ ‬يقوم‭ ‬بدور‭ ‬الوساطة‭ ‬لإطفاء‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬البلد‭ ‬العربي‭ ‬المجاور،‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬واتت‭ ‬على‭ ‬الأخضر‭ ‬واليابس‭ ‬وخلفت‭ ‬هذا‭ ‬الكم‭ ‬الهائل‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬العراق‭ ‬وفي‭ ‬داخله،‭ ‬حتى‭ ‬ان‭ ‬احتلال‭ ‬داعش‭ ‬لثلث‭ ‬مساحة‭ ‬العراق‭ ‬كان‭ ‬نتيجة‭ ‬تلك‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬لم‭ ‬يبد‭ ‬مساعيه‭ ‬لجمع‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬طوال‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬أخرى‭ ‬عمقت‭ ‬مآسي‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الغائص‭ ‬بالفقر‭ ‬والفوضى‭. ‬بل‭ ‬انّ‭ ‬الأنكى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬كله،‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬كان‭ ‬طرفا‭ ‬في‭ ‬حربي‭ ‬سوريا‭ ‬واليمن‭ ‬عبر‭ ‬ارسال‭ ‬المتطوعين‭ ‬للقتال‭ ‬هناك،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬المسميات‭ ‬التي‭ ‬حملوها،‭ ‬لكنهم‭ ‬جميعا‭ ‬انطلقوا‭ ‬عبر‭ ‬المنافذ‭ ‬العراقية‭ ‬وبعلم‭ ‬رسمي‭.‬

بدل‭ ‬هذا‭ ‬السخاء‭ ‬في‭ ‬العروض‭ ‬خارج‭ ‬البلد،‭ ‬من‭ ‬الاجدر‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الوساطة‭ ‬العراقية‭ ‬بدل‭ ‬مجيء‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬ليجتمع‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تقريب‭ ‬وجهات‭ ‬نظر‭ ‬الحزبيين‭ ‬الكرديين‭ ‬الكبيرين‭ ‬على‭ ‬امل‭ ‬توحيد‭ ‬قوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬المنقسمة‭ ‬بين‭ ‬أربيل‭ ‬والسليمانية‭. ‬ألا‭ ‬يستحق‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬وساطة‭ ‬حكومية‭ ‬عراقية‭ ‬بوصفها‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬هدف‭ ‬أمني‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬الموحد؟

رئيس التحرير-الطبعة الدولية

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