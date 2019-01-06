‭ ‬كركوك‭ ‬تشهد‭ ‬أول‭ ‬عملية‭ ‬أمريكية‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬بعد‭ ‬اعادة‭ ‬الانتشار

عبدالمهدي‭ ‬يحيى‭ ‬الذكرى‭ ‬98‭ ‬لتأسيس‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬الباسل

بغداد‭ – ‬كركوك‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬عراقي،‭ ‬الأحد،‭ ‬مقتل‭ ‬3‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬قوات‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬شمالي‭ ‬البلاد‭.‬

وأوضح‭ ‬النقيب‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬كركوك،‭ ‬حامد‭ ‬العبيدي،‭ ‬لوكالة‭ ‬لأناضول‭ ‬التركية‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬الأمريكية‭ ‬نفذت‭ ‬عملية‭ ‬إنزال‭ ‬جوي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬مزيرير‭ ‬بقضاء‭ ‬الحويجة‭ ‬غربي‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬قتل‭ ‬3‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬داعش‭ . ‬وأضاف‭ ‬العبيدي‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬المقتولين‭ ‬يدعى‭ ‬حمد‭ ‬عيدان‭ ‬الخفاجي‭ ‬وهو‭ ‬مسؤول‭ ‬مجموعة‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬كانت‭ ‬تستهدف‭ ‬أبراج‭ ‬الكهرباء‭ ‬بين‭ ‬كركوك‭ ‬والحويجة‭ .‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬أي‭ ‬تصريح‭ ‬رسمي‭ ‬عن‭ ‬العملية‭ ‬الأمنية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬كركوك‭.‬

وأعلنت‭ ‬بغداد،‭ ‬في‭ ‬ديسمبر/كانون‭ ‬أول‭ ‬2017،‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬داعش‭ ‬واستعادة‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها،‭ ‬وبلغت‭ ‬ثلث‭ ‬مساحة‭ ‬العراق‭. ‬وخلال‭ ‬قتالها‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬،‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬حظيت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬بدعم‭ ‬عسكري‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمحاربة‭ ‬التنظيم،‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬يشكلون‭ ‬خلايا‭ ‬نائمة،‭ ‬يشنون‭ ‬هجمات‭ ‬مباغتة‭ ‬تستهدف‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬شمالي‭ ‬وغربي‭ ‬البلاد‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬،‭ ‬اكد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬بذكرى‭ ‬تأسيس‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي،‭ ‬الاحد،‭ ‬ان‭ ‬الاخير‭ ‬نجح‭ ‬بمهمة‭ ‬الدفاع‭ ‬والتحرير‭ ‬لاراضي‭ ‬البلد،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬مشهودَ‭ ‬له‭ ‬بالكفاءة‭ ‬والخبرة‭ ‬والمهنية‭.‬

وقال‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الثامنة‭ ‬والتسعين‭ ‬لتأسيس‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬“ايها‭ ‬المقاتلون‭ ‬الغيارى‭ ‬في‭ ‬جيش‭ ‬العراق‭ ‬الباسل‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬صنوفه‭ ‬وتشكيلاته‭ ‬ايها‭ ‬الذائدون‭ ‬عن‭ ‬حياض‭ ‬الوطن‭ ‬والمنتصرون‭ ‬في‭ ‬المنازلات‭ ‬انتم‭ ‬عزّ‭ ‬العراقيين‭ ‬والعراقيات‭ ‬والحافظون‭ ‬للعهد‭ ‬وانتم‭ ‬جيش‭ ‬الانتصار‭ ‬وجيش‭ ‬الإعمار‭ ‬والتقدم‭ ‬يا‭ ‬ابناءَ‭ ‬شعبِنا‭ ‬الكريم‭.. ‬يومٌ‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬ايام‭ ‬العراقيين‭ ‬الخالدة‭ ‬نحتفل‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬وهو‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬لتأسيس‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬الباسل‭ ‬الذي‭ ‬نقف‭ ‬معا‭ ‬اجلالا‭ ‬لبطولاته‭ ‬ولتضحياته‭ ‬ولشهدائه‭ ‬وجرحاه،‭ ‬واتوجه‭ ‬اليوم‭ ‬لكم‭ ‬جميعا‭ ‬بأجمل‭ ‬التهاني‭ . ‬وكان‭ ‬الحاكم‭ ‬الامريكي‭ ‬بول‭ ‬بريمر‭ ‬قد‭ ‬حل‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬عند‭ ‬احتلال‭ ‬العراق‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠٠٣‬‭ ‬بالحاح‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬المعارضة‭ ‬لصدام‭ ‬حسين‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬نظامه‭. ‬ويختلف‭ ‬العراقيون‭ ‬حول‭ ‬تفاصيل‭ ‬دور‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬فمنهم‭ ‬من‭ ‬يعد‭ ‬وقوفه‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬مأثرته‭ ‬الكبرى‭ ‬واخرون‭ ‬يرون‭ ‬ان‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬فلسطين‭ ‬العلامة‭ ‬الاكبر‭ ‬،‭ ‬ويتجاهل‭ ‬العلام‭ ‬الرسمي‭ ‬مصطلح‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬ويستخدم‭ ‬مصطلح‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اعتراض‭ ‬اي‭ ‬وزراء‭ ‬الدفاع‭ ‬بالعراق‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ .‬

واضاف‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،‭ ‬ان‭ ‬“الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬المشهودَ‭ ‬له‭ ‬بالكفاءة‭ ‬والخبرة‭ ‬والمهنية،‭ ‬قد‭ ‬خرّج‭ ‬اجيالا‭ ‬من‭ ‬خيرة‭ ‬الضباط‭ ‬والقادة‭ ‬والمراتب‭ ‬واسس‭ ‬لتقاليد‭ ‬عمل‭ ‬راسخة‭ ‬ومازال‭ ‬يواصل‭ ‬العطاء،‭ ‬وقد‭ ‬واجه‭ ‬الجيشُ‭ ‬العراقي‭ ‬تحدياتٍ‭ ‬خطيرةً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬العهود‭ ‬وبقي‭ ‬هذا‭ ‬الجيش‭ ‬العريق‭ ‬يقاوم‭ ‬محاولاتِ‭ ‬اخضاعِه‭ ‬للاجندات‭ ‬السياسية‭ ‬ولسعي‭ ‬النظام‭ ‬الدكتاتوري‭ ‬للتحكم‭ ‬به‭ ‬والتسلط‭ ‬عليه‭ ‬وتحويله‭ ‬لأداة‭ ‬قمع،‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬دفع‭ ‬ثمنا‭ ‬غاليا‭ ‬واختلطت‭ ‬دماؤه‭ ‬مع‭ ‬دماء‭ ‬بقية‭ ‬ابناء‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬الظلمَ‭ ‬والاستبداد،‭ ‬وسيبقى‭ ‬هذا‭ ‬الجيشُ‭ ‬العظيم‭ ‬ظهيرا‭ ‬لكل‭ ‬العراقيين،‭ ‬متساميا،‭ ‬ومدركا‭ ‬انه‭ ‬حامي‭ ‬التنوع‭ ‬والتعايش‭ ‬والسلم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاعتراف‭ ‬بالاخر،‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬بيتنا‭ ‬الكبير،‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬الدستور،‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬العراق‭ ‬العزيز”‭ .‬

وتابع‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،‭ ‬“لقد‭ ‬نجح‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬الدفاع‭ ‬والتحرير‭ ‬وابلى‭ ‬بلاءً‭ ‬كبيرا‭ ‬حسنا‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الارهاب‭ ‬والقمع‭ ‬والابادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬وادى‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬الصعبة‭ ‬واجبَ‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الامن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬الا‭ ‬جيشا‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬العراق‭ ‬ومصالح‭ ‬شعبه‭ ‬ملتزما‭ ‬بمهمته‭ ‬الوطنية‭ ‬الدستورية‭ ‬بكامل‭ ‬عقيدته‭ ‬وايمانه‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬القوي‭ ‬المقتدر‭ ‬الأمين‭.. ‬كما‭ ‬نجح‭ ‬جيشُنا‭ ‬باستعادة‭ ‬ثقة‭ ‬الشعب‭ ‬حين‭ ‬تمسك‭ ‬بانتمائه‭ ‬الوطني‭ ‬وجعل‭ ‬منه‭ ‬المعيارَ‭ ‬الوحيد‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافظات،‭ ‬وبالأخص‭ ‬منها‭ ‬المحافظاتُ‭ ‬التي‭ ‬انجز‭ ‬فيها‭ ‬مهمةَ‭ ‬التحرير‭ ‬والنصر‭ ‬بنجاح‭ ‬،‭ ‬ونحن‭ ‬نشهد‭ ‬اليوم‭ ‬اروعَ‭ ‬صورِ‭ ‬التعاون‭ ‬والانسجام‭ ‬بين‭ ‬افراد‭ ‬قواتنا‭ ‬المسلحة‭ ‬والمواطنين،‭ ‬وتحت‭ ‬خيمة‭ ‬هذا‭ ‬الانسجام‭ ‬والترحيب‭ ‬تهون‭ ‬المهامُ‭ ‬الجسيمة‭ ‬وتُقهر‭ ‬الصعاب”‭ .‬