‭ ‬قرار‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬معتقلي‭ ‬التظاهرات‭ ‬في‭ ‬السودان

الخرطوم-الزمان
أصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الثلاثاء قراراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة، التي تهز البلاد منذ أكثر من شهر، بحسب ما أكدت وزارة الإعلام. وصرّحت وزارة الإعلام السودانية «أصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات قراراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة».
وتقول الجماعات الحقوقية إن أكثر من ألف متظاهر وقائد في المعارضة وناشط وصحافي، احتجزوا منذ بدء جهاز الأمن والاستخبارات بقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في 19 كانون الأول/ديسمبر.