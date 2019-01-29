‭ ‬قرار‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬معتقلي‭ ‬التظاهرات‭ ‬في‭ ‬السودان

الخرطوم‭-‬الزمان‭ ‬

أصدر‭ ‬مدير‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬والمخابرات‭ ‬السوداني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قراراً‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬المعتقلين‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرات‭ ‬المناهضة‭ ‬للحكومة،‭ ‬التي‭ ‬تهز‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭. ‬وصرّحت‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬السودانية‭ ‬«أصدر‭ ‬مدير‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬والمخابرات‭ ‬قراراً‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬المعتقلين‭ ‬في‭ ‬الأحداث‭ ‬الأخيرة»‭. ‬

وتقول‭ ‬الجماعات‭ ‬الحقوقية‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬متظاهر‭ ‬وقائد‭ ‬في‭ ‬المعارضة‭ ‬وناشط‭ ‬وصحافي،‭ ‬احتجزوا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستخبارات‭ ‬بقمع‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المناهضة‭ ‬للحكومة‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭.‬