‭ ‬فرار‭ ‬جماعي‭ ‬من‭ ‬الخرطوم‭ ‬والدول‭ ‬تتعثر‭ ‬في‭ ‬إجلاء‭ ‬رعاياها‭ ‬لشدة‭ ‬القتال‭ ‬

320‭ ‬عسكرياً‭ ‬سودانياً‭ ‬يفرّون‭ ‬إلى‭ ‬تشاد

الخرطوم‭ – ‬نجامينا‭- ‬برلين‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬فرّ‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬الخرطوم‭ ‬تحت‭ ‬القصف‭ ‬الأربعاء،‭ ‬حيث‭ ‬أسفر‭ ‬القتال‭ ‬المستمر‭ ‬لليوم‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬والجيش‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬270‭ ‬مدنياً‭. ‬سيرًا‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مركبات،‭ ‬وعلى‭ ‬طرق‭ ‬تغطيها‭ ‬جثث‭ ‬وهياكل‭ ‬مدرعات‭ ‬متفحمة،‭ ‬عبَر‭ ‬آلاف‭ ‬السودانيين‭ ‬وسط‭ ‬أزيز‭ ‬الرصاص‭ ‬ودوّي‭ ‬القذائف‭ ‬خلال‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو،‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬حميدتي‮»‬،‭ ‬والجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬انقلابهما‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬2021‭.‬‮ ‬‭ ‬وأعلنت‭ ‬نجامينا‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنّ‭ ‬حوالى‭ ‬320‭ ‬عسكرياً‭ ‬سودانياً‭ ‬فرّوا‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬وعبروا‭ ‬الحدود‭ ‬إلى‭ ‬تشاد‭ ‬حيث‭ ‬سلّموا‭ ‬أنفسهم‭ ‬للجيش‭ ‬التشادي‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬التشادي‭ ‬الجنرال‭ ‬داود‭ ‬يايا‭ ‬ابراهيم‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬إنّ‭ ‬العسكريين‭ ‬السودانيين‭ ‬‮«‬دخلوا‭ ‬أراضينا‭. ‬لقد‭ ‬تمّ‭ ‬نزع‭ ‬سلاحهم‭ ‬جميعاً‭ ‬وتمّ‭ ‬إيواؤهم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬من‭ ‬سلّموا‭ ‬أنفسهم‭ ‬لقواتنا‭ ‬هم‭ ‬320‭ ‬عنصراً‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المسلّحة‭ ‬السودانية،‭ ‬من‭ ‬درك‭ ‬وشرطة‭ ‬وجيش‭. ‬لقد‭ ‬فرّوا‭ ‬خشية‭ ‬أن‭ ‬يُقتلوا‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬علويّة‭ ‬الطيب‭ (‬33‭ ‬عاماً‭) ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬جنوباً‭ ‬‮«‬الحياة‭ ‬مستحيلة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬فعلت‭ ‬كلّ‭ ‬شيء‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يرى‭ ‬أولادي‭ ‬الجثث‭.. ‬لأنّهم‭ ‬مصدومون‭ ‬بالفعل‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ (‬43‭ ‬عاماً‭) ‬وهو‭ ‬موظف‭ ‬حكومي‭ ‬‮«‬نذهب‭ ‬إلى‭ ‬أقارب‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬ود‭ ‬مدني‮»‬،‭ ‬عاصمة‭ ‬ولاية‭ ‬الجزيرة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬200‭ ‬كيلومتر‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نخشى‭ ‬مهاجمة‭ ‬منازلنا‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬يجوب‭ ‬الجيش‭ ‬وعناصر‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬الشوارع‭. ‬والجنرالان‭ ‬اللذان‭ ‬يخوضان‭ ‬حرب‭ ‬‮«‬وجود‮»‬‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬وفق‭ ‬الخبراء،‭ ‬صمّا‭ ‬آذانهما‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أمام‭ ‬الدعوات‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لإعلان‭ ‬هدنة‭ ‬مؤقتة‭ ‬لإجلاء‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬الأحياء‭. ‬وكما‭ ‬حصل‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أعلنت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬‮«‬هدنة‭ ‬لمدّة‭ ‬24‭ ‬ساعة‮»‬‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬مساءً‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش،‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬هدنة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لم‭ ‬تدم‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة،‭ ‬وفقاً‭ ‬للبعض‭ . ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬البقاء‭ ‬ممكنًا‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬انقطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والمياه‭ ‬الجارية‭ – ‬الكهرباء‭ ‬والمياه‭ ‬لا‭ ‬تعودان‭ ‬سوى‭ ‬لبضع‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأماكن‭ – ‬والرصاص‭ ‬الطائش‭ ‬الذي‭ ‬يخترق‭ ‬النوافذ‭ ‬وحتى‭ ‬الجدران‭. ‬وتنهمر‭ ‬أحيانًا‭ ‬من‭ ‬السماء‭ ‬صواريخ‭ ‬لتحول‭ ‬مبنى‭ ‬أو‭ ‬مستشفى‭ ‬إلى‭ ‬كومة‭ ‬من‭ ‬الأنقاض‭. ‬وقُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬270‭ ‬مدنياً‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬السبت،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الأربعاء‭ ‬سفارات‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬غربية‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك،‭ ‬محذّرة‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬‮«‬حصيلة‭ ‬مؤقتة‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قد‭ ‬أفادت‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬حوالى‭ ‬200‭ ‬شخص‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬الموقع

وحضّت‭ ‬السفارات‭ ‬الـ15‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬طرد‭ ‬الناس‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬من‭ ‬منازلهم،‭ ‬وتجنّب‭ (‬استهداف‭) ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية،‭ ‬والسماح‭ ‬بمرور‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬الأساسية‭ ‬والمساعدات‭ ‬الطارئة‭ ‬للجرحى‭ ‬والمرضى‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنه‭ ‬يقاتل‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬حول‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭ ‬المركزي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬مبالغ‭ ‬خيالية‭ ‬سُرقت‮»‬‭.‬‮ ‬

وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬نجامينا‭ ‬أنّ‭ ‬حوالى‭ ‬320‭ ‬عسكرياً‭ ‬سودانياً‭ ‬فرّوا‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬وعبروا‭ ‬الحدود‭ ‬إلى‭ ‬تشاد‭ ‬حيث‭ ‬سلّموا‭ ‬أنفسهم‭ ‬للجيش‭ ‬التشادي‭.‬

‭- ‬مستشفيات‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭ -‬‮ ‬

وقصفت‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬والمدفعية‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬تسعة‭ ‬مستشفيات‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭. ‬وفي‭ ‬المجمل،‭ ‬خرج‭ ‬39‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬59‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المتضررة‭ ‬جراء‭ ‬القتال‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬أو‭ ‬أُجبرت‭ ‬على‭ ‬الإغلاق،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬أطباء،‭ ‬سواء‭ ‬بسبب‭ ‬نفاد‭ ‬المعدات‭ ‬أو‭ ‬احتلال‭ ‬المقاتلين‭ ‬لها‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬تمكن‭ ‬أفراد‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬لتولي‭ ‬مهامهم‭.‬

أما‭ ‬مخزونات‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ – ‬وهي‭ ‬محدودة‭ ‬تقليديا‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يشهد‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬العادية‭ ‬تضخما‭ ‬مرتفعًا‭ ‬جدًا‭ – ‬فهي‭ ‬تتلاشى‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تدخل‭ ‬أي‭ ‬شاحنة‭ ‬مؤن‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬بلد‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانه‭ ‬45‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬يعاني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلثهم‭ ‬من‭ ‬الجوع،‭ ‬يقول‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬والدبلوماسيون‭ ‬إنهم‭ ‬لم‭ ‬يعودوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬عملهم‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬موظفين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬دارفور،‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬فيما‭ ‬تندد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بنهب‭ ‬مخزونات‭ ‬وكالاتها‭ ‬الإنسانية‭ ‬ومنشآتها‭.‬‮ ‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الخطيرة،‭ ‬يعيش‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خوف‭ ‬من‭ ‬تعرض‭ ‬منازلهم‭ ‬أو‭ ‬عائلاتهم‭ ‬لهجوم‭.‬‮ ‬

فهم‭ ‬لم‭ ‬ينسوا‭ ‬المعارك‭ ‬والمداهمات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الفظائع‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬مذكرتي‭ ‬توقيف‭ ‬بتهمة‭ ‬ارتكاب‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬و»جرائم‭ ‬ضدّ‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬و»الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬‮«‬في‭ ‬دارفور‭ ‬بحق‭ ‬الدكتاتور‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬الذي‭ ‬خلعه‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬2019‭. ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬فوّض‭ ‬سياسة‭ ‬الأرض‭ ‬المحروقة‭ ‬لرجل‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬حميدتي‭.‬‮ ‬

وسار‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬الأربعاء‭ ‬باتجاه‭ ‬المحافظات‭ ‬خارج‭ ‬الخرطوم،‭ ‬متقدمين‭ ‬بين‭ ‬الجثث‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬تنبعث‭ ‬منها‭ ‬روائح‭ ‬قاتلة،‭ ‬بحسب‭ ‬شهود‭.‬

وحتى‭ ‬الممثليات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬تحاول‭ ‬تنظيم‭ ‬نقل‭ ‬رعاياها‭. ‬فهي‭ ‬لم‭ ‬تسلم‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬إذ‭ ‬تعرضت‭ ‬قافلة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬أميركية‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬الاثنين‭ ‬وتعرض‭ ‬سفير‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬لاعتداء‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬إقامته‮»‬‭ ‬بالخرطوم‭.‬

وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬بدأت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬اليابانية‭ ‬‮«‬الاستعدادات‭ ‬الضرورية‮»‬‭ ‬لعمليات‭ ‬الإجلاء،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الاحتمال‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬بعيدًا،‭ ‬فالقتال‭ ‬بدأ‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬الخرطوم‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬هيروكازو‭ ‬ماتسونو‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إنّ‭ ‬حوالى‭ ‬60‭ ‬يابانياً‭ ‬موجودون‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بينهم‭ ‬موظفو‭ ‬السفارة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أفادت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬در‭ ‬شبيغل‮»‬‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬لم‭ ‬تسمّها،‭ ‬بأنّ‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬أجبر‭ ‬الجيش‭ ‬الألماني‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬إلغاء‭ ‬مهمّة‭ ‬إجلاء‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬ألمانياً‭ ‬من‭ ‬السودان‭. ‬‮ ‬

ورفضت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات،‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

لكن‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬شبيغل‮»‬،‭ ‬فقد‭ ‬أقلعت‭ ‬ثلاث‭ ‬طائرات‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬A400M‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭. ‬وبعد‭ ‬توقّف‭ ‬في‭ ‬اليونان،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تتّجه‭ ‬الطائرات‭ ‬إلى‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬النهار،‭ ‬لكنّ‭ ‬العملية‭ ‬توقّفت‭.‬

وبعد‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬القتال،‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬ولا‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬تحقيق‭ ‬النصر‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬الخرطوم،‭ ‬تستحيل‭ ‬معرفة‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬ماذا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حالة‭ ‬إرباك‭ ‬شاملة‭ ‬وانتشار‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭.‬‮ ‬

مع‭ ‬ذلك،‭ ‬تُظهر‭ ‬صور‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬حجم‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬تبدو‭ ‬جلية‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص داخل‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬شديد‭ ‬التحصين‭ ‬لهيئة‭ ‬الأركان‭ ‬المحاط‭ ‬بجدران‭ ‬مرتفعة‭.‬

وتُركت‭ ‬عشرات‭ ‬الطائرات‭ ‬المتفحمة‭ ‬بينما‭ ‬بدا‭ ‬مقرّ‭ ‬المخابرات‭ ‬العامة‭ ‬مدمّرا‭ ‬فيما‭ ‬تحوّل‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬مستودعا‭ ‬لناقلات‭ ‬البنزين‭ ‬إلى‭ ‬مجرّد‭ ‬بقعة‭ ‬سوداء‭ ‬ضخمة‭.‬

يقول‭ ‬كليمان‭ ‬ديشاي،‭ ‬الأستاذ‭ ‬بجامعة‭ ‬باريس‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أنّ‭ ‬أيًا‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬يحقّق‭ ‬انتصارًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬ونظرًا‭ ‬لشدّة‭ ‬القتال‭ ‬ومستوى‭ ‬العنف،‭ ‬فقد‭ ‬تزداد‭ ‬الأمور‭ ‬سوءًا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يجلس‭ ‬الجانبان‭ ‬حول‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬ديشاي‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬السودان‭ ‬أنّه‭ ‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬‮«‬سيتعيّن‭ ‬على‭ ‬شركائهم‭ ‬الإقليميين‭ ‬ممارسة‭ ‬ضغوط‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬التصريحات‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‮»‬‭.‬

ويرى‭ ‬الخبراء‭ ‬أنّ‭ ‬القوى‭ ‬الفاعلة‭ ‬وجيران‭ ‬السودان‭ ‬ومانحيه‭ ‬يحاولون‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬الجنرالين‭ ‬المتحاربين،‭ ‬لأنهم‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬استباق‭ ‬الأمور‭ ‬والمستقبل‭ ‬الذي‭ ‬يجهلون‭ ‬مآله‭.‬