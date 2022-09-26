‭ ‬عقوبات‭ ‬كندية‭ ‬على‭ ‬شرطة‭ ‬الاخلاق‭ ‬والأوربي‭ ‬يدرس‭ ‬خيارات‭ ‬جديدة‭ ‬ضد‭ ‬طهران‭ ‬

الاحتجاجات‭ ‬الإيرانية‭ ‬تتواصل‭ ‬لليلة‭ ‬العاشرة‭ ‬والقتلى‭ ‬بالعشرات‮ ‬

باريس‭ – ‬طهران‭ -‬اوتاوا‭ ‬

تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬ودول‭ ‬الغرب‭ ‬بشأن‭ ‬حملة‭ ‬القمع‭ ‬الدامية‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬تواصلت‭ ‬لليلة‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬موقوفة‭ ‬لدى‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭.‬

فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬كندا‭ ‬الاثنين‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬مسؤولين‭ ‬إيرانيين‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الحملة‭ ‬الأمنية‭ ‬الدامية‭ ‬التي‭ ‬تشنّها‭ ‬سلطات‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬ضد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الذين‭ ‬خرجوا‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬محتجزة‭ ‬لدى‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكندي‭ ‬جاستن‭ ‬ترودو‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬سنفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬عشرات‭ ‬الأفراد‭ ‬والكيانات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬تعرف‭ ‬بشرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬الإيرانية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نضم‭ ‬أصواتنا،‭ ‬جميع‭ ‬الكنديين،‭ ‬إلى‭ ‬أصوات‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬الذين‭ ‬يطالبون‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بالإنصات‭ ‬إلى‭ ‬شعبها‭ ‬ووضع‭ ‬حد‭ ‬لقمعها‭ ‬للحريات‭ ‬والحقوق‭ ‬وترك‭ ‬النساء‭ ‬وجميع‭ ‬الإيرانيين‭ ‬ليعيشوا‭ ‬حياتهم‭ ‬ويعبروا‭ ‬عن‭ ‬أنفسهم‭ ‬بشكل‭ ‬سلمي‮»‬‭.‬

وقتل‭ ‬41‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬واوقف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف،‭ ‬وفق‭ ‬مسؤولين،‭ ‬في‭ ‬الاضطرابات‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬إثر‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬الكردية‭ ‬البالغة‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬بعدما‭ ‬بقيت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬عقب‭ ‬توقيفها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬لباسها‭ ‬غير‭ ‬المحتشم‮»‬‭.‬‮ ‬

وخرج‭ ‬متظاهرون‭ ‬غاضبون‭ ‬إلى‭ ‬شوارع‭ ‬مدن‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬إيران‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الإثنين،‭ ‬وأطلق‭ ‬محتجون‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬شعارات‭ ‬مناهضة‭ ‬للمرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ (‬83‭ ‬عاما‭) ‬وهتفوا‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬للديكتاتور‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهر‭ ‬تسجيل‭ ‬نشرته‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‮»‬‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬أوسلو‭.‬

وردد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬شعارات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬امرأة،‭ ‬حياة،‭ ‬حرية‮»‬‭ ‬وأحرقت‭ ‬نساء‭ ‬إيرانيات‭ ‬أغطية‭ ‬الرأس‭ ‬وقامت‭ ‬بعضهن‭ ‬بقص‭ ‬شعرهن‭ ‬دلالة‭ ‬على‭ ‬احتجاجهن‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭.‬

وأوقف‭ ‬قرابة‭ ‬450‭ ‬من‭ ‬‮«‬مثيري‭ ‬الشغب‮»‬‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬مازندران،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬محمد‭ ‬كريمي‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الإيرانية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬على‭ ‬توقيف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬غيلان‭ ‬المجاورة‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭.‬

وقال‭ ‬كريمي‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬هاجم‭ ‬مثيرو‭ ‬شغب‭ ‬مقار‭ ‬إدارات‭ ‬حكومية‭ ‬وألحقوا‭ ‬أضرارا‭ ‬بممتلكات‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬مازندران‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬عملاء‭ ‬أجانب‭ ‬مناهضين‭ ‬للثورة‮»‬‭.‬

ونشرت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تسنيم‮»‬‭ ‬للأنباء‭ ‬الاثنين‭ ‬حوالى‭ ‬عشرين‭ ‬صورة‭ ‬لمتظاهرين‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬قم‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬150‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭. ‬وأوضحت‭ ‬الوكالة‭ ‬ان‭ ‬المؤسسات‭ ‬العسكرية‭ ‬والأمنية‭ ‬نشرت‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬‮«‬مثيري‭ ‬شغب‮»‬‭ ‬وأنها‭ ‬دعت‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التعرف‭ ‬عليهم‭ ‬وابلاغ‭ ‬السلطات‮»‬‭.‬

وانتقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إيران‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاستخدام‭ ‬غير‭ ‬المتكافئ‭ ‬للقوة‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المتظاهرين‭ ‬مرفوض‭ ‬وغير‭ ‬مبرر‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لمسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬للاتحاد‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭.‬

وقال‭ ‬بوريل‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬سيواصل‭ ‬درس‭ ‬كل‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭ ‬قبل‭ ‬الاجتماع‭ ‬المقبل‭ ‬لوزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬إزاء‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬والطريقة‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬فيها‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‭ ‬الإيرانية‭ ‬على‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬تلت‮»‬،‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬فرضت‭ ‬عليه‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬برنامجه‭ ‬النووي‭.‬

‭ ‬حجب‭ ‬الانترنت‭ ‬‮ ‬

واستدعت‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬سفير‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬لمباحثات‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬قمع‭ ‬الاحتجاجات‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬كريستيان‭ ‬فاغنر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬استدعينا‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني،‭ ‬وستجرى‭ ‬المباحثات‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‮»‬‭ ‬الاثنين‭.‬

وبدورها‭ ‬استدعت‭ ‬طهران‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬تحريض‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‮»‬‭ ‬تنتهجه‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬بي‭.‬بي‭.‬سي‭ ‬فارسي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تبث‭ ‬بالفارسي‭ ‬ومقرها‭ ‬لندن‭. ‬كذلك‭ ‬استدعت‭ ‬سفير‭ ‬النروج‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬‮«‬تصريحات‭ ‬غير‭ ‬بناءة‮»‬‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬النروجي‭ ‬على‭ ‬‮ ‬خلفية‭ ‬التظاهرات‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬أكبر‭ ‬تظاهرات‭ ‬تشهدها‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬تقريبا،‭ ‬استخدمت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العصي‭ ‬وخراطيم‭ ‬الماء‭ ‬كما‭ ‬أطلقت‭ ‬أعيرة‭ ‬خردق‭ ‬وذخيرة‭ ‬حية،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية،‭ ‬على‭ ‬متظاهرين‭ ‬ألقوا‭ ‬حجارة‭ ‬وأضرموا‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬آليات‭ ‬للشرطة‭ ‬ومبان‭ ‬حكومية‭.‬

وأفادت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‮»‬‭ ‬الأحد‭ ‬بمقتل‭ ‬57‭ ‬متظاهرا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لكنها‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تغطيتها‭ ‬محدودة‭ ‬بسبب‭ ‬حجب‭ ‬الانترنت‭ ‬وحظر‭ ‬خدمات‭ ‬واتساب‭ ‬وإنستغرام،‭ ‬وقبلهما‭ ‬فيسبوك‭ ‬وتويتر‭ ‬وتيك‭ ‬توك‭ ‬وسواها‭.‬وبرزت‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬تصاعد‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬بعد‭ ‬حديث‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬غلام‭ ‬حسين‭ ‬محسني‭ ‬إجئي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬التعامل‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬تساهل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬المحرضين‭ ‬على‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬الشغب‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬‮«‬ميزان‭ ‬أون‭ ‬لاين‮»‬،‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬مشابه‭ ‬لتحذير‭ ‬وجهه‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬المحافظ‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭.‬

ولقيت‭ ‬التظاهرات‭ ‬الإيرانية‭ ‬تضامنا‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬واندلعت‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬ولندن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬عندما‭ ‬حاول‭ ‬متظاهرون‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬السفارتين‭ ‬الإيرانيتين‭.‬

في‭ ‬لندن‭ ‬أوقف‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬وأصيب‭ ‬خمسة‭ ‬شرطيين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬‮«‬بجروح‭ ‬خطرة‮» ‬بحسب‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬إلقاء‭ ‬حجارة‭ ‬وزجاجات‭ ‬ومقذوفات‭ ‬أخرى‭ ‬وأصيب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬بجروح‮»‬‭ ‬وبعضهم‭ ‬بكسور‭ ‬في‭ ‬العظم‭.‬

في‭ ‬باريس‭ ‬نزل‭ ‬الاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬وهتف‭ ‬كثيرون‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬لمنع‭ ‬المتظاهرين‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬بعثة‭ ‬طهران‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬وشهود‭ ‬عيان‭.‬

‭- ‬نقابات‭ ‬المعلمين‭ ‬تدعو‭ ‬للاضراب‭ -‬‮ ‬

قالت‭ ‬إيران‭ ‬أن‭ ‬الاضطرابات‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬مخطط‭ ‬للعدو‮»‬‭ ‬واتهمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفائها‭ ‬بالتحريض‭ ‬على‭ ‬التظاهرات‭.‬

وحيا‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وأكد‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬نساء‭ ‬إيران‭ ‬الشجاعات‭ ‬اللواتي‭ ‬يتظاهرن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬حقوقهن‭ ‬الأساسية‮»‬‭.‬

ونظمت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬مسيرات‭ ‬تأييد‭ ‬واسعة‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬قوانين‭ ‬وضع‭ ‬أغطية‭ ‬الرأس،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬تظاهرة‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬انقلاب‭ (‬الثورة‭) ‬في‭ ‬طهران‭.‬

وقالت‭ ‬المتظاهرة‭ ‬نفيسة‭ (‬28‭ ‬عاما‭) ‬‮«‬سقط‭ ‬شهداء‭ ‬كي‭ ‬يبقى‭ ‬الحجاب‭ ‬على‭ ‬رؤوسنا‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬اتحاد‭ ‬شعب‭ ‬إيران‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬أكبر‭ ‬المجموعات‭ ‬الإصلاحية‭ ‬داخل‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الإلزامية‭.‬

وذكرت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬نقابات‭ ‬معلمين‭ ‬إيرانية‭ ‬دعت‭ ‬الموظفين‭ ‬والطلاب‭ ‬إلى‭ ‬مقاطعة‭ ‬الدروس‭ ‬يومي‭ ‬الاثنين‭ ‬والأربعاء‭ ‬دعما‭ ‬للاحتجاجات