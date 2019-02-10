‭ ‬طريقة‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬المثبتة‭ ‬في‭ ‬الهواتف‭ ‬

برلين - الزمان
قالت بوابة الاتصالات الألمانية المعروفة بـ»تيلتاريف.دي» إن البرامج والتطبيقات التي جرى تثبيتها مسبقاً على الكمبيوترات المكتبية، أو الهواتف الذكية، ولا يرغب المستخدم في استعمالها، تعرف باسم «Bloatware»، ولها تأثيرات سلبية على سعة الذاكرة والسرعة.
ولا تقتصر تأثيرات هذه البرامج على شغل مساحة الذاكرة الداخلية فحسب، بل قد يكون لها تأثيرات سلبية على سرعة عمل الأجهزة وفترة تشغيل البطارية وأمان الأجهزة أيضاً. لذلك تنصح بوابة الاتصالات الألمانية المستخدم بضرورة إلغاء تثبيت هذه التطبيقات.
ويمكن إلغاء تثبيت تطبيقات «Bloatware» في الأجهزة المحمولة المزودة بنظام «غوغل أندرويد» بسهولة نسبياً، حيث يتطلب الأمر الضغط لفترة طويلة على أيقونة التطبيق المعني، إلى أن تظهر قائمة بها خيار إلغاء التثبيت، أو تظهر أيقونة سلة المهملات، وبعد ذلك يُسحب التطبيق إليها.
وإذا تعذر على المستخدم القيام بذلك، فيمكنه تصفح قائمة الإعدادات، والبحث عن بند التطبيقات، وبعد ذلك يُحدد التطبيق المعني والضغط على «إلغاء التثبيت». وتبعاً للشركة المنتجة للهاتف الذكي والتطبيقات فإن هناك بعض التطبيقات التي لا يمكن إلغاء تثبيتها، أو حتى تعطيلها.