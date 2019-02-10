‭ ‬طريقة‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬المثبتة‭ ‬في‭ ‬الهواتف‭ ‬

برلين‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬بوابة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الألمانية‭ ‬المعروفة‭ ‬بـ»تيلتاريف‭.‬دي»‭ ‬إن‭ ‬البرامج‭ ‬والتطبيقات‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬تثبيتها‭ ‬مسبقاً‭ ‬على‭ ‬الكمبيوترات‭ ‬المكتبية،‭ ‬أو‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬ولا‭ ‬يرغب‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬استعمالها،‭ ‬تعرف‭ ‬باسم‭ ‬«Bloatware»،‭ ‬ولها‭ ‬تأثيرات‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬سعة‭ ‬الذاكرة‭ ‬والسرعة‭.‬

ولا‭ ‬تقتصر‭ ‬تأثيرات‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬على‭ ‬شغل‭ ‬مساحة‭ ‬الذاكرة‭ ‬الداخلية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تأثيرات‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬عمل‭ ‬الأجهزة‭ ‬وفترة‭ ‬تشغيل‭ ‬البطارية‭ ‬وأمان‭ ‬الأجهزة‭ ‬أيضاً‭. ‬لذلك‭ ‬تنصح‭ ‬بوابة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الألمانية‭ ‬المستخدم‭ ‬بضرورة‭ ‬إلغاء‭ ‬تثبيت‭ ‬هذه‭ ‬التطبيقات‭.‬

ويمكن‭ ‬إلغاء‭ ‬تثبيت‭ ‬تطبيقات‭ ‬«Bloatware»‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭ ‬المحمولة‭ ‬المزودة‭ ‬بنظام‭ ‬«غوغل‭ ‬أندرويد»‭ ‬بسهولة‭ ‬نسبياً،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬الضغط‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬على‭ ‬أيقونة‭ ‬التطبيق‭ ‬المعني،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬قائمة‭ ‬بها‭ ‬خيار‭ ‬إلغاء‭ ‬التثبيت،‭ ‬أو‭ ‬تظهر‭ ‬أيقونة‭ ‬سلة‭ ‬المهملات،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬يُسحب‭ ‬التطبيق‭ ‬إليها‭.‬

وإذا‭ ‬تعذر‭ ‬على‭ ‬المستخدم‭ ‬القيام‭ ‬بذلك،‭ ‬فيمكنه‭ ‬تصفح‭ ‬قائمة‭ ‬الإعدادات،‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬بند‭ ‬التطبيقات،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬يُحدد‭ ‬التطبيق‭ ‬المعني‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬«إلغاء‭ ‬التثبيت»‭. ‬وتبعاً‭ ‬للشركة‭ ‬المنتجة‭ ‬للهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬والتطبيقات‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬التطبيقات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إلغاء‭ ‬تثبيتها،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬تعطيلها‭.‬