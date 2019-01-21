‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬يؤكد‭ ‬عدم‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬مناقشة‭ ‬قوانين‭ ‬مصدرها‭ ‬الشريعة‭  ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬يواصل‭ ‬فيه‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬مناقشة‭ ‬قانون‭ ‬الاحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬الجديد‭ ‬اتهم‭ ‬اعضاء‭ ‬فى‭ ‬البرلمان‭ ‬،الازهر،‭ ‬بعرقلة‭ ‬اصدار‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجاهله‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬مقترحات‭ ‬النواب‭ ‬وتوجهه‭ ‬لاعداد‭ ‬قانون‭ ‬يمثله،‭ ‬وقال‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬حامد‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬ان‭ ‬الازهر‭ ‬ليس‭ ‬جهة‭ ‬تشريع‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬لان‭ ‬مصر‭ ‬دولة‭ ‬مدنية‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬الاحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬مدنى‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬تدخل‭ ‬الازهر‭ ‬يعد‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬ورد‭ ‬على‭ ‬ماقاله‭ ‬ابو‭ ‬حامد‭ ‬قال‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬د/‭ ‬احمد‭ ‬الطيب‭ ‬ان‭ ‬الازهر‭ ‬مشغول‭ ‬حاليا‭ ‬باعداد‭ ‬قانون‭ ‬الاحوال‭ ‬الشخصيه،‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الازهر‭ ‬ليس‭ ‬جهة‭ ‬تشريع‭ ‬ولكنه‭ ‬لن‭ ‬يتنازل‭ ‬عن‭ ‬حقه‭ ‬فى‭ ‬التدخل‭ ‬فى‭ ‬القوانين‭ ‬التى‭ ‬مصدرها‭ ‬الشريعه‭ ‬الاسلامية‭ ‬واوضح‭ ‬انه‭ ‬مطلوب‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬وضع‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬ولامانع‭ ‬من‭ ‬مناقشته‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمود‭ ‬مزروعه‭ ‬العميد‭ ‬الاسبق‭ ‬لكلية‭ ‬اصول‭ ‬الدين‭ ‬بجامعة‭ ‬الازهر‭ ‬ان‭ ‬الازهر‭ ‬هو‭ ‬الجهة‭ ‬المخولة‭ ‬بمناقشة‭ ‬قانون‭ ‬الاحوال‭ ‬الشخصية‭ . ‬واضاف‭ ‬انه‭ ‬يرفض‭ ‬محاولات‭ ‬بعض‭ ‬النواب‭ ‬لابعاد‭ ‬الازهر‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬الخاصه‭ ‬بالمجتمع‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬الازهر‭ ‬هو‭ ‬الجهة‭ ‬المختصه‭ ‬بابداء‭ ‬الراى‭ ‬فى‭ ‬الامور‭ ‬التى‭ ‬تخص‭ ‬الحلال‭ ‬والحرام‭ . ‬وابدى‭ ‬مزروعه‭ ‬استغرابه‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬ممثل‭ ‬له‭ ‬فى‭ ‬البرلمان‭ ‬مثل‭ ‬باقى‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدوله‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬تفجر‭ ‬خلاف‭ ‬جديد‭ ‬بين‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬ووزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬حول‭ ‬افتتاح‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬اكاديمية‭ ‬الدعاه‭ ‬لاعداد‭ ‬الدعاه‭ ‬الجدد‭ ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬خلاف‭ ‬كبير‭ ‬نشب‭ ‬بين‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬ووزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬حول‭ ‬الية‭ ‬الرقابه‭ ‬والاشراف‭ ‬على‭ ‬مهام‭ ‬عمل‭ ‬الاكاديمية‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬الازهر‭ ‬يريد‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬صاحب‭ ‬الاشراف‭ ‬الكامل‭ ‬على‭ ‬منظومة‭ ‬عمل‭ ‬الاكاديمية‭.‬

فيما‭ ‬ابدى‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬تخوفه‭ ‬من‭ ‬هيمنة‭ ‬الازهر‭ ‬على‭ ‬الائمه‭ ‬والدعاه‭ ‬التابعين‭ ‬لوزارة‭ ‬الاوقاف‭ .‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬اوضح‭ ‬د/‭ ‬محمود‭ ‬مهنا‭ ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬مختلف‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬لاسيما‭ ‬ان‭ ‬الازهر‭ ‬يمتلك‭ ‬اداره‭ ‬للوعظ‭ ‬والارشاد‭ ‬اما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاوقاف‭ ‬فان‭ ‬الاكاديمية‭ ‬تعنى‭ ‬بتدريب‭ ‬ائمتها‭ ‬التابعين‭ ‬لها‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬المؤسستين‭ ‬تعملان‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الدين‭ ‬ومن‭ ‬اجل‭ ‬الوعظ‭ ‬والارشاد‭ ‬الذى‭ ‬يخدم‭ ‬الازهر‭ ‬كليا‭ ‬لان‭ ‬الاوقاف‭ ‬هى‭ ‬فى‭ ‬الاساس‭ ‬تابعه‭ ‬للازهر‭ ‬واعتبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬ان‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذى‭ ‬نظمته‭ ‬وزارة‭ ‬الاوقاف‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬لتعميق‭ ‬مفهوم‭ ‬المواطنه‭ ‬واستضاف‭ ‬خلاله‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬المسلمين‭ ‬يدخل‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬وشيخ‭ ‬الازهر‭ ‬الذى‭ ‬تجنب‭ ‬حضور‭ ‬المؤتمر‭ ‬حيث‭ ‬يحاول‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬اثبات‭ ‬جدارته‭ ‬بان‭ ‬يوكل‭ ‬اليه‭ ‬ملف‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬الذى‭ ‬واجه‭ ‬بانتقادات‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬بسبب‭ ‬تقاعس‭ ‬الازهر‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بهذا‭ ‬الملف‭ ‬وتوقع‭ ‬المراقبون‭ ‬ان‭ ‬يشتعل‭ ‬الصراع‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬بين‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬واسامه‭ ‬الازهرى‭ ‬مستشار‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬على‭ ‬خلافه‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬منصبه‭ ‬والتنافس‭ ‬على‭ ‬ملف‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬محاولات‭ ‬تحجيم‭ ‬دور‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬واجباره‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬استقالته