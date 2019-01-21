‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬يؤكد‭ ‬عدم‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬مناقشة‭ ‬قوانين‭ ‬مصدرها‭ ‬الشريعة‭  ‬

القاهرة – مصطفى عمارة
فى الوقت الذى يواصل فيه اعضاء البرلمان المصري مناقشة قانون الاحوال الشخصية الجديد اتهم اعضاء فى البرلمان ،الازهر، بعرقلة اصدار المشروع من خلال تجاهله بالرد على مقترحات النواب وتوجهه لاعداد قانون يمثله، وقال النائب محمد حامد عضو البرلمان ان الازهر ليس جهة تشريع ولن يكون لان مصر دولة مدنية ومشروع قانون الاحوال الشخصية مدنى كما ان تدخل الازهر يعد اعتداء على السلطة التشريعية ورد على ماقاله ابو حامد قال شيخ الازهر د/ احمد الطيب ان الازهر مشغول حاليا باعداد قانون الاحوال الشخصيه، واضاف ان الازهر ليس جهة تشريع ولكنه لن يتنازل عن حقه فى التدخل فى القوانين التى مصدرها الشريعه الاسلامية واوضح انه مطلوب من العلماء وضع هذا المشروع ولامانع من مناقشته فى السياق ذاته اكد الشيخ محمود مزروعه العميد الاسبق لكلية اصول الدين بجامعة الازهر ان الازهر هو الجهة المخولة بمناقشة قانون الاحوال الشخصية . واضاف انه يرفض محاولات بعض النواب لابعاد الازهر عن القضايا الخاصه بالمجتمع موضحا ان الازهر هو الجهة المختصه بابداء الراى فى الامور التى تخص الحلال والحرام . وابدى مزروعه استغرابه من عدم وجود ممثل له فى البرلمان مثل باقى مؤسسات الدوله من ناحية اخرى تفجر خلاف جديد بين شيخ الازهر ووزير الاوقاف حول افتتاح وزير الاوقاف اكاديمية الدعاه لاعداد الدعاه الجدد وكشف مصدر بمشيخة الازهر فى تصريحات خاصه ان هناك خلاف كبير نشب بين شيخ الازهر ووزير الاوقاف حول الية الرقابه والاشراف على مهام عمل الاكاديمية موضحا ان الازهر يريد ان يكون صاحب الاشراف الكامل على منظومة عمل الاكاديمية.
فيما ابدى وزير الاوقاف تخوفه من هيمنة الازهر على الائمه والدعاه التابعين لوزارة الاوقاف .
من جانبه اوضح د/ محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء فى تصريحات خاصة للزمان ان الامر مختلف بين الجانبين لاسيما ان الازهر يمتلك اداره للوعظ والارشاد اما فيما يتعلق بالاوقاف فان الاكاديمية تعنى بتدريب ائمتها التابعين لها مؤكدا ان المؤسستين تعملان من اجل الدين ومن اجل الوعظ والارشاد الذى يخدم الازهر كليا لان الاوقاف هى فى الاساس تابعه للازهر واعتبر عدد من المراقبين ان المؤتمر الذى نظمته وزارة الاوقاف خلال اليومين الماضيين لتعميق مفهوم المواطنه واستضاف خلاله عدد من علماء المسلمين يدخل فى اطار الحرب الدائرة بين وزير الاوقاف وشيخ الازهر الذى تجنب حضور المؤتمر حيث يحاول وزير الاوقاف اثبات جدارته بان يوكل اليه ملف تطوير الخطاب الدينى الذى واجه بانتقادات من الرئيس السيسى بسبب تقاعس الازهر عن القيام بهذا الملف وتوقع المراقبون ان يشتعل الصراع خلال المرحلة القادمة بين وزير الاوقاف واسامه الازهرى مستشار رئيس الجمهورية على خلافه شيخ الازهر فى منصبه والتنافس على ملف تطوير الخطاب الدينى خاصة فى ظل محاولات تحجيم دور شيخ الازهر واجباره على تقديم استقالته