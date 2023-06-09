‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬مراقبة القانون‭: ‬تراجع‭ ‬ثقة‭ ‬الجمهور‭ ‬بالشرطة‭ ‬البريطانية

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬مراقبة‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬ثقة‭ ‬الجمهور‭ ‬بالشرطة‭ ‬في‭ ‬انكلترا‭ ‬وويلز‭ ‬‮«‬معلقة‭ ‬بخيط‭ ‬رفيع‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفضائح‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مروعة‮»‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬آندي‭ ‬كوك‭ ‬رئيس‭ ‬مفتشية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للشرطة‭ ‬وخدمات‭ ‬الإطفاء‭ ‬والإنقاذ‭ (‬HMICFRS‭) ‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬عند‭ ‬‮«‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬تاريخية‮»‬‭ ‬مطالبًا‭ ‬‮«‬بإجراءات‭ ‬حاسمة‮»‬‭ ‬لاستعادة‭ ‬الثقة‭ ‬بها‭.‬

في‭ ‬تقييمه‭ ‬السنوي،‭ ‬دعا‭ ‬كوك‭ ‬إلى‭ ‬إعطاء‭ ‬سلطات‭ ‬قانونية‭ ‬بحيث‭ ‬يمكن‭ ‬إصدار‭ ‬أوامر‭ ‬لقوات‭ ‬الشرطة‭ ‬بإدخال‭ ‬تحسين‭ ‬على‭ ‬عملها‭ ‬حين‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬مخاوف‭ ‬جدية‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭.‬‮ ‬‭ ‬وحذر‭ ‬كوك‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الشرطيين‭ ‬الفاسدين‭ ‬يقومون‭ ‬تلقائيًا‭ ‬بحذف‭ ‬الرسائل‭ ‬المرسلة‭ ‬إلى‭ ‬زملائهم‭ ‬لتجنب‭ ‬تتبعهم‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬تحتاج‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬جهودها‭ ‬لتحديد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يلوثون‭ ‬سمعة‭ ‬الشرطة‭ ‬البريطانية‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭. … ‬لن‭ ‬نتمكن‭ ‬مطلقًا‭ ‬من‭ ‬إزالة‭ ‬كل‭ ‬شرطي‭ ‬فاسد‭ ‬تمامًا،‭ ‬لكن‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬يبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬لضمان‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬‮ ‬

تعرضت‭ ‬قوة‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬وهي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬الفضائح‭. ‬فقد‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬واين‭ ‬كوزينز‭ ‬الذي‭ ‬خدم‭ ‬مع‭ ‬فرقة‭ ‬الحماية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬بتهمة‭ ‬خطف‭ ‬سارة‭ ‬إيفيرارد‭ ‬البالغة‭ ‬33‭ ‬عامًا‭ ‬واغتصابها‭ ‬وقتلها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬2021‭.‬‮ ‬

واعترف‭ ‬شرطي‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬الحماية‭ ‬المسلحة‭ ‬هو‭ ‬ديفيد‭ ‬كاريك‭ ‬بـ24‭ ‬تهمة‭ ‬اغتصاب‭ ‬وسلسلة‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬الجنسية‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬نحو‭ ‬عقدين‭. ‬وهو‭ ‬الآخر‭ ‬يقضي‭ ‬عقوبة‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭.‬‮ ‬

واتهم‭ ‬تقرير‭ ‬بتكليف‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬نُشر‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الشرطة‭ ‬بممارسة‭ ‬‮«‬رهاب‭ ‬المثلية‭ ‬المتجذر‮»‬‭ ‬والسلوك‭ ‬العدواني‭ ‬إذ‭ ‬يعاني‭ ‬ضباط‭ ‬من‭ ‬الأقليات‭ ‬التنمر‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬وصف‭ ‬رئيس‭ ‬شرطة‭ ‬اسكتلندا‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬القوة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬عنصرية‮»‬‭ ‬و»تمييزية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬تناولت‭ ‬ثقافتها‭.‬