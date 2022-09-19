‭  ‬رئيسي‭ ‬يريد‭ ‬ضمانات‭..‬وفرنسا‭:‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬عرض‭ ‬أفضل‭ ‬بشأن‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‮ ‬

العدل الدولية تنظر في طلب إيراني لاستعادة ملياري دولار
نيويورك- مرسي أبو طوق-لاهاي – الزمان
طالب الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بـ»ضمانات» من جانب الولايات المتحدة بعدم عودتها عن اتفاق محتمل حول البرنامج النووي الإيراني قبيل زيارته لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح رئيسي الذي يؤيد حصول «اتفاق جيد وعادل» رغم تراجع الأمل من الجانب الغربي حول فرص إحياء الاتفاق المبرم العام 2015 حول النووي الإيراني، في مقابلة مع محطة تلفزيونية أميركية ان الاتفاق يجب أن «يستمر».
وأكد «يجب أن يستمر. يجب حصول ضمانات» مضيفا أنه لا يثق بالأميركيين بسبب سلوكهم في الماضي و «لا عرض أفضل لإيران» في الملف النووي وفقا لوزيرة الخارجية الفرنسية
واعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الاثنين أنه «لن يكون هناك عرض افضل لايران» بالنسبة الى احياء اتفاق 2015 بشأن برنامجها النووي.
ولم تستبعد الوزيرة احتمال لقاء الرئيس إيمانويل ماكرون بنظيره الايراني إبراهيم رئيسي الذي سيكون حاضرا في نيويورك هذا الأسبوع.
وقالت للصحافيين «سنرى ما سيأتي به هذا الأسبوع». واضافت كولونا «نافذة الفرصة الاخيرة ستغلق قريبا» لإحياء الاتفاق النووي الذي يعود تاريخه إلى تموز/يوليو 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد ذلك بثلاث سنوات. وأضافت «نكرر باستمرار (…) أنه لن يكون هناك عرض أفضل لإيران» وأن «اتخاذ القرار يعود الى طهران».
وفي مقابلة مع قناة أميركية أعلن رئيسي الاحد انه يؤيد «اتفاقية جيدة» و «اتفاقية عادلة» مطالبا ب»ضمانات» حتى «تدوم».
خلال مؤتمرها الصحافي عرضت كولونا أولويات الدبلوماسية الفرنسية في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ «في اجواء خطيرة بشكل خاص» مع الحرب في أوكرانيا. وبحثت الوزيرة صباح الاثنين مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف الوضع في محطة زابوريجيا لتوليد الكهرباء الأوكرانية والتي «ينفد في شأنها الوقت لإنشاء منطقة آمنة» بحسب قولها.
وذكرت ان إيمانويل ماكرون سيفتتح اجتماع عمل حول الموضوع صباح الأربعاء مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي ورئيس الوزراء الأوكراني.
فيما دافعت إيران الاثنين أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة عن استعادة نحو ملياري دولار من الأصول المجمدة في الولايات المتحدة التي تريد استعمال الأموال لتعويض ضحايا هجمات منسوبة إلى طهران. وتعقد محكمة العدل الدولية التي تتخذ مقرا في لاهاي، أولى جلسات الاستماع حول القضية هذا الأسبوع في وقت تتعثر المفاوضات النووية بين القوى الدولية الكبرى وإيران. لجأت ايران إلى المحكمة منتصف عام 2016 من أجل الإفراج عن أموالها بعيد صدور قرار من المحكمة العليا الأميركية أتاح مصادرتها. وكانت محاكم في الولايات المتحدة قد قررت في وقت سابق تخصيصها لتعويض الضحايا الأميركيين لهجمات إرهابية، وهي خطوة اعتبرتها إيران غير قانونية.
وطالب آلاف من ضحايا وأهالي ضحايا هجمات ينسب إلى طهران تدبيرها أو دعمها بالحصول على تعويضات من تلك الأموال، بحسب القضاء الأميركي. ومن بين هؤلاء أقارب 241 عسكريا أميركيا قتلوا في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الوحدات الأميركية والفرنسية التابعة للقوة المتعددة الجنسية في بيروت. وقال ممثل إيران توكل حبيب زادة لمحكمة العدل الدولية الاثنين إن قرار المحاكم الأميركية يمهد لصرف مليارات الدولارات كتعويضات وأضرار من خلال أحكام غيابية.
وأضاف حبيب زاده «عبر القيام بذلك، أوجدت الولايات المتحدة صناعة تقاض حقيقية ضد إيران والشركات الإيرانية».
بدوره قال المحامي فوغان لويه الذي يمثل إيران أيضا، إن طهران «تنفي مسؤوليتها عن الإصابات التي لحقت بهؤلاء الضحايا» في الهجمات الإرهابية.
وأضاف لويه «القانون الأميركي لا يكلف نفسه عناء الإثبات أو الإسناد أو المسؤولية».
في شكواها إلى محكمة العدل الدولية، قالت طهران إن واشنطن انتهكت معاهدة ثنائية وقعها شاه إيران عام 1955 مع حكومة الولايات المتحدة، تغطي العلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية.