‭  ‬رئيسي‭ ‬يريد‭ ‬ضمانات‭..‬وفرنسا‭:‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬عرض‭ ‬أفضل‭ ‬بشأن‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‮ ‬

العدل‭ ‬الدولية‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬إيراني‭ ‬لاستعادة‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬

نيويورك‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭-‬لاهاي‭ – ‬الزمان

‭ ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬بـ»ضمانات‮»‬‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعدم‭ ‬عودتها‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬محتمل‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬قبيل‭ ‬زيارته‭ ‬لنيويورك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وأوضح‭ ‬رئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يؤيد‭ ‬حصول‭ ‬‮«‬اتفاق‭ ‬جيد‭ ‬وعادل‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬تراجع‭ ‬الأمل‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬حول‭ ‬فرص‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬حول‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬محطة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬أميركية‭ ‬ان‭ ‬الاتفاق‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يستمر‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭. ‬يجب‭ ‬حصول‭ ‬ضمانات‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يثق‭ ‬بالأميركيين‭ ‬بسبب‭ ‬سلوكهم‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬و‭ ‬‮«‬لا‭ ‬عرض‭ ‬أفضل‭ ‬لإيران‮»‬‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬وفقا‭ ‬لوزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية

واعلنت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الاثنين‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬عرض‭ ‬افضل‭ ‬لايران‮»‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬احياء‭ ‬اتفاق‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭.‬

ولم‭ ‬تستبعد‭ ‬الوزيرة‭ ‬احتمال‭ ‬لقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬بنظيره‭ ‬الايراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬حاضرا‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

وقالت‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬سنرى‭ ‬ما‭ ‬سيأتي‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬كولونا‭ ‬‮«‬نافذة‭ ‬الفرصة‭ ‬الاخيرة‭ ‬ستغلق‭ ‬قريبا‮»‬‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخه‭ ‬إلى‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2015‭ ‬والذي‭ ‬انسحب‭ ‬منه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بثلاث‭ ‬سنوات‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬نكرر‭ ‬باستمرار‭ (…)‬‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬عرض‭ ‬أفضل‭ ‬لإيران‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬طهران‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬أميركية‭ ‬أعلن‭ ‬رئيسي‭ ‬الاحد‭ ‬انه‭ ‬يؤيد‭ ‬‮«‬اتفاقية‭ ‬جيدة‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬اتفاقية‭ ‬عادلة‮»‬‭ ‬مطالبا‭ ‬ب»ضمانات‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬‮«‬تدوم‮»‬‭.‬

خلال‭ ‬مؤتمرها‭ ‬الصحافي‭ ‬عرضت‭ ‬كولونا‭ ‬أولويات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السابعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬‮«‬في‭ ‬اجواء‭ ‬خطيرة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وبحثت‭ ‬الوزيرة‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬مع‭ ‬نظيرها‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬لتوليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬الأوكرانية‭ ‬والتي‭ ‬‮«‬ينفد‭ ‬في‭ ‬شأنها‭ ‬الوقت‭ ‬لإنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬آمنة‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬قولها‭.‬

وذكرت‭ ‬ان‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬سيفتتح‭ ‬اجتماع‭ ‬عمل‭ ‬حول‭ ‬الموضوع‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬مع‭ ‬مدير‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬رافايل‭ ‬غروسي‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأوكراني‭.‬

‮ ‬فيما‭ ‬دافعت‭ ‬إيران‭ ‬الاثنين‭ ‬أمام‭ ‬أعلى‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬استعادة‭ ‬نحو‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬المجمدة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬استعمال‭ ‬الأموال‭ ‬لتعويض‭ ‬ضحايا‭ ‬هجمات‭ ‬منسوبة‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭. ‬وتعقد‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬مقرا‭ ‬في‭ ‬لاهاي،‭ ‬أولى‭ ‬جلسات‭ ‬الاستماع‭ ‬حول‭ ‬القضية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتعثر‭ ‬المفاوضات‭ ‬النووية‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى‭ ‬وإيران‭. ‬لجأت‭ ‬ايران‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬منتصف‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬أموالها‭ ‬بعيد‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬الأميركية‭ ‬أتاح‭ ‬مصادرتها‭. ‬وكانت‭ ‬محاكم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قد‭ ‬قررت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬تخصيصها‭ ‬لتعويض‭ ‬الضحايا‭ ‬الأميركيين‭ ‬لهجمات‭ ‬إرهابية،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬اعتبرتها‭ ‬إيران‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭.‬

وطالب‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬ضحايا‭ ‬وأهالي‭ ‬ضحايا‭ ‬هجمات‭ ‬ينسب‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬تدبيرها‭ ‬أو‭ ‬دعمها‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬تعويضات‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الأموال،‭ ‬بحسب‭ ‬القضاء‭ ‬الأميركي‭.‬‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬أقارب‭ ‬241‭ ‬عسكريا‭ ‬أميركيا‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬1983‭ ‬في‭ ‬هجومين‭ ‬انتحاريين‭ ‬استهدفا‭ ‬الوحدات‭ ‬الأميركية‭ ‬والفرنسية‭ ‬التابعة‭ ‬للقوة‭ ‬المتعددة‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬بيروت‭. ‬وقال‭ ‬ممثل‭ ‬إيران‭ ‬توكل‭ ‬حبيب‭ ‬زادة‭ ‬لمحكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬المحاكم‭ ‬الأميركية‭ ‬يمهد‭ ‬لصرف‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬كتعويضات‭ ‬وأضرار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أحكام‭ ‬غيابية‭.‬

وأضاف‭ ‬حبيب‭ ‬زاده‭ ‬‮«‬عبر‭ ‬القيام‭ ‬بذلك،‭ ‬أوجدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬صناعة‭ ‬تقاض‭ ‬حقيقية‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬والشركات‭ ‬الإيرانية‮»‬‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬المحامي‭ ‬فوغان‭ ‬لويه‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬إيران‭ ‬أيضا،‭ ‬إن‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬تنفي‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بهؤلاء‭ ‬الضحايا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬الإرهابية‭.‬

وأضاف‭ ‬لويه‭ ‬‮«‬القانون‭ ‬الأميركي‭ ‬لا‭ ‬يكلف‭ ‬نفسه‭ ‬عناء‭ ‬الإثبات‭ ‬أو‭ ‬الإسناد‭ ‬أو‭ ‬المسؤولية‮»‬‭.‬

في‭ ‬شكواها‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬قالت‭ ‬طهران‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬انتهكت‭ ‬معاهدة‭ ‬ثنائية‭ ‬وقعها‭ ‬شاه‭ ‬إيران‭ ‬عام‭ ‬1955‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬تغطي‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والحقوق‭ ‬القنصلية‭.‬