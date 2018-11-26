‭ ‬دفن‭ ‬2500‭ ‬جثة‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬والموصل‭ ‬تطلب‭ ‬مساعدة‭ ‬دولية‭ ‬لفتح‭ ‬الخسفة

عبدالمهدي‭ ‬يلتقي‭ ‬قيادات‭ ‬نينوى‭ ‬وسقوط‭ ‬أم‭ ‬الدواعش‭ ‬في‭ ‬قبضة‭ ‬الأمن

بغداد‭ – ‬الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬

عقد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،‭ ‬الاثنين،‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬نواب‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى،‭ ‬بحضور‭ ‬محافظ‭ ‬نينوى‭ ‬نوفل‭ ‬العاقوب،‭ ‬وقائد‭ ‬العمليات‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظة‭.‬

فيماأعلن‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬ومركزها‭ ‬الموصل،‭ ‬الاثنين،‭ ‬عن‭ ‬دفن‭ ‬الدوائر‭ ‬البلدية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2500‭ ‬جثة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬اصحبها‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬او‭ ‬المنتمين‭ ‬لعصابات‭ ‬داعش‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اختلطت‭ ‬بالمنطقة‭ ‬القديمة،‭ ‬كاشفا‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4000‭ ‬جثة‭ ‬أخرى‭ ‬جنوب‭ ‬المحافظة‭. ‬فيما‭ ‬سقطت‭ ‬ام‭ ‬الدواعش‭ ‬بيد‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬،بحسب‭ ‬مديرية‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية،‭. ‬وقالت‭ ‬المديرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬«مفارزها‭ ‬في‭ ‬الفرقة‭ ‬20‭ ‬واثر‭ ‬معلومات‭ ‬استخبارية‭ ‬دقيقة،‭ ‬القت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬احدى‭ ‬الارهابيات‭ ‬المندسات‭ ‬بين‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الجدعة‭ ‬في‭ ‬القيارة‭ ‬بالموصل»،‭ ‬مبينا‭ ‬انها‭ ‬«كانت‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬ايصال‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬للدواعش‭ ‬في‭ ‬اوكارهم»‭. ‬وقال‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬خلف‭ ‬الحديدي‭ ‬إن‭ ‬“عصابات‭ ‬داعش‭ ‬قتلت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬كانت‭ ‬تستخدمهم‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬القديمة‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قتلت‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ذاتها”‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬“داعش‭ ‬فجرت‭ ‬المنازل‭ ‬والتي‭ ‬انهارت‭ ‬فوق‭ ‬تلك‭ ‬الجثث‭ ‬ما‭ ‬اخر‭ ‬عمليات‭ ‬رفع‭ ‬الأنقاض‭ ‬لحين‭ ‬إكمال‭ ‬تحرير‭ ‬المدينة‭ ‬وجعل‭ ‬تلك‭ ‬الجثث‭ ‬تتفسخ‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬صعّب‭ ‬معرفة‭ ‬عائديتها”‭. ‬وأوضح‭ ‬ان‭ ‬“دائرة‭ ‬البلدية‭ ‬رفعت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬2500‭ ‬جثة‭ ‬ودفنتها‭ ‬في‭ ‬إطراف‭ ‬المحافظة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬معرفة‭ ‬عائديتها‭ ‬لعناصر‭ ‬داعش‭ ‬او‭ ‬المدنيين”‭.‬

ولفت‭ ‬الى‭ ‬“وجود‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬4000‭ ‬جثة‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخسفة‭ ‬جنوب‭ ‬الموصل‭ ‬بحفرة‭ ‬ذات‭ ‬أعماق‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬مئات‭ ‬الامتار‭ ‬من‭ ‬تكوين‭ ‬الطبيعة”،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬“التنظيم‭ ‬كان‭ ‬يستخدمها‭ ‬لرمي‭ ‬جثث‭ ‬المدنيين‭ ‬فيها‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬رفعها‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬كون‭ ‬الامر‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬جهود‭ ‬دولية”