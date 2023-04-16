‭ ‬دعوة‭ ‬عالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفنتانيل على‭ ‬غرار‭ ‬كوفيد

مكسيكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬شدد‭ ‬السفير‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مكافحة‭ ‬الفنتانيل‭ ‬عالميةً‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬كوفيد،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬التصدي‭ ‬لهذا‭ ‬المخدر‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬يفتك‭ ‬بآلاف‭ ‬الأميركيين‭ ‬ويضم‭ ‬مكونات‭ ‬كيميائية‭ ‬واردة‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬عبر‭ ‬المكسيك‭.‬

وقال‭ ‬كين‭ ‬سالازار‭ ‬للصحافيين‭ “‬العالم‭ ‬بحاجة‭ ‬لأن‭ ‬يتحد،‭ ‬فالأمر‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمكسيك‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فقط‭. ‬الحكومات‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬ترى‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬مع‭ ‬الفنتانيل‭”. ‬ووصف‭ ‬السفير‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثنائي‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬بشأن‭ ‬مكافحة‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬من‭ ‬المكسيك‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتهريب‭ ‬الأسلحة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬المعاكس،‭ ‬بأنه‭ “‬تاريخي‭”. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬الجمعة‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬ضالعة‭ ‬في‭ ‬تهريب‭ ‬مادة‭ ‬الفنتانيل‭ ‬لها‭ ‬امتدادات‭ ‬في‭ ‬الصين‭. ‬وتتعرض‭ ‬شركتان‭ ‬صينيتان‭ ‬متهمتان‭ ‬بتزويد‭ ‬هذه‭ ‬الكارتلات‭ ‬بمركّبات‭ ‬كيميائية،‭ ‬لعقوبات‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭. ‬كما‭ ‬وجهت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬الأميركية‭ ‬اتهامات‭ ‬طاولت‭ ‬28‭ ‬شخصاً،‭ ‬بينهم‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬تاجر‭ ‬المخدرات‭ ‬المكسيكي‭ ‬خواكين‭ “‬إل‭ ‬تشابو‭” ‬غوسمان،‭ ‬الذي‭ ‬يمضي‭ ‬عقوبة‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬سجون‭ ‬كولورادو‭. ‬وكان‭ ‬قُبض‭ ‬على‭ ‬أوفيديو،‭ ‬أحد‭ ‬أبناء‭ ‬غوسمان،‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬29‭ ‬شخصاً‭ (‬10‭ ‬جنود‭ ‬و‭ ‬19‭ ‬عنصراً‭ ‬مفترضاً‭ ‬في‭ ‬عصابات‭ ‬المخدرات‭). ‬وطلبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تسليمه‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭. ‬وأعلنت‭ ‬مديرة‭ ‬وكالة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬الأميركية‭ ‬آن‭ ‬ميليغرام‭ ‬توقيف‭ ‬مشتبه‭ ‬بهم‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬واليونان‭ ‬وغواتيمالا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬في‭ ‬6‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬نفت‭ ‬بكين‭ ‬وجود‭ “‬تهريب‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬للفنتانيل‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والمكسيك‭”. ‬وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬ماو‭ ‬نينغ‭ “‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مواجهة‭ ‬مشكلتها‭ ‬واتخاذ‭ ‬إجراءات‭ (…) ‬لخفض‭ ‬الطلب‭”. ‬وهي‭ ‬كانت‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬المكسيكي‭ ‬أندريس‭ ‬مانويل‭ ‬لوبيز‭ ‬أوبرادور‭ ‬إلى‭ ‬نظيره‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬يطلب‭ ‬فيها‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬تهريب‭ ‬الفنتانيل‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والمكسيك‭.‬