‭ ‬دعوة‭ ‬سعودية‭ ‬أمريكية‭ ‬للعودة‭ ‬المفاوضات‭ ‬السودانية

المعارك‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬وسكان‭ ‬يتخوفون‭ ‬من‭ ‬حصار‭ ‬كامل

الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬دعت‭ ‬السعودية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬يزور‭ ‬وزير‭ ‬خارجيتها‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الرياض‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬السودانية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬جديد‭.‬

وأفاد‭ ‬امس‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬السوداني‭ ‬عن‭ ‬تلقي‭ ‬البرهان‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭.‬

وبينما‭ ‬أكد‭ ‬البرهان‭ ‬‮«‬الثقة‭ ‬في‭ ‬منبر‭ ‬جدة‭ ‬بما‭ ‬يقود‭ ‬إلى‭ ‬سلام‭ ‬مستدام‮»‬،‭ ‬جدد‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬التزام‭ ‬المتمردين‭ ‬بالخروج‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الخدمية‭ ‬ومنازل‭ ‬المواطنين‭ ‬واخلاء‭ ‬الجرحى‭ ‬وفتح‭ ‬مسارات‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬حتى‭ ‬يحقق‭ ‬منبر‭ ‬جدة‭ ‬نجاحه‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬تلقي‭ ‬دقلو‭ ‬اتصالا‭ ‬من‭ ‬بن‭ ‬فرحان،‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬دعمنا‭ ‬لمنبر‭ ‬جدة‮»‬‭. ‬وهزّ‭ ‬دوي‭ ‬الانفجارات‭ ‬وأصوات‭ ‬الاشتباكات‭ ‬جدران‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬تواصل‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬متخوّفين‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬تحت‭ ‬‮«‬حصار‭ ‬كامل‮»‬‭.‬

وللأسبوع‭ ‬الثامن‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬تتواصل‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو،‭ ‬مع‭ ‬تحذير‭ ‬منظمات‭ ‬الإغاثة‭ ‬من‭ ‬‮«‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬هائلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬السودان‭. ‬وأفاد‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بوقوع‭ ‬‮«‬اشتباكات‭ ‬بكل‭ ‬أنواع‭ ‬الأسلحة‭ ‬جنوب‭ ‬الخرطوم‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬سمع‭ ‬مواطنون‭ ‬‮«‬أصوات‭ ‬انفجارات‭ ‬اهتزت‭ ‬لها‭ ‬جدران‭ ‬المنازل‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬آخرون‭ ‬سماع‭ ‬‮«‬أصوات‭ ‬قصف‭ ‬بالمدفعية‭ ‬الثقيلة‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬للجيش‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬أم‭ ‬درمان‮»‬‭ ‬بشمال‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭.‬

الى‭ ‬ذلك،‭ ‬تحدث‭ ‬شهود‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬توتي‭ ‬الواقعة‭ ‬عند‭ ‬ملتقى‭ ‬النيل‭ ‬الأبيض‭ ‬والأزرق‭ ‬وسط‭ ‬الخرطوم،‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬منعت‭ ‬سكان‭ ‬الجزيرة‭ ‬من‭ ‬عبور‭ ‬الجسر‭ ‬الذي‭ ‬يربطها‭ ‬بوسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الخرطوم،‭ ‬كما‭ ‬منعتهم‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬قوارب‭ ‬العبور‭ ‬إلي‭ ‬ضاحية‭ ‬بحري‭. ‬وقال‭ ‬محمد‭ ‬يوسف،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬التي‭ ‬يقدّر‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬بزهاء‭ ‬30‭ ‬ألفا،‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬حصار‭ ‬كامل‭. ‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬لأيام‭ ‬ستنفد‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬من‭ ‬المتاجر‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬أصبح‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الممكن‭ ‬نقل‭ ‬أي‭ ‬مريض‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬خارج‭ ‬الجزيرة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يخدمها‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬صغير‭. ‬أسفرت‭ ‬المعارك‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1800‭ ‬شخص،‭ ‬وفق‭ ‬مشروع‭ ‬بيانات‭ ‬مواقع‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‭ ‬وأحداثها‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأرقام‭ ‬الفعلية‭ ‬للضحايا‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالات‭ ‬إغاثة‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭.‬

وعانى‭ ‬المقيمون‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬والذين‭ ‬يقدّر‭ ‬عددهم‭ ‬بزهاء‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة،‭ ‬كغيرهم‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬البلاد،‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭. ‬وتشير‭ ‬التقديرات‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬منهم‭ ‬تركوا‭ ‬الخرطوم‭.‬

وتسببت‭ ‬الحرب‭ ‬بنزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬ونصف‭ ‬المليون‭ ‬شخص،‭ ‬بينهم‭ ‬425‭ ‬ألفا‭ ‬لجأوا‭ ‬الى‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭. ‬وتؤكد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬السودان،‭ ‬باتوا‭ ‬الآن‭ ‬بحاجة‭ ‬للمساعدة‭ ‬والحماية‭.‬

ولم‭ ‬يفِ‭ ‬طرفا‭ ‬القتال‭ ‬بتعهدات‭ ‬متكررة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬يتيح‭ ‬للمدنيين‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬القتال‭ ‬أو‭ ‬توفير‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬لإدخال‭ ‬مساعدات‭ ‬إغاثية‭.‬

وتكرر‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬فقرا‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬المعارك‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لجمعيات‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬بيير‭ ‬كريمر‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للصحافيين‭ ‬بجنيف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نواجه‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬هائلة‭ ‬تزداد‭ ‬سوءًا‭ ‬مع‭ ‬انهيار‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬ونظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‮»‬‭.‬‮ ‬

وحذّر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التحديات‭ ‬ستزيد‭ ‬مع‭ ‬‮«‬اقتراب‭ ‬موسم‭ ‬الفيضانات،‭ ‬وأزمة‭ ‬الجوع‭ ‬التي‭ ‬تلوح‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬وتفشي‭ ‬الأمراض‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬حتمية‭ ‬أكثر‮»‬‭.‬

ويبدأ‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬وحذّر‭ ‬عاملون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭ ‬والإغاثي‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يعزل‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬تفشي‭ ‬أوبئة‭ ‬وأمراض‭ ‬مثل‭ ‬الملاريا‭ ‬والكوليرا‭.‬

وكان‭ ‬مكتب‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المتكاملة‭ ‬لدعم‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ (‬يونيتامس‭) ‬حذّر‭ ‬الإثنين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬ومحيطها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭… ‬مبعث‭ ‬قلق‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬دارفور‭ ‬غربيّ‭ ‬البلاد‭ ‬‮«‬تستمر‭ ‬في‭ ‬التدهور‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬مسؤولي‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬‮«‬يوثقون‭ ‬حاليا‭ ‬عشرات‭ ‬الحوادث،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القتل‭ ‬والاعتقالات‭ ‬وحالات‭ ‬الاختفاء‭ ‬المحتملة‭ ‬والهجمات‭ ‬على‭ ‬المستشفيات‭ ‬والعنف‭ ‬الجنسي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الجسيمة‭ ‬ضد‭ ‬الأطفال،‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬رغم‭ ‬إبرام‭ ‬الطرفين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬هدنة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬لكنهما‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تبادلا‭ ‬الاتهامات‭ ‬بخرق‭ ‬كل‭ ‬منها‭. ‬وشهد‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬تعليق‭ ‬مباحثات استضافتها‭ ‬مدينة‭ ‬جدّة‭ ‬بوساطة‭ ‬سعودية‭-‬أميركية‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬الجيش‭ ‬منها‭.‬