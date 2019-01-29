‭ ‬دعوات‭ ‬دولية‭ ‬ضد‭ ‬مطالبة‭ ‬البحرين‭ ‬باسترداد‭ ‬رياضي‭ ‬لاجيء‭ ‬

بيروت‭ ‬‭- ‬لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

طالب‭ ‬الاتحادان‭ ‬الدولي‭ ‬والآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬السلطات‭ ‬التايلاندية،‭ ‬بضمان‭ ‬عودة‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬السابق‭ ‬حكيم‭ ‬العريبي‭ ‬الى‭ ‬أستراليا‭ ‬حيث‭ ‬يحظى‭ ‬بصفة‭ ‬لاجئ،‭ ‬غداة‭ ‬تأكيد‭ ‬سلطات‭ ‬المنامة‭ ‬إصرارها‭ ‬على‭ ‬تسلمه‭ ‬لتنفيذ‭ ‬حكم‭ ‬في‭ ‬“قضية‭ ‬إرهابية”‭. ‬وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬التايلاندية‭ ‬قد‭ ‬أوقفت‭ ‬العريبي‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬بانكوك‭ ‬لتمضية‭ ‬إجازة‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬البحرين‭. ‬وغادر‭ ‬العريبي‭ ‬(25‭ ‬عاما)‭ ‬الى‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬أيار/مايو‭ ‬2015،‭ ‬ونال‭ ‬وضع‭ ‬لاجئ‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬2017‭ ‬ثم‭ ‬لعب‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬باسكو‭ ‬فالي‭ ‬في‭ ‬ملبورن،‭ ‬وهو‭ ‬يواجه‭ ‬حكما‭ ‬غيابيا‭ ‬بالسجن‭ ‬لعشرة‭ ‬أعوام‭ ‬أصدرته‭ ‬محكمة‭ ‬بحرينية‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬2018،‭ ‬لإدانته‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬للشرطة‭. ‬فيما‭ ‬يؤكد‭ ‬العريبي‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المفترض‭ ‬لحصول‭ ‬الاعتداء‭. ‬وغداة‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬المصر‭ ‬على‭ ‬استرداده،‭ ‬دعا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬(فيفا)‭ ‬اليوم‭ ‬السلطات‭ ‬التايلاندية‭ ‬والبحرينية‭ ‬إلى‭ ‬التصرف‭ ‬بطريقة‭ ‬“عاجلة”‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السماح‭ ‬للاعب‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬أستراليا‭.‬

وجاءت‭ ‬دعوة‭ ‬الفيفا‭ ‬غداة‭ ‬لقاء‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مقره‭ ‬بين‭ ‬أمينته‭ ‬العامة‭ ‬السنغالية‭ ‬فاطمة‭ ‬سامورا‭ ‬والقائد‭ ‬السابق‭ ‬للمنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬كريغ‭ ‬فوستر‭ ‬الذي‭ ‬سلم‭ ‬عريضة‭ ‬تحمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬توقيع‭ ‬وتطالب‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬اللاعب‭.‬

وقالت‭ ‬سامورا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬“نحثُّ‭ ‬بشدة‭ ‬السلطات‭ ‬التايلاندية‭ ‬والبحرينية‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬المناسبة‭ ‬لضمان‭ ‬عودة‭ ‬السيد‭ ‬العريبي‭ ‬بأمان‭ ‬إلى‭ ‬أستراليا‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬السرعة”‭.‬

وأضاف‭ ‬بيان‭ ‬الفيفا‭ ‬“لم‭ ‬يكن‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬هذا،‭ ‬لأن‭ ‬السيد‭ ‬العريبي‭ ‬يعيش‭ ‬الآن‭ ‬ويعمل‭ ‬ويلعب‭ ‬كمحترف‭ ‬في‭ ‬أستراليا،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬منحه‭ ‬وضع‭ ‬لاجئ”‭.‬

واليوم،‭ ‬أصدر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬الذي‭ ‬يرأسه‭ ‬الشيخ‭ ‬البحريني‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬دعوة‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬العريبي‭.‬

وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬أرسل‭ ‬خطابا‭ ‬“إلى‭ ‬برايوت‭ ‬تشان‭ ‬اوتشا،‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬مملكة‭ ‬تايلاند،‭ ‬يطلب‭ ‬فيه‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬حكيم‭ ‬العريبي‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬اعتقاله‭ ‬في‭ ‬بانكوك”‭.‬

أضاف‭ ‬أن‭ ‬برافول‭ ‬باتيل،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬والذي‭ ‬يتولى‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمنطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬حصول‭ ‬“تضارب‭ ‬مصالح”‭ ‬مرتبط‭ ‬بالشيخ‭ ‬سلمان،‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬المسؤول‭ ‬التايلاندي‭ ‬“طالباً‭ ‬منه‭ ‬التدخل‭ ‬الفوري‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السماح‭ ‬للسيد‭ ‬العريبي‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬أستراليا”‭.‬

أضاف‭ ‬باتيل‭ ‬“الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مستمر‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وبقية‭ ‬الأطراف،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬وكان‭ ‬هنالك‭ ‬حوار‭ ‬بناء‭ ‬مع‭ ‬الهيئات‭ ‬الأخرى‭ ‬بخصوص‭ ‬هذه‭ ‬الحالة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاتحاد‭ ‬التايلاندي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم”،‭ ‬متابعا‭ ‬“أتمنى‭ ‬بكل‭ ‬تقدير‭ ‬من‭ ‬سعادتكم‭ ‬القيام‭ ‬بكل‭ ‬الخطوات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬عودة‭ ‬السيد‭ ‬العريبي‭ ‬بأمان‭ ‬إلى‭ ‬أستراليا‭ ‬(‭…‬)‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أبكر‭ ‬وقت‭ ‬ممكن”‭.‬