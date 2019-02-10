‭ ‬خبير‭ ‬تغذية‭ ‬عراقي‭ ‬يحلل‭ ‬سبعة‭ ‬أسباب‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

عرض‭ ‬الدكتور‭ ‬مناف‭ ‬الطائي‭ .. ‬اختصاصي‭ ‬التغذية‭ ‬العراقي‭ ‬سبعة‭ ‬اسباب‭ ‬قال‭ ‬انها‭ ‬تتصل‭ ‬بالغذاء‭ ‬والعلاقة‭ ‬مع‭ ‬امراض‭ ‬القلب‭ ‬،‭ ‬وشرحها‭ ‬هنا‭ ‬كما‭ ‬يأتي‭ ‬:

لنخلص‭ ‬الاسباب‭ ‬المحدثة‭ ‬لمرض‭ ‬القلب‭ ‬ببساطة‭ ‬ودون‭ ‬تعقيد‭ ‬:-

–‭ ‬تجويع‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬المتواصل‭ ‬

للڤيتامين‭ ‬E‭ ‬وهو‭ ‬ڤيتامين‭ ‬القلب‭ ‬–‭ ‬والآيل‭ ‬باهم‭ ‬عضلة‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬الى‭ ‬الانحطاط‭ ‬التدريجي‭ ‬وهذه‭ ‬العضلة‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يخفى‭ ‬تضطلع‭ ‬بأشق‭ ‬واجب‭ ‬وتحمل‭ ‬أعظم‭ ‬مسؤولية‭ .. ‬–‭ ‬النقص‭ ‬الخطير‭ ‬في‭ ‬الڤيتامين‭ ‬(‭ ‬B)‭ ‬المركب‭ ‬فمتى‭ ‬صفر‭ ‬منه‭ ‬الغذاء‭ ‬احدث‭ ‬التوتر‭ ‬العصبي‭ ‬المزمن‭ ‬وبالتالي‭ ‬أضاف‭ ‬الى‭ ‬القلب‭ ‬عبئا‭ ‬جديدا‭ ‬مضنيا‭ … ‬–‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬تقليدي‭ ‬ترتفع‭ ‬من‭ ‬جرائه‭ ‬نسبة‭ ‬اليوريك‭ ‬البولي‭ ‬والكوليسترول‭ ‬–‭ ‬اختلاط‭ ‬الشحوم‭ ‬الحيوانية‭ ‬بالدم‭ ‬منتجا‭ ‬منتبذات‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬بؤرات‭ ‬فتتكلس‭ ‬جدران‭ ‬العروق‭ ‬والاورده‭ ‬وتضاعف‭ ‬من‭ ‬وظائف‭ ‬القلب‭ ‬فيضطرالى‭ ‬مضاعفة‭ ‬الضخ‭ ‬مما‭ ‬يسبب‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬وانسداد‭ ‬للتدفيق‭ ‬الدموي‭ ‬–‭ ‬انسداد‭ ‬الشريان‭ ‬التاجي‭ ‬–‭ ‬زيادة‭ ‬كمية‭ ‬البروتين‭ ‬–‭ ‬خصوصا‭ ‬اللحم‭ ‬والبيض‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬مسببا‭ ‬لزوجة‭ ‬في‭ ‬مسالك‭ ‬الدم‭ .. ‬مما‭ ‬يترك‭ ‬ايضا‭ ‬الرواسب‭ ‬على‭ ‬جدران‭ ‬الاوردة‭ ‬ويلقي‭ ‬عبئا‭ ‬جديدا‭ ‬على‭ ‬المضخة‭ ‬اي‭ ‬القلب‭ .. ‬–‭ ‬طعام‭ ‬وشراب‭ ‬تكثر‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬السكرية‭ ‬–‭ ‬التقليد‭ ‬المذموم‭ ‬المتبع‭ ‬لدى‭ ‬الكثير‭ ‬في‭ ‬الاكثارمن‭ ‬كميةالطعام‭ ‬الماكولة‭ ‬–‭ ‬حياة‭ ‬حافلة‭ ‬بالمسكنات‭ ‬وهذه‭ ‬ممايؤدي‭ ‬بدوره‭ ‬الى‭ ‬ضعف‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬خطوات‭ ‬علاجية‭ ‬لتقوية‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬وتحسين‭ ‬ادائه‭ ‬–‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬تتناول‭ ‬بين‭ ‬يوم‭ ‬ويوم‭ ‬مكملا‭ ‬غذائيا‭ ‬من‭ ‬ڤيتامين‭ ‬E‭ ‬فهذا‭ ‬يعطي‭ ‬القوة‭ ‬والنشاط‭ ‬للقلب‭ ‬وبالاخص‭ ‬لعلميات‭ ‬الايض‭ ‬الغذائي‭ ‬بالجسم‭ ‬–‭ ‬حبذا‭ ‬ان‭ ‬تتناول‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬زيت‭ ‬الذرة‭ ‬النقي‭ ‬لا‭ ‬نه‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬اللوتين‭ ‬لان‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬تحتوي‭ ‬القلب‭ ‬من‭ ‬الازمات‭ ‬الي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬فانها‭ ‬تغذي‭ ‬الشرايين‭ ‬التاجية‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬–‭ ‬تناول‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬من‭ ‬الثوم‭ ‬وان‭ ‬لم‭ ‬تستطيع‭ ‬عليه‭ ‬فهناك‭ ‬كبسولات‭ ‬تباع‭ ‬في‭ ‬الصيدلية‭ ‬عبارة‭ ‬بزيت‭ ‬الثوم‭ ‬النقي‭ ‬حيث‭ ‬تؤدي‭ ‬فعاليتها‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬جدا‭ ‬للقلب‭ ‬–‭ ‬تناول‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬الاغذية‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬ڤيتامين‭ ‬B‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬الخضراوات‭ ‬الفجل‭ ‬(‭ ‬اللفت‭ ‬)‭ … ‬السبنانخ‭ … ‬التوت‭ ‬الاحمر‭ ‬او‭ ‬الازرق‭ .. ‬–‭ ‬لا‭ ‬تكثر‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬الاطعمة‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬سكريات‭ ‬عالية‭ ‬النسبة‭ ‬وقدر‭ ‬الاستطاعة‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬الكنافة‭ ‬بالقيمر‭ .. ‬الخ‭ ‬–‭ ‬الاكثار‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬الاغذية‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬عنصر‭ ‬البوتاسيوم‭ ‬لانه‭ ‬مفيد‭ ‬للقلب‭ ‬ولعضلته‭ ‬بامكانك‭ ‬تتناول‭ ‬السمك‭ ‬واللحوم‭ ‬البيضاء‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الطيور‭ ‬الداجنة‭ ‬الدراج‭ ‬مثلا‭ ‬ويوجد‭ ‬في‭ ‬البرتقال‭ ‬والموز‭ ‬والليمون‭ ‬واليوسفي‭ … ‬الخ‭ ‬–‭ ‬حبذا‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬فنجان‭ ‬صغير‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬القهوة‭….. ‬ويمنع‭ ‬من‭ ‬تناولها‭ ‬فيما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬ضغطك‭ ‬متذبذب‭ ‬او‭ ‬مرتفعا‭ ‬او‭ ‬مصابا‭ ‬بالتهاب‭ ‬معوي‭ ‬او‭ ‬تقرح‭ ‬القولون‭ ‬

–‭ ‬حاول‭ ‬قدر‭ ‬استطاعتك‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬واياك‭ ‬ان‭ ‬تتناول‭ ‬القهوة‭ ‬مع‭ ‬شرب‭ ‬السيكاره‭ ‬لان‭ ‬ذلك‭ ‬سوف‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬لزوجة‭ ‬الدم‭ ‬وحموضته‭ ‬انبذ‭ ‬هذه‭ ‬الاطعمة‭ ‬التي‭ ‬اذكرها‭ ‬لك‭ ‬–‭ ‬المعجنات‭ ‬والبسكويت

–‭ ‬لحم‭ ‬اللحوم‭ ‬المعلبة‭ ‬والمكيسة‭ ‬

–الخضار‭ ‬المخللة

–‭ ‬معظم‭ ‬الاطعمة‭ ‬المالحة‭ ‬