‭ ‬خبير‭ ‬تغذية‭ ‬عراقي‭ ‬يحلل‭ ‬سبعة‭ ‬أسباب‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب

بغداد – الزمان
عرض الدكتور مناف الطائي .. اختصاصي التغذية العراقي سبعة اسباب قال انها تتصل بالغذاء والعلاقة مع امراض القلب ، وشرحها هنا كما يأتي :
لنخلص الاسباب المحدثة لمرض القلب ببساطة ودون تعقيد :-
– تجويع عضلة القلب المتواصل
للڤيتامين E وهو ڤيتامين القلب – والآيل باهم عضلة في الجسم الى الانحطاط التدريجي وهذه العضلة كما لا يخفى تضطلع بأشق واجب وتحمل أعظم مسؤولية .. – النقص الخطير في الڤيتامين ( B) المركب فمتى صفر منه الغذاء احدث التوتر العصبي المزمن وبالتالي أضاف الى القلب عبئا جديدا مضنيا … – تطبيق نظام غذائي تقليدي ترتفع من جرائه نسبة اليوريك البولي والكوليسترول – اختلاط الشحوم الحيوانية بالدم منتجا منتبذات في شكل بؤرات فتتكلس جدران العروق والاورده وتضاعف من وظائف القلب فيضطرالى مضاعفة الضخ مما يسبب ارتفاعا في ضغط الدم وانسداد للتدفيق الدموي – انسداد الشريان التاجي – زيادة كمية البروتين – خصوصا اللحم والبيض في الغذاء مسببا لزوجة في مسالك الدم .. مما يترك ايضا الرواسب على جدران الاوردة ويلقي عبئا جديدا على المضخة اي القلب .. – طعام وشراب تكثر في المواد السكرية – التقليد المذموم المتبع لدى الكثير في الاكثارمن كميةالطعام الماكولة – حياة حافلة بالمسكنات وهذه ممايؤدي بدوره الى ضعف عضلة القلب خطوات علاجية لتقوية عضلة القلب وتحسين ادائه – على الاقل تتناول بين يوم ويوم مكملا غذائيا من ڤيتامين E فهذا يعطي القوة والنشاط للقلب وبالاخص لعلميات الايض الغذائي بالجسم – حبذا ان تتناول يوميا من زيت الذرة النقي لا نه يحتوي على مادة اللوتين لان هذه المادة تحتوي القلب من الازمات الي يمر بها فانها تغذي الشرايين التاجية بشكل مباشر – تناول بشكل دوري من الثوم وان لم تستطيع عليه فهناك كبسولات تباع في الصيدلية عبارة بزيت الثوم النقي حيث تؤدي فعاليتها بشكل جيد جدا للقلب – تناول يوميا من الاغذية التي تحتوي على ڤيتامين B موجود في الخضراوات الفجل ( اللفت ) … السبنانخ … التوت الاحمر او الازرق .. – لا تكثر من تناول الاطعمة التي تحتوي على سكريات عالية النسبة وقدر الاستطاعة التقليل من تناول الكنافة بالقيمر .. الخ – الاكثار من تناول الاغذية التي تحتوي على عنصر البوتاسيوم لانه مفيد للقلب ولعضلته بامكانك تتناول السمك واللحوم البيضاء وخاصة في الطيور الداجنة الدراج مثلا ويوجد في البرتقال والموز والليمون واليوسفي … الخ – حبذا من تناول فنجان صغير يوميا من القهوة….. ويمنع من تناولها فيما اذا كان ضغطك متذبذب او مرتفعا او مصابا بالتهاب معوي او تقرح القولون
– حاول قدر استطاعتك الابتعاد عن التدخين واياك ان تتناول القهوة مع شرب السيكاره لان ذلك سوف يزيد من لزوجة الدم وحموضته انبذ هذه الاطعمة التي اذكرها لك – المعجنات والبسكويت
– لحم اللحوم المعلبة والمكيسة
–الخضار المخللة
– معظم الاطعمة المالحة