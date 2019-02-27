‭ ‬حماس‭ ‬تؤكد‭ ‬نجاح‭ ‬مباحثات‭ ‬وفدها‭ ‬في‭ ‬القاهرة

القاهرة‭ – ‬الزمان

أكد‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬«حماس»‭ ‬الدكتور‭ ‬خليل‭ ‬الحية‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬الحركة‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬حققت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭.‬

وثمّن‭ ‬الحية‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬الأقصى‭ ‬امس،‭ ‬موقف‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬حصار‭ ‬غزة‭ ‬ومن‭ ‬فلسطين‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬مقدراً‭ ‬تدخلها‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬باب‭ ‬الرحمة‭ ‬والأسرى‭.‬

وأكد‭ ‬الحية‭ ‬على‭ ‬الجهد‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يبذله‭ ‬المصريون،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬نجاحهم‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬يلزمون‭ ‬فيها‭ ‬الاحتلال‭ ‬بإنهاء‭ ‬حصار‭ ‬غزة‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬علاقة‭ ‬الحركة‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬استراتيجية‭ ‬وراسخة،‭ ‬وتتطور‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬قضيتنا،‭ ‬قائلاً:‭ ‬أمن‭ ‬مصر‭ ‬مقدر،‭ ‬ونحن‭ ‬نحترمه‭ ‬ونسعى‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬آمنة‭ ‬مطمئنة‭.‬

ونوه‭ ‬الحية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬يتفهمون‭ ‬موقف‭ ‬الحركة‭ ‬من‭ ‬ضرورة‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالحة‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تفهما‭ ‬كبيرا‭ ‬لمواقف‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭.‬

وعبر‭ ‬عن‭ ‬رضا‭ ‬الحركة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬ونتائجها،‭ ‬مبيناً‭ ‬أنها‭ ‬شارفت‭ ‬على‭ ‬الانتهاء؛‭ ‬وسيعود‭ ‬الوفد‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‭.‬

أكد‭ ‬رضا‭ ‬الحركة‭ ‬عن‭ ‬الزيارة‭ ‬ونتائجها‭.‬