‭ ‬توصية‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬التحرير‭ ‬وتجاوز‭ ‬حماس

رام‭ ‬الله‭ – ‬الزمان‭ ‬

اوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭ ‬لحركة‭ ‬فتح،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬برئاسة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬رام‭ ‬الله،‭ ‬بتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬تضم‭ ‬ممثلين‭ ‬لفصائل‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬وشخصيات‭ ‬مستقلة،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬استبعاد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الرسمية‭ ‬“اوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬الى‭ ‬الرئيس‭ ‬عباس‭ ‬بتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬فصائلية‭ ‬سياسية‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬وشخصيات‭ ‬مستقلة”‭. ‬واضاف‭ ‬البيان‭ ‬انه‭ ‬“تقرر‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭ ‬لبدء‭ ‬الحوار‭ ‬والمشاورات‭ ‬مع‭ ‬فصائل‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية”‭. ‬والحكومة‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬يتراسها‭ ‬رامي‭ ‬الحمد‭ ‬الله‭ ‬شكلت‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬بعد‭ ‬توافق‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وفي‭ ‬مقدمها‭ ‬حركتا‭ ‬فتح‭ ‬وحماس،‭ ‬وضمت‭ ‬في‭ ‬صفوفها‭ ‬وزراء‭ ‬من‭ ‬التكنوقراط‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭. ‬ولكن،‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬كل‭ ‬جهود‭ ‬المصالحة‭ ‬بين‭ ‬فتح‭ ‬وحماس‭ ‬دعا‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مسؤول‭ ‬فلسطيني‭ ‬الى‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭. ‬وفي‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بملف‭ ‬المصالحة‭ ‬الوطنية،‭ ‬جددت‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭ ‬التزامها‭ ‬الكامل‭ ‬بتنفيذ‭ ‬بنود‭ ‬“اتفاق‭ ‬القاهرة”‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول/اكتوبر‭ ‬2017‭ ‬“كمدخل‭ ‬حقيقي‭ ‬لتحقيق‭ ‬وحدة‭ ‬شعبنا‭ ‬وأرضنا،‭ ‬مثمنة‭ ‬دور‭ ‬الشقيقة‭ ‬مصر‭ ‬الساعي‭ ‬لإنهاء‭ ‬الانقسام‭ ‬وتحقيق‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية”‭. ‬واكدت‭ ‬“ضرورة‭ ‬تجاوب‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬مع‭ ‬دعوة‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬لإجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬ليكون‭ ‬صندوق‭ ‬الاقتراع‭ ‬معبراً‭ ‬عن‭ ‬إرادة‭ ‬الشعب‭ ‬والناخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬من‭ ‬يمثله‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة،‭ ‬وعدم‭ ‬تضييع‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬السانحة‭ ‬لتوحيد‭ ‬البيت‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المخاطر‭ ‬المحدقة‭ ‬بقضيتنا‭ ‬الوطنية”‭.‬