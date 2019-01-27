‭ ‬توصية‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬التحرير‭ ‬وتجاوز‭ ‬حماس

رام الله – الزمان
اوصت اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحد في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بتشكيل حكومة تضم ممثلين لفصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، ما يعني استبعاد حركة حماس.
وجاء في بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية “اوصت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها الى الرئيس عباس بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة”. واضاف البيان انه “تقرر تشكيل لجنة من اعضاء اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية”. والحكومة الحالية التي يتراسها رامي الحمد الله شكلت عام 2013 بعد توافق بين كل الفصائل الفلسطينية وفي مقدمها حركتا فتح وحماس، وضمت في صفوفها وزراء من التكنوقراط بشكل خاص. ولكن، بعد فشل كل جهود المصالحة بين فتح وحماس دعا اكثر من مسؤول فلسطيني الى تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير. وفي ما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، جددت اللجنة المركزية التزامها الكامل بتنفيذ بنود “اتفاق القاهرة” الذي وقع في تشرين الاول/اكتوبر 2017 “كمدخل حقيقي لتحقيق وحدة شعبنا وأرضنا، مثمنة دور الشقيقة مصر الساعي لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية”. واكدت “ضرورة تجاوب حركة حماس مع دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات التشريعية في أقرب وقت ممكن، ليكون صندوق الاقتراع معبراً عن إرادة الشعب والناخب الفلسطيني في اختيار من يمثله خلال المرحلة القادمة، وعدم تضييع هذه الفرصة السانحة لتوحيد البيت الفلسطيني في مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية”.