‭ ‬تعقيبات‭ ‬من‭ ‬القراء

فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬

اواصل‭ ‬اليوم‭ ‬نشر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬من‭ ‬مقتطفات‭ ‬منها‭ ‬وردتني‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬التعقيب‭ ‬على‭ ‬مقال‭ ‬القيد‭ ‬الالكتروني‭ ‬ومشكلة‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ .‬

ساهرة‭ ‬الفدعم،‭ ‬عراقية‭ ‬مقيمة‭ ‬في‭ ‬استراليا‭ ‬تقول‭: ‬اريد‭ ‬ان‭ ‬اسمع‭ ‬يوما‭ ‬خبراً‭ ‬مفرحاً‭ ‬لأي‭ ‬عراقي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬الغربة‭.‬

علي‭ ‬احمد‭ ‬حاصود‭ ‬من‭ ‬السويد‭: ‬كنت‭ ‬قبل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬اراجع‭ ‬لتجديد‭ ‬جواز‭ ‬سفري‭ ‬العراقي‭ ‬او‭ ‬هويات‭ ‬الأحوال‭ ‬المدنية‭ ‬لي‭ ‬واطفالي‭ ‬،‭ ‬وعدت‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬للعراق‭ ‬ووجدت‭ ‬العجائب‭ ‬والتفنن‭ ‬في‭ ‬اجبار‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬الرشوة‭ ‬عند‭ ‬استخراج‭ ‬هوية‭ ‬أحوال‭ ‬او‭ ‬شهادة‭ ‬جنسية،‭ ‬وقررت‭ ‬الهروب‭ ‬فوراً‭ ‬وعدم‭ ‬الرجوع‭ ‬الى‭ ‬البلد‭ ‬مهما‭ ‬حصل،‭ ‬واليوم‭ ‬لا‭ ‬افكر‭ ‬باي‭ ‬وثيقة‭ ‬عراقية‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تعنيني،‭ ‬أنا‭ ‬سويدي‭ ‬وافتخر‭.‬

رحاب‭ ‬منديل‭ ‬عبدالصاحب‭ ‬من‭ ‬المانيا‭: ‬لا‭ ‬نملك‭ ‬دولارا‭ ‬واحدا‭ ‬زائدا‭ ‬على‭ ‬حاجتنا‭ ‬وحياتنا‭ ‬التي‭ ‬نعيشها‭ ‬بالكفاف‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬مع‭ ‬تعدد‭ ‬المصاريف‭ ‬ولا‭ ‬نستطيع‭ ‬ان‭ ‬نعود‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬صورة‭ ‬قيد‭ ‬عند‭ ‬تجديد‭ ‬جوازاتنا‭ ‬العرغقية‭ ‬التي‭ ‬نحتاجها‭ ‬لكن‭ ‬ماذا‭ ‬نفعل‭ ‬ومن‭ ‬اين‭ ‬نجلب‭ ‬الفلوس‭ ‬؟‭ ‬هل‭ ‬تريدون‭ ‬ان‭ ‬نقترض‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬ونسدد‭ ‬المبلغ‭ ‬طول‭ ‬عمرنا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬دفع‭ ‬مصاريف‭ ‬سفرنا‭ ‬نحن‭ ‬أربعة‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬والسكن‭ ‬والطائرات‭ ‬والمصرف‭ ‬والدفع‭ ‬تحت‭ ‬العباية‭. ‬ارحمونا‭ ‬والله‭ ‬كرهنا‭ ‬حتى‭ ‬اسمائنا‭.‬

ماجد‭ ‬زاير‭ ‬عراقي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬يقول‭: ‬انا‭ ‬اشعر‭ ‬بانّي‭ ‬متهم‭ ‬في‭ ‬انني‭ ‬لست‭ ‬عراقيا‭ ‬،‭ ‬وكل‭ ‬مرة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬اثبت‭ ‬انني‭ ‬عراقي‭ ‬ابن‭ ‬عراقي‭ ‬وانني‭ ‬خدمت‭ ‬العسكرية‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الفرقة‭ ‬التاسعة‭ ‬والفرقة‭ ‬الرابعة‭ ‬ومقر‭ ‬صنف‭ ‬المشاة‭ ‬ببغداد‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬أدري‭ ‬ماذا‭ ‬بعد،‭ ‬والوثائق‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬ختمها‭ ‬مربع‭ ‬لا‭ ‬تثبت‭ ‬انني‭ ‬عراقي‭ ‬وعملتها‭ ‬ام‭ ‬ختم‭ ‬المثلث‭ ‬وبعدها‭ ‬الان‭ ‬لا‭ ‬تنفع‭ ‬واحتاج‭ ‬الى‭ ‬ختم‭ ‬فسفوري‭ ‬وتالي‭ ‬راح‭ ‬يطالبونا‭ ‬بأختام‭ ‬نووية‭.‬

عادل‭ ‬الحميري‭ ‬من‭ ‬الأردن‭ ‬أيضا‭: ‬دفعت‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬املك‭ ‬للمحامي‭ ‬حتى‭ ‬يمشي‭ ‬بالمعاملات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ويريد‭ ‬مني‭ ‬ادفع‭ ‬اكثر،‭ ‬ولا‭ ‬ادري‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬القنصلية‭ ‬العراقية‭ ‬بتولي‭ ‬هذه‭ ‬المهمات‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬ويفتحون‭ ‬كاميرات‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لجان‭ ‬عمل‭ ‬موحدة‭ ‬ويتأكدون‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬صدور‭ ‬اية‭ ‬وثيقة‭ ‬بسهولة،‭ ‬واذا‭ ‬دفعنا‭ ‬رسوما‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬القنصلية‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬فهي‭ ‬اهون‭ ‬علينا‭ ‬من‭ ‬الرزالة‭ ‬في‭ ‬المراجعات‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والسكن‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬للمراجعات‭ .‬

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