‭ ‬تطوير‭ ‬علاج‭ ‬مذهل‭ ‬لإعادة‭ ‬إحياء‭ ‬الذاكرة‭ ‬المحطمة‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

طور‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الإدمان‭ ‬والصحة‭ ‬العقلية‭ ‬في‭ ‬تورنتو‭ ‬بكندا‭ ‬علاجا‭ ‬جديدا‭ ‬يعيد‭ ‬ساعة‭ ‬الذاكرة،‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالشيخوخة‭ ‬والكآبة،‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬ويحسنها‭.‬

ويأمل‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬العلاج‭ ‬الجديد‭ ‬المرضى‭ ‬المصابين‭ ‬بالمراحل‭ ‬الأولى‭ ‬والمبكرة‭ ‬من‭ ‬الزهايمر،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬«ديلي‭ ‬ميل»‭ ‬البريطانية‭. ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬التجارب‭ ‬على‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عامين،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنه‭ ‬الباحثون،‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬للجمعية‭ ‬الأميركية‭ ‬للعلوم‭ ‬المتقدمة‭. ‬وبحسب‭ ‬الخبراء،‭ ‬فإن‭ ‬العلاج‭ ‬المعدل‭ ‬صمم‭ ‬بحيث‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يعكس‭ ‬حالات‭ ‬النسيان‭ ‬ويعيد‭ ‬الذاكرة‭ ‬اليومية،‭ ‬ويبشر‭ ‬باستعادة‭ ‬خلايا‭ ‬الدماغ‭ ‬إلى‭ ‬حالتها‭ ‬أيام‭ ‬الشباب‭.‬

ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬العلاج‭ ‬الجديد‭ ‬سيتيح‭ ‬للمرضى‭ ‬استعادة‭ ‬اللحظات‭ ‬المبكرة‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬وموضع‭ ‬مفاتيح‭ ‬السيارة‭ ‬أو‭ ‬المنزل‭ ‬وتذكر‭ ‬الوجوه‭ ‬وسبب‭ ‬دخول‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬الغرفة،‭ ‬وهي‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬تزعج‭ ‬حياة‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬أو‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬تجاوزوا‭ ‬الخمسين‭ ‬من‭ ‬أعمارهم‭. ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬العلاج‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬أقراص‭ ‬يتم‭ ‬تناولها‭ ‬يوميا،‭ ‬وتساعد‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬على‭ ‬إبقاء‭ ‬ذاكرتهم‭ ‬نشطة‭ ‬ويقظة،‭ ‬كما‭ ‬يأمل‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬حالة‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬والمعرفة‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬الزهايمر‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬الباحثين،‭ ‬إيتين‭ ‬سيبيل:‭ ‬«حاليا‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬علاج‭ ‬لمعالجة‭ ‬النقص‭ ‬الإدراكي‭ ‬والمعرفي‭ ‬مثل‭ ‬تراجع‭ ‬الذاكرة‭ ‬وفقدانها‭ ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬عند‭ ‬المصابين‭ ‬بالاكتئاب‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬العقلية‭ ‬وأمراض‭ ‬الشيخوخة»‭. ‬والعلاج‭ ‬الجديد‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬نسخة‭ ‬معدلة‭ ‬من‭ ‬مركب‭ ‬كيماوي‭ ‬يستخدم‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬الاكتئاب‭ ‬والاضطراب‭ ‬النفسي‭. ‬ووفقا‭ ‬لسيبيل،‭ ‬فإن‭ ‬العلاج‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬لأحد‭ ‬أنواع‭ ‬العلاج‭ ‬الشبيهة‭ ‬بالفاليوم،‭ ‬لكن‭ ‬النسخة‭ ‬المعدلة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬الخلايا‭ ‬الدماغية‭ ‬المتضررة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالذاكرة‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬تجارب‭ ‬مخبرية‭ ‬على‭ ‬فئران‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬الشيخوخة،‭ ‬أظهرت‭ ‬الفئران‭ ‬تحسنا‭ ‬ملحوظا‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬بعد‭ ‬معالجتها‭ ‬بالعقار‭ ‬الجديد‭.‬