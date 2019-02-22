‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الى‭ ‬سويسرا‭ ‬للعلاج والمتظاهرون‭ ‬حاولوا‭ ‬اقتحام‭ ‬الرئاسة‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬الولاية‭ ‬الخامسة

الجزائر‭ ‬‭- ‬الزمان‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

اندلعت‭ ‬صدامات‭ ‬الجمعة‭ ‬بين‭ ‬الشرطة‭ ‬الجزائرية‭ ‬ومئات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬كانوا‭ ‬يحاولون‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬مقر‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسلة‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬يستعد‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بوتفليقة‭ ‬للتوجه‭ ‬الى‭ ‬سويسرا‭ ‬لاجراء‭ ‬فحوص‭ ‬طبية‭ ‬بسبب‭ ‬اثار‭ ‬الجلطة‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬منذ‭ ‬‮٢٠١٣‬‭ ‬‭. ‬واستخدمت‭ ‬الشرطة‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬بعدما‭ ‬حاول‭ ‬المتظاهرون‭ ‬اختراق‭ ‬الطوق‭ ‬الامني‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬المؤدي‭ ‬الى‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬المرادية‭. ‬ورد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬برشق‭ ‬الشرطة‭ ‬بالحجارة‭. ‬ونجحت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬المتظاهرين‭ ‬بعيدا‭ ‬لكن‭ ‬بعضهم‭ ‬واصل‭ ‬رمي‭ ‬الحجارة‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬الأمن‭ ‬التي‭ ‬أوقفت‭ ‬بعض‭ ‬المحتجين‭. ‬خرج‭ ‬مئات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائرية‭ ‬وفي‭ ‬عديد‭ ‬المناطق‭ ‬الأخرى،‭ ‬الجمعة،‭ ‬للاحتجاج‭ ‬ضد‭ ‬ترشح‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة‭ ‬لولاية‭ ‬خامسة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقررة‭ ‬18‭ ‬نيسان/ابريل،‭ ‬وذلك‭ ‬استجابة‭ ‬لدعوات‭ ‬أطلقها‭ ‬ناشطون‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬ونظمت‭ ‬التظاهرات‭ ‬رغم‭ ‬منع‭ ‬التظاهر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائرية‭ ‬بقرار‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬2001‭ ‬حيث‭ ‬تتصدى‭ ‬الشرطة‭ ‬لأي‭ ‬محاولة‭ ‬للتجمع‭ ‬او‭ ‬تنظيم‭ ‬مسيرة‭. ‬

وانطلقت‭ ‬التظاهرة‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬مساجد‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائرية‭ ‬والضواحي‭ ‬القريبة‭ ‬منها‭ ‬نحو‭ ‬ساحة‭ ‬أول‭ ‬مايو‭ ‬بوسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائرية،‭ ‬ثم‭ ‬سار‭ ‬المئات‭ ‬نحو‭ ‬ساحة‭ ‬البريد‭ ‬المركزي‭ ‬عبر‭ ‬شارع‭ ‬حسيبة‭ ‬بن‭ ‬بوعلي،‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يعترضهم‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬المنتشرين‭ ‬بقوة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬مظاهرات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬البلاد،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬تيزي‭ ‬وزو‭ ‬وبجاية(شمال)‭ ‬وعنابة‭ ‬(شمال‭ ‬شرق)‭ ‬وورقلة‭ ‬(جنوب‭ ‬شرق)‭ ‬بحسب‭ ‬مواقع‭ ‬اخبارية‭ ‬جزائرية‭.‬

وردد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬شعارات‭ ‬«لا‭ ‬بوتفليقة‭ ‬لا‭ ‬السعيد»‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬شقيقه‭ ‬السعيد‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬الحديث‭ ‬عنه‭ ‬كخليفة‭ ‬للرئيس‭. ‬وكذلك‭ ‬«لا‭ ‬للعهدة‭ ‬الخامسة»‭ ‬و»بوتفليقة‭ ‬ارحل»‭ ‬و»أويحيى‭ ‬ارحل»‭ ‬ويقصدون‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أحمد‭ ‬أويحيى‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬المناصرين‭ ‬لاستمرار‭ ‬بوتفليقة‭ ‬في‭ ‬الحكم‭.‬