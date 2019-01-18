‭ ‬بريطانيون‭ ‬نادمون‭ ‬على‭ ‬التصويت‭ ‬لبريكست‭ ‬يتمسكون‭ ‬بالبقاء‭ ‬مع‭ ‬أوربا

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

بريطانيون‭ ‬بمئات‭ ‬الآلاف‭ ‬نادمون‭ ‬بعد‭ ‬تصويتهم‭ ‬لمصلحة‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬23‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬2016،‭ ‬غير‭ ‬مقترعون‭ ‬بات‭ ‬يطلق‭ ‬عليهم‭ ‬اسم‭ ‬“الباقون‭ ‬الآن”‭ ‬رأيهم‭ ‬وأصبحوا‭ ‬ينشطون‭ ‬بقوة‭ ‬اليوم‭ ‬لعدم‭ ‬انسحاب‭ ‬بلادهم‭ ‬من‭ ‬التكتل‭. ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الخميس‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬“المستحيل”‭ ‬بالنسبة‭ ‬لها‭ ‬استبعاد‭ ‬سيناريو‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق،‭ ‬وهو‭ ‬شرط‭ ‬وضعه‭ ‬زعيم‭ ‬المعارضة‭ ‬العمالية‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربن‭ ‬لبدء‭ ‬محادثات‭ ‬معها‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬حول‭ ‬بريسكت‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭.‬

وكتبت‭ ‬ماي‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬كوربن‭ ‬“قلت‭ ‬إن‭ ‬استبعاد‭ ‬بريكست‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭ ‬هو‭ ‬شرط‭ ‬مسبق‭ ‬لكي‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬الشرط‭ ‬مستحيل‭ ‬لأنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬الحكومة‭ ‬استبعاد‭ ‬الخروج‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق”‭.‬

ويذكر‭ ‬غاري‭ ‬مايلين‭ ‬تماما‭ ‬الأشهر‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬الاستفتاء‭ ‬ولماذا‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬التصويت‭ ‬التاريخي‭ ‬هذا‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬51,9‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬البريطانيين‭ ‬الذين‭ ‬اختاروا‭ ‬الانفصال‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬بلدهم‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭. ‬وقال‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬38‭ ‬عاما‭ ‬المتحدر‭ ‬من‭ ‬نورويتش‭ ‬بشرق‭ ‬انكلترا‭ ‬“أردت‭ ‬أن‭ ‬تستعيد‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬سيادتها”‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬“المنطقة‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬أعيش‭ ‬فيها‭ ‬كانت‭ ‬تؤيد‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬الانسحاب‭ ‬(من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي)‭. ‬كان‭ ‬نائب‭ ‬الذي‭ ‬يمثلني‭ ‬مؤيدا‭ ‬لبريكست‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬سمعته‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه،‭ ‬لذلك‭ ‬وصلت‭ ‬بنفسي‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬مفادها‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ننسب‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مشاكل‭ ‬كثيرة”‭.‬

لكن‭ ‬اليوم‭ ‬إذا‭ ‬أعيد‭ ‬التصويت‭ ‬“سأصوت‭ ‬بلا‭ ‬تردد‭ ‬مع‭ ‬البقاء”‭ ‬في‭ ‬الاتحاد،‭ ‬كما‭ ‬قال‭. ‬وتابع‭ ‬“أدركت‭ ‬أن‭ ‬البلاد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحل‭ ‬مشاكلها‭ ‬بمفردها”‭. ‬وأضاف‭ ‬“إذا‭ ‬نظرنا‭ ‬إلى‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الآن،‭ ‬مع‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وصعود‭ ‬الصين‭ ‬وبوتين‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬فمن‭ ‬من‭ ‬الأهم‭ ‬بكثير‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أقوياء‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬موحدة”‭. ‬وخلال‭ ‬ساعات،‭ ‬سيتوجه‭ ‬الرجل‭ ‬مع‭ ‬حوالى‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬“النادمين”‭ ‬الآخرين‭ ‬إلى‭ ‬ويسنمينستر‭ ‬مركز‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬للقاء‭ ‬نواب‭ ‬بريطانيين‭ ‬وليروي‭ ‬لهم‭ ‬قصته‭ ‬ولماذا‭ ‬بات‭ ‬يكافح‭ ‬الآن‭ ‬لوقف‭ ‬بريكست‭.‬

وقد‭ ‬أطلقت‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬حركة‭ ‬“الباقون‭ ‬الآن”‭ ‬(ريمينر‭ ‬ناو)‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬مؤيد‭ ‬للوحدة‭ ‬الأوروبية‭ ‬أندرو‭ ‬دافيدسون‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬“استفتاء‭ ‬2016‭ ‬سبب‭ ‬لي‭ ‬صدمة‭. ‬شعرت‭ ‬بالخوف‭ ‬على‭ ‬البلاد‭ ‬وأردت‭ ‬أن‭ ‬افعل‭ ‬شيئا”،‭ ‬مؤكدا‭ ‬قناعته‭ ‬بأن‭ ‬الحركة‭ ‬التي‭ ‬استوحت‭ ‬اسمها‭ ‬من‭ ‬وسم‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ستسمح‭ ‬“بالتأثير‭ ‬على‭ ‬النقاش”‭ ‬وتشجيع‭ ‬مؤيدين‭ ‬آخرين‭ ‬لبريكست‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬موقفهم‭.‬

وتبني‭ ‬الحركة‭ ‬آمالها‭ ‬على‭ ‬استطلاعات‭ ‬للرأي‭ ‬أجريت‭ ‬مؤخرا‭ ‬وتشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تنظيم‭ ‬استفتاء‭ ‬جديد‭ ‬—‭ ‬خيار‭ ‬تستبعده‭ ‬الحكومة‭ ‬حاليا‭ ‬لكنه‭ ‬يلقى‭ ‬تأييدا‭ ‬متزايدا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬—‭ ‬سيفوز‭ ‬مؤيدو‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنسبة‭ ‬54‭ ‬بالمئة،‭ ‬حسب‭ ‬أرقام‭ ‬جمعت‭ ‬من‭ ‬تحقيقات‭ ‬أجرتها‭ ‬المنظمة‭ ‬غير‭ ‬الحزبية‭ ‬“وات‭ ‬يو‭ ‬كي‭ ‬ثينكس؟”‭.‬

ويفسر‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬خصوصا‭ ‬بالخوف‭ ‬من‭ ‬الصعوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المحتملة‭ ‬لبريكست‭.‬

وقال‭ ‬جون‭ ‬كورتيس،‭ ‬أستاذ‭ ‬السياسة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬باسكتلندا،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬“لو‭ ‬أننا‭ ‬عندما‭ ‬صوتنا،‭ ‬كنا‭ ‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬سيعاني‭ ‬—‭ ‬من‭ ‬عواقب‭ ‬بريكست‭ ‬—،‭ ‬فإن‭ ‬فرص‭ ‬التصويت‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬الرحيل‭ ‬تصبح‭ ‬النصف‭ ‬تقريبا”‭.‬

ويشاطر‭ ‬كريستوف‭ ‬أورام‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭. ‬ففي‭ ‬2016‭ ‬ووسط‭ ‬وعود‭ ‬بمستقبل‭ ‬واعد‭ ‬بعد‭ ‬بريكست،‭ ‬صوت‭ ‬مع‭ ‬الانفصال‭.‬

وقال‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬28‭ ‬عاما‭ ‬ويقيم‭ ‬في‭ ‬دورسيت‭ ‬بجنوب‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬“سمعتهم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬—‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬الاستفتاء‭ ‬—‭ ‬يتحدثون‭ ‬عن‭ ‬مغادرة‭ ‬السوق‭ ‬الواحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الجمركي‭. ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬صدمة‭ ‬لأن‭ ‬المحافظ‭ ‬دانيال‭ ‬هانان‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬تعريض‭ ‬علاقتنا‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي‭ ‬والسوق‭ ‬الواحدة‭ ‬للخطر”‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬“الوعود‭ ‬التي‭ ‬قطعت‭ ‬لنا‭ ‬لم‭ ‬تنفذ”،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬يشعر‭ ‬“بالخجل”‭ ‬لعدم‭ ‬استفساره‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدلي‭ ‬بصوته‭.‬

وقال‭ ‬“لم‭ ‬أحاول‭ ‬الاستفسار‭ ‬لأعرف‭. ‬صدقت‭ ‬ما‭ ‬يقوله‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬التلفزيون‭. ‬قلت‭ ‬لنفسي‭ ‬+إنهم‭ ‬نواب‭ ‬ويعرفون‭ ‬بالتأكيد‭ ‬ما‭ ‬يتحدثون‭ ‬عنه+”‭.‬

ولا‭ ‬يمر‭ ‬تبدل‭ ‬موقف‭ ‬هؤلاء‭ ‬“النادمين”‭ ‬بدون‭ ‬عواقب‭.‬

فقد‭ ‬تعرض‭ ‬غاري‭ ‬مايلين‭ ‬لمضايقات‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بينما‭ ‬اختلف‭ ‬كريستوفر‭ ‬أورام‭ ‬مع‭ ‬أقرب‭ ‬صديق‭ ‬له‭.‬

وقال‭ ‬“إنه‭ ‬صديق‭ ‬رائع‭ ‬لكنه‭ ‬صوت‭ ‬على‭ ‬الرحيل‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬علينا‭ ‬الانسحاب‭. ‬هذا‭ ‬يخلق‭ ‬توترات‭ ‬بيننا‭. ‬شركاؤنا‭ ‬طلبوا‭ ‬منا‭ ‬ألا‭ ‬نناقش‭ ‬بريكست‭ ‬عندما‭ ‬نجتمع”‭.‬

وقرر‭ ‬آخرون‭ ‬ببساطة‭ ‬أن‭ ‬يقاطعوه‭. ‬وقال‭ ‬“هذا‭ ‬محزن‭. ‬من‭ ‬حقي‭ ‬أن‭ ‬اغير‭ ‬موقفي”‭.‬