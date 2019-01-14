‭ ‬امين‭ ‬اتحاد‭ ‬المستثمرين‭ ‬العرب‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭: (‬فوائد‭ ‬الديون‭ ‬تلتهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬ميزانية‭ ‬مصر

القاهرة – مصطفى عمارة
اذدادت المخاوف لدى الاقتصاديين بعد الاحصاءات التى اظهرت زيادة كبيرة في حجم الديون بشقيها الداخلي والخارجي حتى تجاوزت نسبة الـ 100% من الناتج القومي لمصر ، وقدر مصدر اقتصادي مطلع حجم الديون الخارجية بـ 103 مليار دولار وفى ظل تزايد حجم الدين وتأثير زيادة فوائده على الاقتصاد القومى ومع تزايد حجم الديون وتأثيرها السلبى على الاقتصاد القومى كشف مصدر بمجلس الوزراء ان الرئيس السيسى اصدر توجيهاته لرئيس الحكومة بالعمل على خفض الدين العام، وبناء على ذلك اصدر رئيس الحكومة توجيهاته الى الوزارات بعدم الاقتراض الا للضرورة واستخدام تلك القروض فى مشروعات تدر عائداً يمكن من خلاله سداد فوائد القروض.
فيما اعرب عدد من نواب البرلمان من اعضاء لجنة الموازنة من تخوفهم من سياسة الاقتراض الخارجى ومايمثله ذلك من عبء على الاجيال القادمة، وقررت اللجنة ارسال خطاب شديد اللهجة الى وزيرة الاستثمار لرفضها الحضور الى مجلس النواب لمناقشه تلك القضية.
وكشف محمد جمال الدين بيومى الامين العام لاتحاد المستثمرين العرب فى تصريحات خاصة فى اطار حوار اجريناه معه ان فوائد الديون تستهلك 3/4 الميزانيه الا انه اضاف انه لايخشى تزايد حجم الدين الخارجى لانه يتم سداده على فترات طويله الاجل وهو مايشكل نسبه قليلة اذا ماقورنت بالاحتياطى النقدى الا انه طالب بترشيد الاقتراض وخاصه الاقتراض الداخلي والذي اصبح يشكل خطرا على خطه التنمية.
وفي السياق ذاته قال د/ عز الدين حسانين الخبير المصرفى فى ان الدين العام الاكبر على الموازنة ويحتاج تخفيضه الى اجراءات خارج الصندوق وحلولا مبتكره واشار حسانين الى ان احد الحلول هو بعض شرائح الدين وادخال الدائنين من البنوك كشركاء لبعض المشروعات الصناعية والخدمية الحكومية.
واوضحت د / عاليه المهدى عميدة كليه الاقتصاد والعلوم السياسية الاسبق ان سداد اقساط الدين بالاضافة الى فوائده يمثل عبئا كبيرا على الميزانية مشيرة الى ان الوضع الحاى يؤكد ضرورة مراجعة سياستنا فيما يتعلق بالاقتراض الخارجي والداخلى ودعت د / عاليه الى ضروره توجيه التمويلات للمشروعات الانتاجية التى توفر فرص عمل للشباب