‭ ‬امين‭ ‬اتحاد‭ ‬المستثمرين‭ ‬العرب‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭: (‬فوائد‭ ‬الديون‭ ‬تلتهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬ميزانية‭ ‬مصر

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

اذدادت‭ ‬المخاوف‭ ‬لدى‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬بعد‭ ‬الاحصاءات‭ ‬التى‭ ‬اظهرت‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬الديون‭ ‬بشقيها‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي‭ ‬حتى‭ ‬تجاوزت‭ ‬نسبة‭ ‬الـ‭ ‬100%‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬القومي‭ ‬لمصر‭ ‬،‭ ‬وقدر‭ ‬مصدر‭ ‬اقتصادي‭ ‬مطلع‭ ‬حجم‭ ‬الديون‭ ‬الخارجية‭ ‬بـ‭ ‬103‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬وفى‭ ‬ظل‭ ‬تزايد‭ ‬حجم‭ ‬الدين‭ ‬وتأثير‭ ‬زيادة‭ ‬فوائده‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬القومى‭ ‬ومع‭ ‬تزايد‭ ‬حجم‭ ‬الديون‭ ‬وتأثيرها‭ ‬السلبى‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬القومى‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬اصدر‭ ‬توجيهاته‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬الدين‭ ‬العام،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬اصدر‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬توجيهاته‭ ‬الى‭ ‬الوزارات‭ ‬بعدم‭ ‬الاقتراض‭ ‬الا‭ ‬للضرورة‭ ‬واستخدام‭ ‬تلك‭ ‬القروض‭ ‬فى‭ ‬مشروعات‭ ‬تدر‭ ‬عائداً‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬سداد‭ ‬فوائد‭ ‬القروض‭.‬

فيما‭ ‬اعرب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬الموازنة‭ ‬من‭ ‬تخوفهم‭ ‬من‭ ‬سياسة‭ ‬الاقتراض‭ ‬الخارجى‭ ‬ومايمثله‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬عبء‭ ‬على‭ ‬الاجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وقررت‭ ‬اللجنة‭ ‬ارسال‭ ‬خطاب‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‭ ‬الى‭ ‬وزيرة‭ ‬الاستثمار‭ ‬لرفضها‭ ‬الحضور‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لمناقشه‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭.‬

وكشف‭ ‬محمد‭ ‬جمال‭ ‬الدين‭ ‬بيومى‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لاتحاد‭ ‬المستثمرين‭ ‬العرب‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬حوار‭ ‬اجريناه‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬فوائد‭ ‬الديون‭ ‬تستهلك‭ ‬3/4‭ ‬الميزانيه‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬اضاف‭ ‬انه‭ ‬لايخشى‭ ‬تزايد‭ ‬حجم‭ ‬الدين‭ ‬الخارجى‭ ‬لانه‭ ‬يتم‭ ‬سداده‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬طويله‭ ‬الاجل‭ ‬وهو‭ ‬مايشكل‭ ‬نسبه‭ ‬قليلة‭ ‬اذا‭ ‬ماقورنت‭ ‬بالاحتياطى‭ ‬النقدى‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬طالب‭ ‬بترشيد‭ ‬الاقتراض‭ ‬وخاصه‭ ‬الاقتراض‭ ‬الداخلي‭ ‬والذي‭ ‬اصبح‭ ‬يشكل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬خطه‭ ‬التنمية‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قال‭ ‬د/‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬حسانين‭ ‬الخبير‭ ‬المصرفى‭ ‬فى‭ ‬ان‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬الاكبر‭ ‬على‭ ‬الموازنة‭ ‬ويحتاج‭ ‬تخفيضه‭ ‬الى‭ ‬اجراءات‭ ‬خارج‭ ‬الصندوق‭ ‬وحلولا‭ ‬مبتكره‭ ‬واشار‭ ‬حسانين‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬احد‭ ‬الحلول‭ ‬هو‭ ‬بعض‭ ‬شرائح‭ ‬الدين‭ ‬وادخال‭ ‬الدائنين‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬كشركاء‭ ‬لبعض‭ ‬المشروعات‭ ‬الصناعية‭ ‬والخدمية‭ ‬الحكومية‭.‬

واوضحت‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬عاليه‭ ‬المهدى‭ ‬عميدة‭ ‬كليه‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والعلوم‭ ‬السياسية‭ ‬الاسبق‭ ‬ان‭ ‬سداد‭ ‬اقساط‭ ‬الدين‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬فوائده‭ ‬يمثل‭ ‬عبئا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬الحاى‭ ‬يؤكد‭ ‬ضرورة‭ ‬مراجعة‭ ‬سياستنا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاقتراض‭ ‬الخارجي‭ ‬والداخلى‭ ‬ودعت‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬عاليه‭ ‬الى‭ ‬ضروره‭ ‬توجيه‭ ‬التمويلات‭ ‬للمشروعات‭ ‬الانتاجية‭ ‬التى‭ ‬توفر‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للشباب‭ ‬