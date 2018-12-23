‭ ‬امبراطور‭ ‬اليابان‭ ‬قبيل‭ ‬تنازله‭ ‬عن‭ ‬العرش‭: ‬مرتاح‭ ‬لأن‭ ‬عهدي‭ ‬بلا‭ ‬حروب

طوكيو–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تنازله‭ ‬عن‭ ‬العرش‭ ‬أعرب‭ ‬إمبراطور‭ ‬اليابان‭ ‬أكيهيتو‭ ‬عن‭ ‬«ارتياحه‭ ‬العميق»‭ ‬لأن‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬امبراطورا‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬حروبا،‭ ‬مشيرا‭ ‬بتأثر‭ ‬إلى‭ ‬الأرواح‭ ‬التي‭ ‬زهقت‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭.‬

في‭ ‬خطاب‭ ‬سجل‭ ‬مسبقا‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬ميلاده‭ ‬ال85‭ ‬أشاد‭ ‬الإمبراطور‭ ‬بالشعب‭ ‬الياباني‭ ‬والإمبراطورة‭ ‬ميشيكو‭ ‬التي‭ ‬بقيت‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬60‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الأمبراطوري‭. ‬بصوت‭ ‬يرتجف‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬و»عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يحصى»‭ ‬خلال‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬اليابان‭ ‬باسم‭ ‬والده‭ ‬هيروهيتو‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬1989‭. ‬وأكد‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعليم‭ ‬التاريخ‭ ‬للأجيال‭ ‬الصاعدة‭ ‬«بدقة»‭. ‬وقال‭ ‬«اعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬ألا‭ ‬ننسى‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬لا‭ ‬يحصى‭ ‬من‭ ‬الأرواح‭ ‬زهقت‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬وأن‭ ‬السلام‭ ‬والازدهار‭ ‬تحققا‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬بفضل‭ ‬التضحيات‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الشعب‭ ‬الياباني‭ ‬وأنه‭ ‬يجب‭ ‬نقل‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ‭ ‬بدقة‭ ‬إلى‭ ‬الأجيال‭ ‬التي‭ ‬ولدت‭ ‬بعد‭ ‬الحرب»‭. ‬وأضاف‭ ‬«أشعر‭ ‬بارتياح‭ ‬كبير‭ ‬لأن‭ ‬العهد‭ ‬الإمبراطوري‭ ‬الحالي‭ ‬تشارف‭ ‬على‭ ‬نهايتها‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬دون‭ ‬حروب»‭.‬

وطوال‭ ‬فترة‭ ‬الحكم‭ ‬الإمبراطوري‭ ‬مرر‭ ‬أكيهيتو‭ ‬بانتظام‭ ‬رسائل‭ ‬سلام‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬الندم‭ ‬لعواقب‭ ‬السياسة‭ ‬التوسعية‭ ‬التي‭ ‬انتهجتها‭ ‬اليابان‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬والده‭.‬

‭(‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

رغم‭ ‬عدم‭ ‬تحليه‭ ‬بأي‭ ‬سلطة‭ ‬سياسية،‭ ‬أثار‭ ‬الإمبراطور‭ ‬الشعبي‭ ‬جدا‭ ‬استياء‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬الياباني‭. ‬ويرفض‭ ‬أصحاب‭ ‬الإيديولوجيات‭ ‬المحافظة‭ ‬التمعن‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬سلوك‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬الماضي‭.‬

وسيعتلي‭ ‬ناروهيتو‭ ‬الابن‭ ‬البكر‭ ‬للامبراطور‭ ‬أكيهيتو‭ ‬عرش‭ ‬اليابان‭ ‬خلفا‭ ‬لوالده‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أيار/مايو‭.‬

وأكد‭ ‬أكيهيتو‭ ‬أن‭ ‬حكمه‭ ‬اتخذ‭ ‬شكل‭ ‬سعي‭ ‬لتحديد‭ ‬دور‭ ‬الإمبراطور‭ ‬ك»رمز‭ ‬للدولة»‭ ‬بموجب‭ ‬الدستور‭ ‬السلمي‭ ‬للبلاد‭.‬

وأكيهيتو‭ ‬الذي‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬1933‭ ‬أول‭ ‬إمبراطور‭ ‬اعتلى‭ ‬العرش‭ ‬بموجب‭ ‬دستور‭ ‬1947‭ ‬الذي‭ ‬أملته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬هزيمة‭ ‬اليابان‭.‬

وشكر‭ ‬الإمبراطور‭ ‬أيضا‭ ‬الإمبراطورة‭ ‬ميشيكو‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬«من‭ ‬عامة‭ ‬الشعب‭ ‬واختارت‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬إلى‭ ‬جانبي‭ ‬وطوال‭ ‬60‭ ‬عاما‭ ‬خدمت‭ ‬باخلاص‭ ‬العائلة‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬وشعب‭ ‬اليابان»‭.‬