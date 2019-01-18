‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬محاولات‭ ‬لإجبار‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬على‭ ‬الاستقاله

القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر بمشيخة الازهر طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمراسل الزمان عن مخطط لاجبار شيخ الازهر علي تقديم استقالته بعد ان وصلت العلاقة بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي طريق مسدود، وفشلت الوساطات التي قامت بها رموز سياسية للاصلاح بين الجانبين . واضاف المصدر ان قرار الرئيس السيسي بمنع سفر شخصيات بارزة الى الخارج الا بعد الحصول على موافقه رئيس الجمهورية ومن ضمنها شيخ الازهر يدخل في اطار هذا المخطط، وكان شيخ الازهر قد دأب علي القيام برحلات خارجية فيما اعتبره البعض محاولة منه لابراز مكانة الازهر وشيخه في الخارج. واضاف المصدر ان جهات حكومية واعضاء في البرلمان يشترون في هذا المخطط ،حيث رفضت مؤسسات في الدولة التجديد للدكتور محمود مهنا مستشار شيخ الازهر للشئون القانونية ود/ عباس شومان وكيل الازهر واللذان يعدان اقرب الشخصيات الى شيخ الازهر ،في الوقت الذي يعكف فيه اعضاء في البرلمان علي اعداد مشروع لتنظيم الازهر يحد من صلاحيات شيخ الازهر كما يعيد تشكيل هيئه كبار العلماء والتي تعد الظهير القوي لشيخ الازهر. واستبعد المصدر ان تجبر تلك الضغوط شيخ الازهر على تقديم استقالته لانه يملك شخصية عنيده ترفض الانحناء للعواصف.
في السياق ذاته اكد د / محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء في تصريحات خاصة ان الحملة ضد شيخ الازهر ليست مقبولة نظراً لمكانته الدينية في مصر والعالم الاسلامي مؤكداً ان دول العالم لا تقبل انتقاد بابا الفاتيكان وشيخ الازهر يتمتع بمكانه دينيه لا تقل عن بابا الفاتيكان. واضاف ان شيخ الازهر رجل مثقف ثقافة دنيوية وعلمية ودينية وعالمية وهو فارس الامة ويستقبل في العالم اجمع استقبال الفاتحين. من ناحيه اخرى نفى د / محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر ما ردده البعض من سيطرة محمد عبد السلام مستشار شيخ الازهر السابق على الامور كافة بجامعة الازهر، واضاف ان تلك الشائعات هدفها التغطية على انجازات الازهر وشيخه بعد النجاحات التي حققوها، وان شيخ الازهر هو المتحكم وحده في أمور المشيخه