‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬محاولات‭ ‬لإجبار‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬على‭ ‬الاستقاله

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬عن‭ ‬مخطط‭ ‬لاجبار‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬علي‭ ‬تقديم‭ ‬استقالته‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬وصلت‭ ‬العلاقة‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬إلي‭ ‬طريق‭ ‬مسدود،‭ ‬وفشلت‭ ‬الوساطات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬رموز‭ ‬سياسية‭ ‬للاصلاح‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ . ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬بمنع‭ ‬سفر‭ ‬شخصيات‭ ‬بارزة‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقه‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬هذا‭ ‬المخطط،‭ ‬وكان‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬قد‭ ‬دأب‭ ‬علي‭ ‬القيام‭ ‬برحلات‭ ‬خارجية‭ ‬فيما‭ ‬اعتبره‭ ‬البعض‭ ‬محاولة‭ ‬منه‭ ‬لابراز‭ ‬مكانة‭ ‬الازهر‭ ‬وشيخه‭ ‬في‭ ‬الخارج‭. ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬واعضاء‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬يشترون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬،حيث‭ ‬رفضت‭ ‬مؤسسات‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬التجديد‭ ‬للدكتور‭ ‬محمود‭ ‬مهنا‭ ‬مستشار‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬للشئون‭ ‬القانونية‭ ‬ود/‭ ‬عباس‭ ‬شومان‭ ‬وكيل‭ ‬الازهر‭ ‬واللذان‭ ‬يعدان‭ ‬اقرب‭ ‬الشخصيات‭ ‬الى‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬،في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يعكف‭ ‬فيه‭ ‬اعضاء‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬علي‭ ‬اعداد‭ ‬مشروع‭ ‬لتنظيم‭ ‬الازهر‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬كما‭ ‬يعيد‭ ‬تشكيل‭ ‬هيئه‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬الظهير‭ ‬القوي‭ ‬لشيخ‭ ‬الازهر‭. ‬واستبعد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬تجبر‭ ‬تلك‭ ‬الضغوط‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬استقالته‭ ‬لانه‭ ‬يملك‭ ‬شخصية‭ ‬عنيده‭ ‬ترفض‭ ‬الانحناء‭ ‬للعواصف‭.‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬محمود‭ ‬مهني‭ ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬الحملة‭ ‬ضد‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬ليست‭ ‬مقبولة‭ ‬نظراً‭ ‬لمكانته‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والعالم‭ ‬الاسلامي‭ ‬مؤكداً‭ ‬ان‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬انتقاد‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان‭ ‬وشيخ‭ ‬الازهر‭ ‬يتمتع‭ ‬بمكانه‭ ‬دينيه‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬رجل‭ ‬مثقف‭ ‬ثقافة‭ ‬دنيوية‭ ‬وعلمية‭ ‬ودينية‭ ‬وعالمية‭ ‬وهو‭ ‬فارس‭ ‬الامة‭ ‬ويستقبل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬اجمع‭ ‬استقبال‭ ‬الفاتحين‭. ‬من‭ ‬ناحيه‭ ‬اخرى‭ ‬نفى‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬محمد‭ ‬المحرصاوي‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الازهر‭ ‬ما‭ ‬ردده‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬مستشار‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬الامور‭ ‬كافة‭ ‬بجامعة‭ ‬الازهر،‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الشائعات‭ ‬هدفها‭ ‬التغطية‭ ‬على‭ ‬انجازات‭ ‬الازهر‭ ‬وشيخه‭ ‬بعد‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققوها،‭ ‬وان‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬هو‭ ‬المتحكم‭ ‬وحده‭ ‬في‭ ‬أمور‭ ‬المشيخه‭ ‬