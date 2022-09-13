‭ ‬العراق‭ ‬يطالب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والاوربي بإجراءات‭ ‬عاجلة‭ ‬إزاء‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬

عمليات‭ ‬أمنية‭ ‬بمشاركة‭ ‬الحشد‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬حول‭ ‬الموصل

بغداد‭- ‬الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬

استقبل‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬قاسم‭ ‬الأعرجي،‭ ‬بمكتبه‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬الألماني،‭ ‬برئاسة،‭ ‬نيلس‭ ‬شميد،‭ ‬وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬العراقية‭ ‬الألمانية‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬البلدين‭. ‬وأكد‭ ‬الوفد‭ ‬النيابي‭ ‬الألماني،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬الاعرجي‭ ‬،‭ ‬“تقديره‭ ‬لدور‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الإستراتيجيات‭ ‬الأمنية‭ ‬وسعيه‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬شريك‭ ‬مهم‭ ‬والعلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬جيدة”،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“ألمانيا‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬الإنساني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدة‭ ‬جوانب‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الجانب‭ ‬العسكري”‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الأعرجي‭ ‬للوفد‭ ‬الضيف،‭ ‬أن‭ ‬“الأوضاع‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬تحسن‭ ‬مستمر،‭ ‬خصوصا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمواجهة‭ ‬عصابات‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابية”،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“العراق‭ ‬يعتز‭ ‬بالدول‭ ‬التي‭ ‬وقفت‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬في‭ ‬حربه‭ ‬ضد‭ ‬الإرهاب‭ ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“داعش‭ ‬مازال‭ ‬يشكل‭ ‬خطرا،‭ ‬وعلى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬متماسكا‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذا‭ ‬الخطر”،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬“الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬حث‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬رعاياها‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬السوري”‭. ‬وأكد‭ ‬الأعرجي،‭ ‬“حاجة‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ضبط‭ ‬الحدود‭ ‬ومكافحة‭ ‬المخدرات،‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬والتعاون‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬وكذلك‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية”،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬لديها‭ ‬خبرة‭ ‬ميدانية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الإرهاب‭ ‬فيما‭ ‬افاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬نينوى،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بمقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬وإصابة‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬باشتباكات‭ ‬مسلحة‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬تمت‭ ‬محاصرتهم‭ ‬بعملية‭ ‬أمنية‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬محلية،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المنتسبين‭ ‬الأربعة‭ ‬الذين‭ ‬أصيبوا‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬لواء‭ ‬44‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬اشتباك‭ ‬ومحاصرة‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬داخل‭ ‬نفق‭ ‬بقرية‭ ‬ام‭ ‬عربيد‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬الحضر‮»‬‭. ‬بدورها‭ ‬قالت‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬من‭ ‬اللواء‭ ‬44‭ ‬بقيادة‭ ‬عمليات‭ ‬نينوى‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬والجيش،‭ ‬حاصرت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬الحضر‭ ‬جنوب‭ ‬الموصل،‭ ‬وتمت‭ ‬محاصرتهم‭ ‬خلال‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬نفذت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القيادة‮»‬‭. ‬وبينت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬نينوى‭ ‬للحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬شرعت‭ ‬صباح‭ ‬اليوم،‭ ‬بعملية‭ ‬أمنية‭ ‬واسعة‭ ‬لتعقب‭ ‬فلول‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬ناحية‭ ‬بادوش‭ ‬وجزيرة‭ ‬الحضر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬بمشاركة‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‮»‬‭.‬