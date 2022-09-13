‭ ‬العراق‭ ‬يطالب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والاوربي بإجراءات‭ ‬عاجلة‭ ‬إزاء‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬

عمليات أمنية بمشاركة الحشد ضد داعش حول الموصل
بغداد- الموصل – الزمان
استقبل مستشار الأمن القومي في العراق، قاسم الأعرجي، بمكتبه امس الثلاثاء، وفدا من البرلمان الألماني، برئاسة، نيلس شميد، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات العراقية الألمانية وسبل تعزيز التعاون في المجالات التي تخدم البلدين. وأكد الوفد النيابي الألماني، بحسب بيان لمكتب الاعرجي ، “تقديره لدور العراق في الإستراتيجيات الأمنية وسعيه لتعزيز الاستقرار في المنطقة، مبينا أن العراق شريك مهم والعلاقات بين البلدين جيدة”، مشيرا إلى أن “ألمانيا تركز على الأمن الإنساني من خلال عدة جوانب بعيدا عن الجانب العسكري”. من جانبه أكد الأعرجي للوفد الضيف، أن “الأوضاع في العراق في تحسن مستمر، خصوصا فيما يتعلق بمواجهة عصابات داعش الإرهابية”، مشيرا إلى أن “العراق يعتز بالدول التي وقفت إلى جانبه في حربه ضد الإرهاب ولفت إلى أن “داعش مازال يشكل خطرا، وعلى المجتمع الدولي أن يبقى متماسكا لمواجهة هذا الخطر”، مبينا أن “الحكومة العراقية طلبت من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي حث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول السوري”. وأكد الأعرجي، “حاجة العراق إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال ضبط الحدود ومكافحة المخدرات، والأمن السيبراني، والتعاون التكنولوجي، وكذلك التعاون في المجالات الاقتصادية”، مضيفا أن القوات العراقية لديها خبرة ميدانية في التعامل مع الإرهاب فيما افاد مصدر أمني في نينوى، يوم الثلاثاء، بمقتل ثلاثة من داعش وإصابة أربعة من منتسبي الحشد الشعبي باشتباكات مسلحة مع عناصر لتنظيم داعش تمت محاصرتهم بعملية أمنية. وقال المصدر في تصريحات محلية، إن «المنتسبين الأربعة الذين أصيبوا هم من لواء 44 في الحشد الشعبي، وذلك خلال اشتباك ومحاصرة اثنين من عناصر داعش داخل نفق بقرية ام عربيد في جزيرة الحضر». بدورها قالت هيئة الحشد الشعبي في بيان امس، إن «قوة من اللواء 44 بقيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي والجيش، حاصرت مجموعة من العناصر الإرهابية في جزيرة الحضر جنوب الموصل، وتمت محاصرتهم خلال العملية التي نفذت من قبل القيادة». وبينت أن «قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، شرعت صباح اليوم، بعملية أمنية واسعة لتعقب فلول داعش في ناحية بادوش وجزيرة الحضر في مدينة الموصل بمشاركة قوة من الجيش العراقي».