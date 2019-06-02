‭ ‬السمنة‭ ‬مرعبة‭ ‬مثل‭ ‬التدخين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬سنوات

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬لخدمة‭ ‬الصحة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬أن‭ ‬أمراض‭ ‬السرطان‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬السمنة‭ ‬ستزيد‭ ‬بنسبة‭ ‬62‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العقد‭ ‬المقبل،‭ ‬لتصبح‭ ‬بذلك‭ ‬مثل‭ ‬التدخين‭. ‬وأوضحت‭ ‬بيانات‭ ‬خدمة‭ ‬الصحة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬أنه‭ ‬بحلول‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬سيصاب‭ ‬100‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬بأورام‭ ‬سرطانية‭ ‬نتيجة‭ ‬زيادة‭ ‬الدهون،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬«التايمز»‭ ‬البريطانية،‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭. ‬وتشير‭ ‬التوقعات‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬حوالي‭ ‬360‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بالسرطان‭ ‬بسبب‭ ‬وزنهم‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬المقبلة،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تلحق‭ ‬بالركب‭ ‬الأميركي‭ ‬بسرعة‭ ‬بحسب‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭. ‬ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬خدمة‭ ‬الصحة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬سايمون‭ ‬ستيفنز،‭ ‬المجتمع‭ ‬إلى‭ ‬التحرك،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تضاعف‭ ‬عدد‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬خلال‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬بسبب‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭. ‬وتشير‭ ‬الأرقام‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬للجمعية‭ ‬الأميركية‭ ‬لعلم‭ ‬الأورام‭ ‬في‭ ‬شيكاغو،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬بسبب‭ ‬السمنة‭ ‬سيصل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬مريض‭ ‬سنويا‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭. ‬وقالت‭ ‬جينيفر‭ ‬ليجيبيل،‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬دانا‭ ‬فاربر‭ ‬للسرطان‭ ‬بجامعة‭ ‬هارفارد،‭ ‬إن‭ ‬«هذا‭ ‬الأمر‭ ‬مقلق‭ ‬للغاية‭. ‬نحن‭ ‬نحقق‭ ‬تقدما‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬السرطان،‭ ‬لكن‭ ‬الخطر‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬السمنة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقوض‭ ‬كل‭ ‬هذا»‭.‬

وأضاف:‭ ‬«هذه‭ ‬مشكلة‭ ‬عالمية‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬السمنة،‭ ‬لكن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تلحق‭ ‬بالركب»‭.‬

وأوضحت‭ ‬ليجيبيل‭ ‬أن‭ ‬السمنة‭ ‬ترتبط‭ ‬بـ13‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬السرطان،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬5‭ ‬كجم‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الوزن،‭ ‬ترفع‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬

ويعاني‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ثلثي‭ ‬البالغين‭ ‬البريطانيين‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التدخين‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يشكل‭ ‬خطًرا‭ ‬أكبر،‭ ‬فإن‭ ‬عدد‭ ‬المقلعين‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬يتناقص‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬السمنة‭ ‬يزداد‭.‬

وأشارت‭ ‬دراسة‭ ‬سابقة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬حوالي‭ ‬23‭ ‬ألف‭ ‬حالة‭ ‬سرطانية‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬والسمنة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬أي‭ ‬6‭.‬3‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬المجموع‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬قدرت‭ ‬«أبحاث‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة»‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النسبة‭ ‬سترتفع‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬9‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬السمنة‭.‬