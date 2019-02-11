‭ ‬الحشد‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬غلق‭ ‬المقار‭ ‬الوهمية‭ ‬والأسدي‭: ‬لواء‭ ‬أبو‭ ‬الفضل‭ ‬العباس‭ ‬قوة‭ ‬غير‭ ‬رسمية

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬احمد‭ ‬الاسدي‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬لهيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬تصريج‭ ‬لبرنامج‭ ‬“في‭ ‬متناول‭ ‬اليد”‭ ‬بقناة‭ ‬الشرقية‭ ‬ان‭ ‬:‭ ‬لواء‭ ‬ابو‭ ‬الفضل‭ ‬العباس‭ ‬قوة‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬داخل‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬واضاف‭ ‬الاسدي‭ ‬،‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬اوس‭ ‬الخفاجي‭ ‬قائد‭ ‬لواء‭ ‬ابو‭ ‬الفضل‭ ‬،بسبب‭ ‬مخالفته‭ ‬القانون‭ ‬ورفضه‭ ‬اخلاء‭ ‬مقره‭ ‬غير‭ ‬الرسمي‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬الخفاجي‭ ‬منذ‭ ‬اعتقاله‭ ‬ولم‭ ‬تصرح‭ ‬الداخلية‭ ‬ازاءه‭ ‬باي‭ ‬تصريح‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬تعرف‭ ‬العقوبة‭ ‬المحتملة‭ ‬بحقه‭.‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬،‭ ‬الاثنين‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬“قوة‭ ‬تابعة‭ ‬لمديرية‭ ‬أمن‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬اغلقت،‭ ‬مقرين‭ ‬وهميين‭ ‬ينتحلان‭ ‬صفة‭ ‬الحشد،‭ ‬الاول‭ ‬بساحة‭ ‬الواثق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الكرادة‭ ‬وسط‭ ‬بغداد،‭ ‬ويحمل‭ ‬اسم‭ ‬كتلة‭ ‬دعم‭ ‬الدولة”‭.‬

واردفت‭ ‬”‭ ‬اما‭ ‬المقر‭ ‬الوهمي‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اغلاقه‭ ‬يقع‭ ‬بمنطقة‭ ‬الدورة‭ ‬جنوبي‭ ‬بغداد،‭ ‬ويحمل‭ ‬اسم‭ ‬كتائب‭ ‬النخبة‭ ‬القتالي”‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تفاصيل‭ .‬

يشار‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬و‭ ‬تعقيبا‭ ‬على‭ ‬اعلان‭ ‬مديرية‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬الاحد‭ ‬الماضي‭ ‬،عن‭ ‬إغلاق‭ ‬3‭ ‬مقار‭ ‬وهمية‭ ‬تنتحل‭ ‬صفة‭ ‬الحشد،وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬واعتقال‭ ‬احد‭ ‬المزورين‭ ‬برتبة‭ ‬لواء‭ ‬ركن،‭ ‬وجه‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الاعلى,‭ ‬الاثنين‭ ‬،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬غلق‭ ‬المقار‭ ‬الوهمية‭ ‬غير‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالدولة”‭ . ‬واردف‭ ‬المتحدث‭ ‬بأسم‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬القاضي‭ ‬عبدالستار‭ ‬بيرقدار‭ ‬،‭ ‬ان”‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬وجه‭ ‬القضاة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬غلق‭ ‬المقار‭ ‬الوهمية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬ترتبط‭ ‬بمؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬واتخاذ‭ ‬اشد‭ ‬الاجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بحق‭ ‬من‭ ‬يسيء‭ ‬إلى‭ ‬المواطنين‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الدولة”.