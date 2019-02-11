‭ ‬الحشد‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬غلق‭ ‬المقار‭ ‬الوهمية‭ ‬والأسدي‭: ‬لواء‭ ‬أبو‭ ‬الفضل‭ ‬العباس‭ ‬قوة‭ ‬غير‭ ‬رسمية

بغداد – الزمان
قال احمد الاسدي الناطق الرسمي لهيئة الحشد الشعبي في العراق في تصريج لبرنامج “في متناول اليد” بقناة الشرقية ان : لواء ابو الفضل العباس قوة غير رسمية داخل الحشد الشعبي واضاف الاسدي ، انه تم اعتقال اوس الخفاجي قائد لواء ابو الفضل ،بسبب مخالفته القانون ورفضه اخلاء مقره غير الرسمي ، ولا توجد معلومات عن الخفاجي منذ اعتقاله ولم تصرح الداخلية ازاءه باي تصريح ، ولا تعرف العقوبة المحتملة بحقه.
وقالت مصادر مطلعة ، الاثنين ، أن “قوة تابعة لمديرية أمن الحشد الشعبي اغلقت، مقرين وهميين ينتحلان صفة الحشد، الاول بساحة الواثق في منطقة الكرادة وسط بغداد، ويحمل اسم كتلة دعم الدولة”.
واردفت ” اما المقر الوهمي الثاني الذي تم اغلاقه يقع بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، ويحمل اسم كتائب النخبة القتالي” من دون تفاصيل .
يشار الى انه و تعقيبا على اعلان مديرية الامن في هيئة الحشد الشعبي الاحد الماضي ،عن إغلاق 3 مقار وهمية تنتحل صفة الحشد،وسط العاصمة بغداد واعتقال احد المزورين برتبة لواء ركن، وجه مجلس القضاء الاعلى, الاثنين ، بالتعاون مع الجهات المختصة في غلق المقار الوهمية غير المرتبطة بالدولة” . واردف المتحدث بأسم مجلس القضاء القاضي عبدالستار بيرقدار ، ان” القضاء الأعلى وجه القضاة بالتعاون مع الجهات المختصة في غلق المقار الوهمية التي لا ترتبط بمؤسسات الدولة واتخاذ اشد الاجراءات القانونية بحق من يسيء إلى المواطنين ومؤسسات الدولة”.