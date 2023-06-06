‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬يكشف عن‭ ‬أول‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬فرط‭ ‬صوتي

رئيسي‭:‬نشكر‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العظيم‭ ‬

طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

في‭ ‬تطور‭ ‬خطير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التسليح‭ ‬عالي‭ ‬التقنية‭ ‬،‭ ‬

كشف‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬فرط‭ ‬صوتي‭ ‬محلي‭ ‬الصنع،‭ ‬بحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬الذي‭ ‬اشاد‭ ‬بالسلاح‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬سيجعل‭ ‬البلاد‭ ‬أقوى‮»‬‭.‬

ونشرت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬المحلية‭ ‬صوراً‭ ‬للصاروخ‭ ‬الذي‭ ‬انتجته‭ ‬قوة‭ ‬الجو‭ ‬فضائية‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭. ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الصاروخ‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬الفتاح‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬نُظم‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تحديده‭ ‬‮ ‬بحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬ومسؤولين‭ ‬عسكريين‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬اللواء‭ ‬حسين‭ ‬سلامي،‭ ‬بحسب‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬ووكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ (‬إرنا‭).‬‮ ‬

وقال‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬‮«‬نشكر‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العظيم‮»‬‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬سيجعل‭ ‬البلاد‭ ‬أقوى‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الصاروخ‭ ‬سيعزز‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬الردع‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬مما‭ ‬‮«‬يجلب‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬المستقر‭ ‬لدول‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬واوضحت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬الصاروخ‭ ‬‮«‬يبلغ‭ ‬مداه‭ ‬1400‭ ‬كلم‭ ‬کما‭ ‬تبلغ‮ ‬سرعته‭ ‬قبل‭ ‬إصابة‭ ‬الهدف‭ ‬13‭-‬15‭ ‬ماخ‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬أعلنت‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬أنها‭ ‬صنعت هذا‭ ‬الصاروخ،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬قلق‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬بشأن‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭.‬‮ ‬‭ ‬وكان‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬رافايل‭ ‬غروسي‭ ‬قد‭ ‬اشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يؤثر‮»‬‭ ‬على‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬وإيران‭ ‬حول‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭. ‬والمفاوضات‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬مسدود‭ ‬منذ‭ ‬صيف‭ ‬2022‭.‬

خلافا‭ ‬للصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬التقليدية‭ ‬تحلّق‭ ‬الصواريخ‭ ‬الفرط‭ ‬صوتية‭ ‬على‭ ‬علو‭ ‬منخفض‭ ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬ويمكن‭ ‬التحكّم‭ ‬بها،‭ ‬ما‭ ‬يصعّب‭ ‬عمليّة‭ ‬توقّع‭ ‬مسارها‭ ‬واعتراضها‭.‬

سيعزز‭ ‬تطوير‭ ‬صاروخ‭ ‬الفاتح‭ ‬ترسانة‭ ‬إيران‭ ‬العسكرية‭ ‬وبالتالي‭ ‬مخاوف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬وتخشى‭ ‬الأخيرة‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬الأسلحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬أراضيها‭.‬

وتؤكد‭ ‬طهران‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الصاروخ‭ ‬يمكنه‭ ‬اختراق‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬لأي‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

أعلنت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬أنها‭ ‬أجرت‭ ‬اختبارات‭ ‬لصواريخ‭ ‬تفوق‭ ‬سرعتها‭ ‬سرعة‭ ‬الصوت،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬تسلح‭ ‬جديد‭.‬‮ ‬‭ ‬لكن‭ ‬روسيا‭ ‬تبدو‭ ‬متقدّمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وأعلنت‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬أنها‭ ‬استخدمت‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬كينجال‮»‬‭ ‬الفرط‭ ‬صوتية‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭. ‬يأتي‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الصاروخ‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تسعى‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬تطبيع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬السعودية‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬فتح‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬قطيعة‭ ‬استمرّت‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭. ‬وأفادت‭ ‬تقارير‭ ‬اعلامية‭ ‬عن‭ ‬اتصالات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لإحياء‭ ‬اتفاق‭ ‬2015‭ ‬واسمه‭ ‬الرسمي‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يقيد‭ ‬الأنشطة‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‭ ‬مقابل‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭. ‬أكّد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬ادارة‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬ايران‭ ‬هي‭ ‬التهديد‭ ‬الرئيسي‭ ‬لأمن‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬وأنه‭ ‬لن‭ ‬يُسمح‭ ‬لها‭ ‬أبدًا‭ ‬بحيازة‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭.‬

‭ ‬