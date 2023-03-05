‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬يفشل‭ ‬في‭ ‬اتمام‭ ‬تطويق‭ ‬باخموت

تدمير‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬ميداني‭ ‬للقوات‭ ‬الاوكرانية

كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬تواصل‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬جهودها‭ ‬لتطويق‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬رمزا‭ ‬ومركز‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬الأحد‭ ‬مؤكد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أنه‭ ‬صد‭ ‬هجمات‭ ‬جديدة‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬اليومي‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬صد‮ «‬أكثر‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬هجوما‭ ‬معاديا‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قطاعات‭ ‬الجبهة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬كوبيانسك‭ ‬وليمان‭ ‬وباخموت‭ ‬وأفديوفكا‭.‬‮ ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬يواصل‭ ‬محاولاته‭ ‬لتطويق‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تضيف‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭.‬

وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬القيادة‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‮ ‬سيرغي‭ ‬تشيريفاتي‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬القرى‭ ‬الواقعة‭ ‬شمال‭ ‬وغرب‭ ‬باخموت‭ ‬تعرضت‭ ‬للهجوم‭. ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬صرح‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬باخموت‭ ‬‮«‬صعب‭ ‬لكنه‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‮»‬‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬تدمير‭ ‬مركز‭ ‬القيادة‭ ‬والمراقبة‭ ‬التابع‭ ‬للقوات‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أطقم‭ ‬المدفعية،‭ ‬مستخدمين‭ ‬مدفع‭ ‬‮«‬نونا‭ ‬2إس‭ ‬9‮»‬‭ ‬ذاتي‭ ‬الدفع‭.‬

وكتبت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬‮«‬تيليغرام‮»‬‭: ‬‮«‬في‭ ‬سياق‭ ‬عمليات‭ ‬الاستطلاع‭ ‬والبحث،‭ ‬اكتشف‭ ‬مظليون‭ ‬الاستطلاع‭ ‬التابعون‭ ‬لمجموعة‭ (‬المركز‭)‬،‭ ‬نقطة‭ ‬تجمع‭ ‬قوات‭ ‬لفصيلة‭ ‬من‭ ‬النازيين‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬الذين‭ ‬استقروا‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭: ‬‮«‬تم‭ ‬نقل‭ ‬إحداثيات‭ ‬مواقع‭ ‬العدو‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬المدفعية‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬قامت‭ ‬أطقم‭ ‬مدفعية‭ (‬نونا‭) ‬ذاتية‭ ‬الدفع‭ ‬وبمساعدة‭ ‬مسيّرة‭ ‬لتصحيح‭ ‬المسار‭ ‬بدك‭ ‬معاقل‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬وتم‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

والمعركة‭ ‬حول‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‭ ‬الصناعية‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬الصيف،‭ ‬وقد‭ ‬أصبحت‭ ‬المدينة‭ ‬رمزا‭ ‬لأنها‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬الروس‭ ‬والأوكرانيين‭.‬

وأكد‭ ‬يفغيني‭ ‬بريغوجين‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬المنتشرة‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الجبهة‭ ‬في‭ ‬باخموت‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬‮«‬حاصرت‭ ‬عمليا‮»‬‭ ‬المدينة‭ ‬ودعت‭ ‬الرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬أوامر‭ ‬بسحب‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬منها‭.‬‮ ‬

بريغوجين‭ ‬الذي‭ ‬دأب‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬تأكيد‭ ‬تقدم‭ ‬مقاتليه‭ ‬نحو‭ ‬المدينة،‭ ‬نشر‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فيديو‭ ‬لما‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬توابيت‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬جنود‭ ‬أوكرانيين‭ ‬يتم‭ ‬الإعداد‭ ‬لنقلها‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬كييف‭.‬

وأكد‭ ‬معهد‭ ‬دراسات‭ ‬الحرب،‭ ‬وهو‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الأميركيين،‭ ‬السبت‭ ‬بأن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬استولت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬باخموت‭ ‬قد‭ ‬تسمح‭ ‬لها‭ ‬بتجاوز‭ ‬بعض‭ ‬الدفاعات‭ ‬الأوكرانية‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الروس‭ ‬قد‭ ‬يحاولون‭ ‬محاصرة‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬باخموت‭ ‬لكن‭ ‬القيادة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أعطت‭ ‬إشارة‭ ‬بأنها‭ ‬تفضل‭ ‬الانسحاب‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬المجازفة‭ ‬بتطويقها‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬دونيتسك،‭ ‬نشر‭ ‬جيش‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الموالين‭ ‬لروسيا‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬القوات‭ ‬الروسية،‭ ‬الأحد‭ ‬تسجيل‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬فيه‭ ‬كما‭ ‬يفترض،‭ ‬مقاتلو‭ ‬فاغنر‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الشمالية‭ ‬لباخموت،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬استولى‭ ‬على‭ ‬محطة‭ ‬قطارات‭ ‬ستوبكي‭ ‬الصغيرة‭ ‬بشمال‭ ‬المدينة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬تفقد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬السبت‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬متقدما‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬دونيتسك‭ ‬الجنوبية‮»‬‭ ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬الوزارة‭ ‬بدون‭ ‬تحديد‭ ‬الموقع‭ ‬بدقة‭ ‬أو‭ ‬تاريخ‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭.‬‮ ‬‭ ‬وتشمل‭ ‬منطقة‭ ‬العمليات‭ ‬قطاع‭ ‬بلدة‭ ‬فوغليدار‭ ‬حيث‭ ‬شن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬بدون‭ ‬نجاح‭ ‬كبير‭.‬‮ ‬

ورأى‭ ‬مركز‭ ‬أبحاث‭ ‬الحرب‭ ‬الأميركي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬‮«‬هدفها‭ ‬الواضح‭ ‬هو‭ ‬تقدير‭ ‬حجم‭ ‬الخسائر‭ ‬حول‭ ‬فوغليدار‭ ‬وإمكانية‭ ‬استمرار‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‮»‬‭.‬‮ ‬

وكشفت‭ ‬صور‭ ‬نشرها‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬شويغو‭ ‬حضر‭ ‬أيضًا‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬الضباط‭ ‬الروس‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رئيس‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬فاليري‭ ‬غيراسيموف‭.‬‮ ‬

وتحدثت‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الماضية،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الأوكراني‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬خاركيف‭ ‬بشمال‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬مدنيين‭ ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬روسية‭ ‬أصابت‭ ‬سيارتهم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬بوداركي‭.‬

وذكرت‭ ‬إدارة‭ ‬الطوارئ‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬أن‭ ‬ضربة‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬زابوريجيا‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬الخميس‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬13‭ ‬قتيلاً‭ ‬بينهم‭ ‬طفل‭.‬‮ ‬

دبلوماسيا،‭ ‬استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬زيلينسكي‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬لفيف‭ (‬غرب‭) ‬رئيسة‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬روبرتا‭ ‬ميتسولا‭. ‬وقد‭ ‬أكدا‭ ‬أنهما‭ ‬يأملان‭ ‬في‭ ‬بدء‭ ‬المفاوضات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لانضمام‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وتحدث‭ ‬زيلينسكي‭ ‬السبت‭ ‬مجددا‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬للطاقة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬سقوطها‭ ‬بأيدي‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭.‬‮ ‬