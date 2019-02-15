‭ ‬الأمن‭ ‬الأردني‭ ‬يمشط‭ ‬وادي‭ ‬الأزرق‭ ‬بعد‭ ‬انفجار‭ ‬السلط‭ ‬المريب

عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬الحكومة‭ ‬الأردنية‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬الإنفجارين‭ ‬المتتابعين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السلط‭ ‬الخميس‭ ‬نجما‭ ‬عن‭ ‬مواد‭ ‬متفجرة‭ ‬محلية‭ ‬الصنع‭ ‬دفنت‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬مطابقة‭ ‬لمواد‭ ‬استخدمها‭ ‬ارهابيون‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬بمدينة‭ ‬الفحيص‭.‬

وصرحت‭ ‬وزيرة‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الاعلام‭ ‬الناطقة‭ ‬الرسمية‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬جمانة‭ ‬غنيمات‭ ‬إن‭ ‬«الفرق‭ ‬الامنية‭ ‬المختصة‭ ‬تقوم‭ ‬بمسح‭ ‬وتمشيط‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬الازرق‭ ‬(في‭ ‬السلط)‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬البلقاء‭ ‬إثر‭ ‬انفجار‭ ‬أمس‭ ‬الخميس»‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الفرق‭ ‬الأمنية‭ ‬«عثرت‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬متفجرة‭ ‬محلية‭ ‬الصنع‭ ‬مدفونة‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬مطابقة‭ ‬لنوعية‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الخلية‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬نفذت‭ ‬عملية‭ ‬الفحيص‭ ‬الإرهابية»‭ ‬في‭ ‬آب/اغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

وأكدت‭ ‬غنيمات‭ ‬أن‭ ‬«الفرق‭ ‬الامنية‭ ‬المختصة‭ ‬تعاملت‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المواد‭ ‬المتفجرة‭ ‬وتم‭ ‬تفجيرها‭ ‬في‭ ‬الموقع»،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬«عمليات‭ ‬المسح‭ ‬والتمشيط‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لا‭ ‬زالت‭ ‬جارية»‭. ‬وكان‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬أردني‭ ‬صرح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬أمن‭ ‬ومزارعا‭ ‬اردنيا‭ ‬لقوا‭ ‬مصرعهم‭ ‬إثر‭ ‬إنفجار‭ ‬لغمين‭ ‬أرضيين‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مزارع‭ ‬منطقة‭ ‬السلط‭ ‬(شمال‭ ‬غرب‭ ‬عمان)‭. ‬واصيب‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الامن‭ ‬بجروح‭. ‬وتبين‭ ‬لاحقا‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬الذين‭ ‬ابلغ‭ ‬عن‭ ‬وفاتهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬موت‭ ‬سريري‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬«ما‭ ‬جرى‭ ‬الحديث‭ ‬عنه‭ ‬أمس‭ ‬وفق‭ ‬التحقيقات‭ ‬الأولية‭ ‬بأن‭ ‬الانفجارين‭ ‬نجما‭ ‬عن‭ ‬لغمين‭ ‬قديمين،‭ ‬تبين‭ ‬بعد‭ ‬البحث‭ ‬وجمع‭ ‬العينات‭ ‬انها‭ ‬مواد‭ ‬متفجرة‭ ‬صناعة‭ ‬محلية‭ ‬وليست‭ ‬الغاما‭ ‬أرضية‭ ‬عسكرية»‭. ‬وكانت‭ ‬غنيمات‭ ‬تحدثت‭ ‬الخميس‭ ‬«عن‭ ‬وقوع‭ ‬انفجار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خلاء‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬الأزرق‭ ‬(في‭ ‬السلط)‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬البلقاء»‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬«الأجهزة‭ ‬الأمنيّة‭ ‬المختصّة‭ ‬توجّهت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الحادث،‭ ‬حيث‭ ‬تبيّن‭ ‬وفاة‭ ‬المواطن‭ ‬عبد‭ ‬الستّار‭ ‬الشرفا‭ ‬أثناء‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬المنطقة»‭. ‬وتابعت‭ ‬«خلال‭ ‬تعامل‭ ‬القوّة‭ ‬الأمنيّة‭ ‬المختصّة‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ ‬الانفجار،‭ ‬وقع‭ ‬انفجار‭ ‬آخر‭ ‬نجم‭ ‬عنه‭ ‬استشهاد‭ ‬الملازم‭ ‬أول‭ ‬أحمد‭ ‬الجالودي‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬والرقيب‭ ‬أول‭ ‬مصعب‭ ‬العتوم‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬العامة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬ثمانية‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنيّة»‭.‬

وشهدت‭ ‬السلط‭ ‬في‭ ‬آب/اغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬ومسلحين‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬وثلاثة‭ ‬«إرهابيين»‭.‬

ووقعت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬خلال‭ ‬مداهمة‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬السلط‭ ‬تحصنت‭ ‬بداخله‭ ‬«خلية‭ ‬إرهابية»‭ ‬متورطة‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬وضعت‭ ‬أسفل‭ ‬سيارة‭ ‬دورية‭ ‬أمنية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الفحيص‭ ‬(12‭ ‬كلم‭ ‬غرب)‭.‬

وأدى‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الدورية‭ ‬المكلفة‭ ‬حماية‭ ‬مهرجان‭ ‬الفحيص‭ ‬الفني‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬رجل‭ ‬أمن‭ ‬وجرح‭ ‬ستة‭ ‬آخرين‭.‬