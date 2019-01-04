‭ ‬أزمة‭ ‬هواوي‭ ‬تتفاعل‭: ‬توقيف‭ ‬13‭ ‬كندياً‭ ‬وتحذير‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬اعتقالات‭ ‬تعسفية‭ ‬في‭ ‬الصين

واشنطن – مرسي ابو طوق – اوتاوا – الزمان
كررت الولايات المتحدة امس تحذيراتها لمواطنيها الذين يزورون الصين، بسبب ما قالت إنه التطبيق «التعسفي» للقوانين، على ضوء اعتقال الصين كنديين.
ويرد في التحذير الذي نشرته الخميس وزارة الخارجية الأميركية تأكيداً أن على الأميركيين الذين يزورون الصين «زيادة حذرهم»، دون الإشارة إلى تجنب التنقل في البلاد. وشدد الجهاز الدبلوماسي الأميركي على وجود خطر «تطبيق تعسفي للقوانين المحلية»، وخطر منع الأميركيين بشكل مفاجئ من مغادرة البلد. وحذّر أيضاً مما رأى أنها مضايقات قد يتعرض لها الأميركيون من أصل صيني.
ويتضمن هذا التحذير الجديد كذلك «تفاصيل إضافية بشأن خطر الاعتقالات التعسفية والمنع من السفر»، وفق ما قال لوكالة فرانس برس مسؤول في الخارجية الأميركية. وتابع «في حالات عديدة، يكتشف المواطنون الأميركيون منعهم من السفر في اللحظة التي يغادرون فيها الصين، ولا يوجد طريقة لمعرفة مدة هذا المنع». وعند سؤاله حول هذا الموضوع، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الخارجية تريد من الأميركيين «أن يفهموا الخطر، لكن أن يستمروا بالسفر إلى الصين عندما يكون ذلك ملائماً». وأضاف في حديث لقناة «فوكس نيوز» أن «الخطر الأكبر هو على من يذهبون إلى هناك ويحرمون من الإذن للعودة».
وردّ المتحدّث باسم الخارجية الصينية لو كانغ بالقول إن «الصين منفتحة دائماً لاستقبال مواطنين أجانب، وتضمن لهم أمنهم وحقوقهم، ومن بينها الخروج والدخول من الأراضي الصينية». وتابع في حديث صحافي «بالتأكيد ننتظر أن يحترم هؤلاء المواطنون الأجانب في المقابل القوانين الصينية».
واعتبر أن التحذير الأميركي لا يتوافق مع الواقع، مشيراً إلى 2,3 مليون أميركي قدموا إلى الصين بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2018. وفي المقابل، تابع كانغ، فإن «الأميركيون وضعوا عوائق عديدة أمام سفر الصينيين إلى الولايات المتحدة من دون مبررات واقعية». واعتقلت السلطات الصينية الشهر الماضي كنديين، هما دبلوماسي سابق ورجل أعمال، اتهمتهما بالقيام بأعمال تهدد «الأمن القومي». ويعتبر العديد من المراقبين أن تلك الاعتقالات هي للرد على توقيف كندا المديرة المالية لشركة «هواوي» الصينية منغ وانز هو، والمطلوبة من القضاء الأميركي بتهمة خرق العقوبات على إيران.
فيما أعلن متحدّث باسم وزارة الخارجية الكندية الخميس أن 13 كندياً جرى توقيفهم في الصين منذ اعتقال كندا للمديرة المالية لشركة «هواوي» الصينية في الأول من كانون الأول/ديسمبر مشيرا الى ان ثمانية منهم أطلق سراحهم.
وقال المتحدّث غييوم بيروبي لوكالة فرانس برس إن «الخارجية على علم بتوقيف 13 مواطناً كندياً في الصين، خارج هونغ كونغ، منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2018. ونؤكد أن ثمانية منهم على الأقل أطلق سراحهم».
من بين الكنديين الموقوفين في الصين، الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ والمستشار مايكل سبافور، اللذين أوقفا في 10 كانون الأول/ديسمبر، بسبب قيامهم بأعمال «تهدد الأمن القومي» كما تقول الصين، وأوقفت كذلك المعلمة سارة ماك آيفر، التي عادت إلى بلدها، وفق مسؤول حكومي كندي رفض الكشف عن هويته.
ورفض المسؤول الكشف عن مزيد من التفاصيل، تحديداً المتعلقة بهوية الكنديين الآخرين المحتجزين، توافقاً مع قانون حماية الحياة الخاصة.
ولدى سؤاله حول المحتجزين الكنديين، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ إنه لا يملك «أية معلومة حول هذا الملف». وتابع «أريد التشديد على أن الصين دولة قانون. الصين تضمن أمن وحقوق ومصالح الرعايا الأجانب الشرعية على أرضها».
من جهةٍ ثانية، أكد المسؤول الكندي أن 200 كندي لديهم ملفات قضائية في الصين بسبب جرائم مفترضة متعددة الشكل، معظمهم تحت إطلاق سراح مشروط. وتابع أن هذا الرقم بقي مستقراً نسبيا في السنوات الماضية. في المقابل، يمثل 900 كندي حالياً أمام القضاء الأميركي، كما قال المسؤول.