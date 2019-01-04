‭ ‬أزمة‭ ‬هواوي‭ ‬تتفاعل‭: ‬توقيف‭ ‬13‭ ‬كندياً‭ ‬وتحذير‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬اعتقالات‭ ‬تعسفية‭ ‬في‭ ‬الصين

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ – ‬اوتاوا‭ – ‬الزمان‭ ‬

كررت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬امس‭ ‬تحذيراتها‭ ‬لمواطنيها‭ ‬الذين‭ ‬يزورون‭ ‬الصين،‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬التطبيق‭ ‬«التعسفي»‭ ‬للقوانين،‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬اعتقال‭ ‬الصين‭ ‬كنديين‭.‬

ويرد‭ ‬في‭ ‬التحذير‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬الخميس‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬تأكيداً‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الأميركيين‭ ‬الذين‭ ‬يزورون‭ ‬الصين‭ ‬«زيادة‭ ‬حذرهم»،‭ ‬دون‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬التنقل‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وشدد‭ ‬الجهاز‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الأميركي‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬خطر‭ ‬«تطبيق‭ ‬تعسفي‭ ‬للقوانين‭ ‬المحلية»،‭ ‬وخطر‭ ‬منع‭ ‬الأميركيين‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬البلد‭. ‬وحذّر‭ ‬أيضاً‭ ‬مما‭ ‬رأى‭ ‬أنها‭ ‬مضايقات‭ ‬قد‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الأميركيون‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬صيني‭.‬

ويتضمن‭ ‬هذا‭ ‬التحذير‭ ‬الجديد‭ ‬كذلك‭ ‬«تفاصيل‭ ‬إضافية‭ ‬بشأن‭ ‬خطر‭ ‬الاعتقالات‭ ‬التعسفية‭ ‬والمنع‭ ‬من‭ ‬السفر»،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭. ‬وتابع‭ ‬«في‭ ‬حالات‭ ‬عديدة،‭ ‬يكتشف‭ ‬المواطنون‭ ‬الأميركيون‭ ‬منعهم‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬يغادرون‭ ‬فيها‭ ‬الصين،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬طريقة‭ ‬لمعرفة‭ ‬مدة‭ ‬هذا‭ ‬المنع»‭. ‬وعند‭ ‬سؤاله‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬إن‭ ‬الخارجية‭ ‬تريد‭ ‬من‭ ‬الأميركيين‭ ‬«أن‭ ‬يفهموا‭ ‬الخطر،‭ ‬لكن‭ ‬أن‭ ‬يستمروا‭ ‬بالسفر‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬ملائماً»‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لقناة‭ ‬«فوكس‭ ‬نيوز»‭ ‬أن‭ ‬«الخطر‭ ‬الأكبر‭ ‬هو‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يذهبون‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬ويحرمون‭ ‬من‭ ‬الإذن‭ ‬للعودة»‭.‬

وردّ‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬لو‭ ‬كانغ‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬«الصين‭ ‬منفتحة‭ ‬دائماً‭ ‬لاستقبال‭ ‬مواطنين‭ ‬أجانب،‭ ‬وتضمن‭ ‬لهم‭ ‬أمنهم‭ ‬وحقوقهم،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الخروج‭ ‬والدخول‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الصينية»‭. ‬وتابع‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬صحافي‭ ‬«بالتأكيد‭ ‬ننتظر‭ ‬أن‭ ‬يحترم‭ ‬هؤلاء‭ ‬المواطنون‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬القوانين‭ ‬الصينية»‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬التحذير‭ ‬الأميركي‭ ‬لا‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الواقع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬2,3‭ ‬مليون‭ ‬أميركي‭ ‬قدموا‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬بين‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬وتشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬2018‭. ‬وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬تابع‭ ‬كانغ،‭ ‬فإن‭ ‬«الأميركيون‭ ‬وضعوا‭ ‬عوائق‭ ‬عديدة‭ ‬أمام‭ ‬سفر‭ ‬الصينيين‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مبررات‭ ‬واقعية»‭. ‬واعتقلت‭ ‬السلطات‭ ‬الصينية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬كنديين،‭ ‬هما‭ ‬دبلوماسي‭ ‬سابق‭ ‬ورجل‭ ‬أعمال،‭ ‬اتهمتهما‭ ‬بالقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬تهدد‭ ‬«الأمن‭ ‬القومي»‭. ‬ويعتبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الاعتقالات‭ ‬هي‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬توقيف‭ ‬كندا‭ ‬المديرة‭ ‬المالية‭ ‬لشركة‭ ‬«هواوي»‭ ‬الصينية‭ ‬منغ‭ ‬وانز‭ ‬هو،‭ ‬والمطلوبة‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬الأميركي‭ ‬بتهمة‭ ‬خرق‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭.‬

فيما‭ ‬أعلن‭ ‬متحدّث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الكندية‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬13‭ ‬كندياً‭ ‬جرى‭ ‬توقيفهم‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬منذ‭ ‬اعتقال‭ ‬كندا‭ ‬للمديرة‭ ‬المالية‭ ‬لشركة‭ ‬«هواوي»‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬ثمانية‭ ‬منهم‭ ‬أطلق‭ ‬سراحهم‭.‬

وقال‭ ‬المتحدّث‭ ‬غييوم‭ ‬بيروبي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬«الخارجية‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بتوقيف‭ ‬13‭ ‬مواطناً‭ ‬كندياً‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬خارج‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬منذ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬2018‭. ‬ونؤكد‭ ‬أن‭ ‬ثمانية‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أطلق‭ ‬سراحهم»‭.‬

من‭ ‬بين‭ ‬الكنديين‭ ‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬السابق‭ ‬مايكل‭ ‬كوفريغ‭ ‬والمستشار‭ ‬مايكل‭ ‬سبافور،‭ ‬اللذين‭ ‬أوقفا‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر،‭ ‬بسبب‭ ‬قيامهم‭ ‬بأعمال‭ ‬«تهدد‭ ‬الأمن‭ ‬القومي»‭ ‬كما‭ ‬تقول‭ ‬الصين،‭ ‬وأوقفت‭ ‬كذلك‭ ‬المعلمة‭ ‬سارة‭ ‬ماك‭ ‬آيفر،‭ ‬التي‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬بلدها،‭ ‬وفق‭ ‬مسؤول‭ ‬حكومي‭ ‬كندي‭ ‬رفض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭.‬

ورفض‭ ‬المسؤول‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل،‭ ‬تحديداً‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهوية‭ ‬الكنديين‭ ‬الآخرين‭ ‬المحتجزين،‭ ‬توافقاً‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭.‬

ولدى‭ ‬سؤاله‭ ‬حول‭ ‬المحتجزين‭ ‬الكنديين،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬لو‭ ‬كانغ‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬«أية‭ ‬معلومة‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الملف»‭. ‬وتابع‭ ‬«أريد‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬دولة‭ ‬قانون‭. ‬الصين‭ ‬تضمن‭ ‬أمن‭ ‬وحقوق‭ ‬ومصالح‭ ‬الرعايا‭ ‬الأجانب‭ ‬الشرعية‭ ‬على‭ ‬أرضها»‭.‬

من‭ ‬جهةٍ‭ ‬ثانية،‭ ‬أكد‭ ‬المسؤول‭ ‬الكندي‭ ‬أن‭ ‬200‭ ‬كندي‭ ‬لديهم‭ ‬ملفات‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬بسبب‭ ‬جرائم‭ ‬مفترضة‭ ‬متعددة‭ ‬الشكل،‭ ‬معظمهم‭ ‬تحت‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬مشروط‭. ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬بقي‭ ‬مستقراً‭ ‬نسبيا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬يمثل‭ ‬900‭ ‬كندي‭ ‬حالياً‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬الأميركي،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬المسؤول‭.‬