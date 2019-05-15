-دكتور محمد الحمداني‭ – ‬حاكم‭ ‬اللون‭ ‬ومطوعه

المعرض السادس عشر للفنان العراقي مطيع الجميلي في دار الأوبرا بالقاهرة
يُعد الفنُ واحدا من حاجات الانسان الطبيعية كما هو الشعرُ والغناءُ والرياضةُ , يُعَبِر بها عن خلجات نفسه ومكنوناتها واثر تفاعله مع محيطه. عَرفتُ الفنان « مطيع الجميلي « منذ صغره , طاقة للعمل بعقله وأنامله الفتية , يُطور نفسه باستمرار ويزيد من معارفه , ينتقل في اروقة الخط العربي موهوبا ولكنه لا يكتفي بذلك بل يستمربالتعلم والتمرين ليسبح في فضاءاته الرحبة يُشكِل الحرف بسلاسة منضبطة بقواعد الخط , ويغدق بما لديه على اقرانه وتلامذته ثم لينطلق في عالم الرسم ليبدع فيه وينتقل الى عالم الفن التشكيلي ليعيش وليُعَيِّشنا معه في عالم اللون المبهر, فنانا مبدعا يستحق بجدارة لقب « حاكم اللون ò. ان الفنان « مطيع الجميلي « الانسان يمتاز بالحميمية والصدق مع نفسه والاخرين , والتواضع ومكارم الاخلاق التي انعكست على اسلوبه الفني لتصنع منه الانسان الفنان السائح في عالم الفن ليعيش الفن للفن وليس لاهداف سُوقِية تحقق المكاسب المادية لكنها تُسقِط الفن في السلعة التي ترضي ذوق طالبها . ان الفنان مطيع الجميلي يعيش عالم اللوحة بوجدانه واحساسه وربما استمر يحمل اللوحة في فكره هماً يكابده ليلهُ ونهارهُ لايام عدة وكأنها حالة (حمل ومخاض) لا تُلدُ اللوحةُ إلا في اجواء الاستحضار الذوقي والاحساس المشاعري الوجداني, لتولد لوحة غير قابلة للمساومة الفنية ولا التغيير اللاحق مهما كانت المبررات , كما أنه لا يمكن وضع العين مكان الانف ولا الانف مكان الاذن في المولود الجديد , فكذلك ميلاد اللوحة عند الفنان مطيع الجميلي, هي حالة الاحساس والوجدان لاحالة التَقصُد المسبق ولا التبرير اللفظي , بقدر ما هو عالمٌ يُعاش يعبَر عنه بالتفاعل اللوني النعكاسي وليس بالكلمات. من هنا كان ان يصحب الفنان التشكيلي العالمي « مطيع الجميلي» الفلوجي الموروث العراقي والهم العراقي والامل العراقي لونا يصرخ بالمتلقي ليستنهض العزائم والقدرات نحو افق ارحب لغد افضل .