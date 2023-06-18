‭(‬الزمان‭) ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مكاشفة‭ ‬مع‭ ‬الكاردينال‭ ‬لويس‭ ‬روفائيل‭ ‬ساكو‭ ‬رئيس‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكلدانية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والعالم‭

المسيحيون‭ ‬العراقيون‭ ‬مسالمون‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬سلوكياتهم‭ ‬حمل‭ ‬السلاح‭ ‬

حاوره: صادق الطائي

وصل‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬15‭ ‬حزيران‭/ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬غبطة‭ ‬البطريرك‭ ‬الكاردينال‭ ‬لويس‭ ‬روفائيل‭ ‬ساكو،‭ ‬بطريرك‭ ‬الكلدان‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والعالم،‭ ‬برفقة‭ ‬معاونه‭ ‬سيادة‭ ‬المطران‭ ‬باسيليوس‭ ‬يلدو‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانيّة‭ ‬لندن،‭ ‬للقاء‭ ‬المسؤولين‭ ‬وإلقاء‭ ‬بعض‭ ‬المحاضرات‭ ‬وزيارة‭ ‬أبناء‭ ‬الرعيّة‭ ‬الكلدانيّة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقبالهم‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬لندن‭ ‬حضرة‭ ‬الأب‭ ‬اندراوس‭ ‬توما‭ ‬مسؤول‭ ‬إرساليّة‭ ‬مار‭ ‬يوسف‭ ‬الكلدانيّة‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الخورني‭ ‬ومعهم‭ ‬مسؤول‭ ‬منظمة‮ ‬FACE‭ ‬السيّد‭ ‬جون‭ ‬فوكس‭.‬

وقد‭ ‬التقيت‭ ‬غبطة‭ ‬البطريرك‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬لوصوله‭ ‬في‭ ‬بهو‭ ‬فندق‭ ‬دبل‭ ‬تري‭- ‬هيلتون‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬وحاورته‭ ‬ونحن‭ ‬نحتسي‭ ‬كوبين‭ ‬من‭ ‬الشاي‭ . ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭:‬

في‭ ‬البدء،‭ ‬أهلا‭ ‬وسهلا‭ ‬بك‭ ‬في‭ ‬لندن‭ … ‬الجالية‭ ‬العراقية‭ ‬بكل‭ ‬اطيافها‭ ‬فرحين‭ ‬بقدوم‭ ‬شخصية‭ ‬مميزة‭ ‬مثل‭ ‬غبطتكم،‭ ‬لأن‭ ‬الكاردينال‭ ‬لويس‭ ‬روفائيل‭ ‬ساكو‭ ‬بات‭ ‬رمزا‭ ‬عراقيا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العالمية‭. ‬دعنا‭ ‬نبدء‭ ‬حديثنا‭ ‬من‭ ‬إختيار‭ ‬قداسة‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬لحضرتكم‭ ‬كاردينالا‭ ‬للكنيسة‭ ‬الكلدانية‭. ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬وجودكم‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الكرادلة‭ ‬في‭ ‬الفاتيكان‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬التي‭ ‬تنتخب‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان‭. ‬كيف‭ ‬أثر‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬المسيحي‭ ‬بالعراق؟‭ ‬والكل‭ ‬يعلم‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬اعرق‭ ‬الكنائس‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬المسيحي‭.‬

شكرا‭ ‬لحضرتك‭ ‬على‭ ‬اللقاء‭. ‬ترقيتي‭ ‬من‭ ‬قداسة‭ ‬البابا‭ ‬لرتبة‭ ‬الكاردينالية‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬ترقية‭ ‬للعراق،‭ ‬والتفاتة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬طرفه‭ ‬نحو‭ ‬العراق،‭ ‬وهذا‭ ‬الامر‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمامه‭ ‬بالعراق‭ ‬وهو‭ ‬يمر‭ ‬بهذا‭ ‬الوضع‭ ‬الصعب‭. ‬وأيضا‭ ‬هي‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬ضرورة‭ ‬إشراك‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكلدانية‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الكنسي‭ ‬في‭ ‬الفاتيكان،‭ ‬وهي‭ ‬مثل‭ ‬ما‭ ‬تفضلت‭ ‬كنيسة‭ ‬عريقة‭ ‬لها‭ ‬تاريخها،‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬وفكرها‭ ‬وطقوسها‭ ‬التى‭ ‬تمتاز‭ ‬بغناها‭ ‬الروحي‭ ‬التصوفي،‭ ‬وقد‭ ‬أغنت‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬الجامعة‭. ‬

الحقيقة‭ ‬أنا‭ ‬تفاجأت‭ ‬بالقرار‭ ‬البابوي،‭ ‬إذ‭ ‬علمت‭ ‬من‭ ‬الاعلام‭ ‬بأمر‭ ‬ترقيتي‭ ‬الى‭ ‬رتبة‭ ‬الكاردينالية،‭ ‬فقد‭ ‬إتصل‭ ‬بي‭ ‬صديق‭ ‬ايطالي‭ ‬يعمل‭ ‬صحفيا‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬وأبلغني‭ ‬هاتفيا‭ ‬بالخبر‭ ‬قائلا؛‭ ‬‮«‬إن‭ ‬قداسة‭ ‬البابا‭ ‬أعلن‭ ‬ترقيتك‭ ‬الى‭ ‬رتبة‭ ‬كاردينال،‭ ‬وإن‭ ‬اسمك‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬قائمة‭ ‬ضمت‭ ‬اربعة‭ ‬عشر‭ ‬كاردينالا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬انحاء‭ ‬العالم‭ ‬تمت‭ ‬ترقيتهم‭ ‬بالامر‭ ‬البابوي،‭ ‬وانت‭ ‬كنت‭ ‬عميد‭ ‬هذه‭ ‬القائمة‮»‬‭. ‬الحقيقة‭ ‬أنا‭ ‬فرحت‭ ‬بالخبر،‭ ‬لأن‭ ‬هذ‭ ‬الامر‭ ‬يمثل‭ ‬دعما‭ ‬للمسيحيين‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وبشكل‭ ‬خاص‭ ‬الذين‭ ‬عانوا‭ ‬كثيرا‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬النظام‭ ‬الى‭ ‬اليوم‭. ‬

أنا‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مواقف‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العالمية،‭ ‬ذهبت‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬وتحدثت‭ ‬عن‭ ‬معاناة‭ ‬العراقيين‭ ‬إبان‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬الاسف‭ ‬احيانا‭ ‬المواقف‭ ‬لا‭ ‬تقيم‭ ‬بما‭ ‬تستحق‭. ‬أنا‭ ‬قلت‭ ‬امام‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭ ‬لايجوز‭ ‬تعميم‭ ‬ربط‭ ‬فكر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‭ ‬بالاسلام،‭ ‬لان‭ ‬هذا‭ ‬الفكر‭ ‬الشاذ‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬الاسلام‭ ‬والمسلمين‭. ‬وتحدثت‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الاوروبي،‭ ‬وقابلت‭ ‬ملوك‭ ‬ورؤساء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وشرحت‭ ‬أزمة‭ ‬العراق‭ ‬إبان‭ ‬حربه‭ ‬على‭ ‬الارهاب‭. ‬

انا‭ ‬اقول‭ ‬دائما‭: ‬انا‭ ‬افكر‭ ‬بالعراق؛‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬العراق‭ ‬بخير‭ ‬وبسلام‭ ‬وأمان،‭ ‬سنكون‭ ‬نحن‭ ‬بخير‭ ‬وسلام‭ ‬وأمان،‭ ‬لأننا‭ ‬كمسيحيين‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬العراق،‭ ‬وسوف‭ ‬نعيش‭ ‬مثل‭ ‬باقي‭ ‬العراقيين‭. ‬فنحن‭ ‬لم‭ ‬ننفصل‭ ‬عنه‭ ‬يوما،‭ ‬نحن‭ ‬مكون‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬النسيج‭ ‬العراقي‭ ‬ونريد‭ ‬أن‭ ‬نبقى‭ ‬كذلك،‭ ‬لكن‭ ‬الاخرين‭ ‬لا‭ ‬يتفهمون‭ ‬هذا‭ ‬الشيء‭. ‬أنه‭ ‬نمط‭ ‬تفكير‭ ‬ضيق،‭ ‬وكأننا‭ ‬نشهد‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬النظام‭ ‬ثقافة‭ ‬جديدة‭ ‬ليست‭ ‬عراقية‭. ‬ونحن‭ ‬لم‭ ‬نتعود‭ ‬على‭ ‬المحاصصة‭ ‬والطائفية‭ ‬والفساد‭ …‬الخ‭. ‬

حال‭ ‬المسيحيين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬اليوم‭ ‬

غبطتكم‭ ‬دائما‭ ‬تنصح‭ ‬المسيحيين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بالتمسك‭ ‬بارضهم‭ ‬والتمسك‭ ‬بوجودهم‭. ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المعاناة،‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬القتل‭ ‬الذي‭ ‬عاشوه،‭ ‬أصبح‭ ‬هنالك‭ ‬اليوم‭ ‬هجرة‭ ‬للمسيحيين‭ ‬العراقيين‭ ‬بسبب‭ ‬الازمات‭ ‬التي‭ ‬مروا‭ ‬بها‭. ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬الصورة‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المحن‭ ‬؟‭ ‬

انا‭ ‬أشدد‭ ‬على‭ ‬بقاء‭ ‬المسيحيين‭ ‬على‭ ‬ارضهم،‭ ‬وأن‭ ‬يتواصلوا‭ ‬مع‭ ‬اخوتهم‭ ‬في‭ ‬الوطن،‭ ‬لأن‭ ‬الشر‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬مستقبل،‭ ‬وإن‭ ‬الخير‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬بطيئا‭ ‬إلا‭ ‬إنه‭ ‬سيدوم‭. ‬إن‭ ‬الهجرة‭ ‬تعني‭ ‬إنك‭ ‬ستترك‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬التراث‭ ‬وهذا‭ ‬الارث‭ ‬وهذا‭ ‬التاريخ‭ ‬وهذه‭ ‬الحضارة‭ ‬خلفك‭ ‬لتبني‭ ‬شيئا‭ ‬جديدا‭. ‬هذا‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الانسلاخ‭. ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬بقينا‭ ‬أقلية‭ ‬فذلك‭ ‬لايهم‭ ‬لاننا‭ ‬نمتلك‭ ‬الارض‭ ‬والشعور‭ ‬وعندنا‭ ‬اللغة‭. ‬إن‭ ‬مشكلة‭ ‬البلد‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬لا‭ ‬زالت‭ ‬هشة،‭ ‬يعني‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬دولة‭ ‬قوية،‭ ‬دولة‭ ‬قانون،‭ ‬دولة‭ ‬مساواة،‭ ‬دولة‭ ‬عدالة،‭ ‬دولة‭ ‬مواطنة،‭ ‬دولة‭ ‬خدمات‭. ‬كأننا‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬دويلات‭ ‬مع‭ ‬الاسف،‭ ‬هذه‭ ‬الميليشيات‭ ‬صارت‭ ‬احيانا‭ ‬اقوى‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬نفسها‭. ‬أليس‭ ‬كذلك؟‭.‬

هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التجاوز‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬سيخلق‭ ‬قلقا‭ ‬عند‭ ‬المواطن‭ ‬الذي‭ ‬سيعاني‭ ‬من‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬المستقبل،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيفكر‭ ‬وسيقول‭ ‬مع‭ ‬نفسه‭: ‬انا‭ ‬في‭ ‬بلدي‭ ‬لكني‭ ‬لست‭ ‬محترما،‭ ‬ولا‭ ‬ضمان‭ ‬لي،‭ ‬ولا‭ ‬أمان‭ ‬أو‭ ‬مستقبل‭ ‬لأولادي،‭ ‬إذن‭ ‬الافضل‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬اهاجر‭.‬

الوضع‭ ‬الان‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الامني‭ ‬تحسن‭ ‬كثيرا،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬هناك‭ ‬عجز‭ ‬في‭ ‬الخدمات،‭ ‬وتدهور‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الصحي‭ ‬والتعليمي،‭ ‬والفساد‭ ‬مستشرٍ‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أبسط‭ ‬مفاصل‭ ‬الدولة‭. ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬إن‭ ‬السيد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الحالي‭ ‬عنده‭ ‬نزوع‭ ‬نحو‭ ‬وضع‭ ‬الحلول‭ ‬للازمات‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬العراقي‭ ‬لانه‭ ‬يراقب‭ ‬ويتابع‭ ‬كل‭ ‬الاشياء،‭ ‬لكن‭ ‬وكما‭ ‬يقول‭ ‬المثل‭ ‬المعروف‭ (‬يد‭ ‬واحدة‭ ‬لا‭ ‬تصفق‭). ‬

غبطة‭ ‬البطريرك‭ ‬دعنا‭ ‬نتحدث‭ ‬بتركيز‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬مهم‭. ‬دعنا‭ ‬نسميه‭ ‬الجرح‭ ‬المسيحي‭ ‬في‭ ‬مناطقهم‭ ‬التاريخية،‭ ‬وهي‭ ‬سهل‭ ‬نينوى‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬به‭.‬‭ ‬الان‭ ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬تحرير‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظم‭ (‬داعش‭) ‬الارهابي،‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬هنالك‭ ‬اعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المهجرين‭ ‬المسيحيين‭ ‬لايستطيعون‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬قراهم‭. ‬فبيوتهم‭ ‬وكنائسهم‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬مدمرة‭. ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬ذلك؟

راجعنا‭ ‬المسؤولين‭ ‬كثيرا،‭ ‬وتحدثنا‭ ‬معهم‭ ‬كثيرا‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬مع‭ ‬تسنم‭ ‬كل‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جديد‭ ‬مهام‭ ‬منصبه‭ ‬كنا‭ ‬نزوره‭ ‬ونتحدث‭ ‬معه‭ ‬منذ‭ ‬ايام‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬وعادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الكاظمي،‭ ‬وحتى‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬وطالبنا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هنالك‭ ‬حل‭ ‬حقيقي‭ ‬للمناطق‭ ‬المسيحية،‭ ‬لاننا‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬وضعهم‭ ‬مختلف،‭ ‬وعاداتهم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وثقافتهم‭ ‬مختلفة‭. ‬وقد‭ ‬قلت‭ ‬مرارا‭ ‬للمسؤولين‭ ‬أن‭ ‬مجتمعات‭ ‬قرى‭ ‬ومدن‭ ‬المسيحبين‭ ‬تعرف‭ ‬الاختلاط،‭ ‬وإن‭ ‬البنات‭ ‬والسيدات‭ ‬لا‭ ‬يرتدين‭ ‬الحجاب،‭ ‬وهم‭ ‬اليوم‭ ‬غير‭ ‬مطمئنين‭ ‬لتواجد‭ ‬الميليشيات‭ ‬في‭ ‬مناطقهم،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الميليشيات‭ ‬ذات‭ ‬صبغة‭ ‬او‭ ‬صفة‭ ‬مسيحية‭ ‬نحن‭ ‬نرفض‭ ‬ذلك‭. ‬

من‭ ‬البداية‭ ‬انا‭ ‬رفضت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬ميليشيا‭ ‬مسيحية‭. ‬لان‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬يتقاطع‭ ‬مع‭ ‬اخلاق‭ ‬المسيحيين‭. ‬والمسيحي‭ ‬الذي‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬بلده‭ ‬العراق،‭ ‬وهذا‭ ‬واجب‭ ‬وطني‭ ‬شريف‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد،‭ ‬لينخرط‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬او‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭. ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬داعٍ‭ ‬لخلق‭ ‬ميليشيا‭ ‬اسمها‭ ‬مسيحي،‭ ‬لكنها‭ ‬بالنتيجة‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬للمسيحيين،‭ ‬بل‭ ‬بالعكس‭ ‬انتفعت‭ ‬عبر‭ ‬وجودها‭ ‬وادعائها‭ ‬تمثيل‭ ‬المسيحيين‭. ‬

دعني‭ ‬اعطيك‭ ‬مثالا‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬كلامي‭ ‬مجردا‭ ‬ونظريا،‭ ‬او‭ ‬كأني‭ ‬أحمل‭ ‬عداءً‭ ‬لهذا‭ ‬الطرف‭ ‬او‭ ‬ذاك‭. ‬أنا‭ ‬رجل‭ ‬دين‭ ‬ولا‭ ‬أعادي‭ ‬احدا،‭ ‬لكني‭ ‬لا‭ ‬أقبل‭ ‬الظلم‭ ‬والعدوان،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬مئة‭ ‬وعشرين‭ ‬عائلة‭ ‬من‭ ‬المهجرين‭ ‬الساكنين‭ ‬في‭ ‬كرفانات‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ (‬مريم‭ ‬العذراء‭) ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زيونة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭. ‬المستثمر‭ ‬أخذ‭ ‬الارض‭ ‬وهدم‭ ‬المجمع‭ ‬وطرد‭ ‬هذه‭ ‬العوائل‭ ‬المنكوبة‭. ‬أين‭ ‬سيذهب‭ ‬هؤلاء؟‭. ‬لم‭ ‬يتحرك‭ ‬أحد‭ ‬لانقاذهم‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬عملوا‭ ‬اي‭ ‬شيء‭ ‬لهم‭. ‬انا‭ ‬الوحيد‭ ‬ذهبت‭ ‬بنفسي،‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬مشكلتهم،‭ ‬ولأني‭ ‬لا‭ ‬استطيع‭ ‬ايجاد‭ ‬حل‭ ‬للكل،‭ ‬اخترت‭ ‬أفقر‭ ‬العوائل‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬اصدقاء‭ ‬او‭ ‬اقارب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يلجئوا‭ ‬لهم،‭ ‬وكانوا‭ ‬عشرين‭ ‬عائلة‭ ‬أمرت‭ ‬باسكانهم‭ ‬في‭ ‬بيوت‭ ‬الكنيسة‭ ‬وفي‭ ‬الكنائس‭ ‬ببغداد‭ ‬مجانا،‭ ‬كما‭ ‬رتبت‭ ‬ايجار‭ ‬بعض‭ ‬الشقق‭ ‬السكنية‭ ‬لبعض‭ ‬العوائل،‭ ‬اما‭ ‬الاخرين‭ ‬الذين‭ ‬يتحدثون‭ ‬باسم‭ ‬المسيحيين‭ ‬فليس‭ ‬لديهم‭ ‬أدنى‭ ‬فكرة‭ ‬عن‭ ‬المشكلة‭. ‬فماذا‭ ‬يعني‭ ‬أنهم‭ ‬يمثلون‭ ‬المسيحيين؟‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يعرف‭ ‬كيف‭ ‬يساعدهم‭ ‬في‭ ‬محنتهم،‭ ‬او‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬حقوقهم،‭ ‬وعن‭ ‬تمثيلهم،‭ ‬فهل‭ ‬هذا‭ ‬سياسي‭ ‬مسيحي‭ ‬ويسعى‭ ‬لابتلاع‭ ‬حصة‭ ‬المسيحيين‭ ‬في‭ ‬الكوتا‭. ‬الحقيقة‭ ‬أنا‭ ‬أفضل‭ ‬أن‭ ‬تلغي‭ ‬الكوتا،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬شيء‭ ‬اسمه‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنة،‭ ‬النواب‭ ‬يدافعون‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬المواطنين‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬شيعة،‭ ‬سنة،‭ ‬مسلمين،‭ ‬مسيحيين،‭ ‬اكرادا‭ ‬او‭ ‬عربا‭. ‬لان‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬كل‭ ‬عراقي‭.‬

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الصراع‭ ‬مع‭ ‬كتائب‭ ‬بابليون‭ ‬وزعيمها‭ ‬ريان‭ ‬الكلداني‭ ‬

دعنا‭ ‬نتحدث‭ ‬بوضوح‭ ‬اكثر‭. ‬هنالك‭ ‬صراع‭ ‬متجدد‭ ‬بين‭ ‬رأس‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكلدانية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وبين‭ ‬كتائب‭ ‬بابيلون‭ ‬التي‭ ‬يترأسها‭ ‬ريان‭ ‬الكلداني‭. ‬فهو‭ ‬يوجه‭ ‬اتهامته‭ ‬لرأس‭ ‬الكنيسة،‭ ‬وحضرتكم‭ ‬رددتم‭ ‬عليه‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭. ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬منه‭ ‬صراعا‭ ‬سياسيا‭. ‬والنتيجة‭ ‬هنالك‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬مقررات،‭ ‬أو‭ ‬مصير‭ ‬المسيحيين‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬حضرتك‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬صراعا‭ ‬سياسيا‭. ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يوضع‭ ‬حل‭ ‬لهذه‭ ‬الازمة‭ ‬المتجددة؟

‭ ‬بصراحة‭ ‬هو‭ ‬ليس‭ ‬صراعا‭ ‬سياسيا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬انا‭ ‬كرجل‭ ‬دين‭ ‬أدافع‭ ‬عن‭ ‬القيم‭ ‬الانسانية‭ ‬والقيم‭ ‬الدينية،‭ ‬وإن‭ ‬ايذاء‭ ‬الناس‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الاخلاق،‭ ‬لا‭ ‬المسيحية‭ ‬ولا‭ ‬الاسلامية‭. ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬صوته‭ ‬صارخا‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬بالبرية‭. ‬هناك‭ ‬محاولة‭ ‬للاستيلاء‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مقدرات‭ ‬المسيحيين‭. ‬وهذا‭ ‬الامر‭ ‬نحن‭ ‬نرفضه،‭ ‬وهنالك‭ ‬ايضا‭ ‬محاولة‭ ‬للتدخل‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الكنسي‭. ‬وهذا‭ ‬الشخص‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بالامر‭ ‬سواء‭ ‬أتقاعدت‭ ‬أو‭ ‬بقيت‭ ‬في‭ ‬منصبي،‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬يعود‭ ‬لي‭ ‬شخصيا‭ ‬ويعود‭ ‬للكنيسة‭. ‬وهنالك‭ ‬أيضا‭ ‬المزاعم‭ ‬العارية‭ ‬عن‭ ‬الصحة‭ ‬والاتهامات‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬لنا‭ ‬بأننا‭ ‬بعنا‭ ‬كنائس‭ ‬قديمة‭ ‬واملاك‭ ‬المسيحيين،‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬أيضا‭ ‬لا‭ ‬يخصه‭. ‬هنالك‭ ‬فرق‭ ‬بين‭ ‬عمل‭ ‬ديوان‭ ‬الوقف‭ ‬المسيحي‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬مؤسسة‭ ‬حكومية‭ ‬وللبرلمان‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬ادائها،‭ ‬وبين‭ ‬اوقاف‭ ‬الكنيسة‭ ‬وممتلكاتها‭. ‬نحن‭ ‬كوقف‭ ‬كنسي‭ ‬لدينا‭ ‬اربع‭ ‬عشرة‭ ‬كنيسة،‭ ‬وكل‭ ‬كنيسة‭ ‬تمتلك‭ ‬بعض‭ ‬العقارات‭ ‬مثل‭ ‬المحلات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬الموارد‭ ‬لخدمة‭ ‬الكنائس،‭ ‬وهذا‭ ‬الامر‭ ‬يعود‭ ‬لنا‭ ‬حصريا‭ ‬وبالقانون‭. ‬

هناك‭ ‬معايير‭ ‬دقيقة‭ ‬للبيع‭ ‬والشراء‭ ‬ويسمونه‭ ‬‮«‬استبدال‮»‬‭ ‬،‭ ‬فكيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ابيع‭ ‬انا‭ ‬او‭ ‬غيري‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هنالك‭ ‬رخص‭ ‬رسمية‭ . ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هناك‭ ‬تم‭ ‬بيع‭ ‬ملكين‭ ‬مملوكين‭ ‬لرهبان‭ ‬تابعين‭ ‬لي‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬عملت‭ ‬لهم‭ ‬وكالات‭ ‬اصولية‭ ‬وتمت‭ ‬المعاملات‭ ‬بشكل‭ ‬قانوني،‭ ‬وانا‭ ‬لا‭ ‬استلم‭ ‬ولا‭ ‬أسلم،‭ ‬لكني‭ ‬رئيسهم‭ ‬الديني،‭ ‬باعوا‭ ‬هذين‭ ‬الملكين‭ ‬وبنوا‭ ‬ديرا‭ ‬في‭ ‬عينكاوه‭ ‬للرهبان،‭ ‬وهذا‭ ‬الامر‭ ‬تم‭ ‬بموافقات‭ ‬حكومية‭ ‬أصولية،‭ ‬ما‭ ‬دخلنا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الضجة‭ ‬التي‭ ‬افتعلوها‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الامر؟‭ . ‬وهنالك‭ ‬اشاعات‭ ‬اخرى‭ ‬افتعلوها‭ ‬بجلبهم‭ ‬شخصا‭ ‬لا‭ ‬اعرفه‭ ‬إدعى‭ ‬إنه‭ ‬سلمني‭ ‬مليار‭ ‬ونصف‭ ‬دينار‭ !! ‬أين‭ ‬سلمني‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬الكبير؟‭ ‬كيف‭ ‬أخذ‭ ‬رشوة‭ ‬وانا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬الروحي؟‭ .‬

غبطة‭ ‬البطريرك؛‭ ‬حضرتك‭ ‬دائما‭ ‬تصرح‭ ‬وتقول‭ ‬نحن‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬‮«‬شيخ‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬واضحة‭ ‬لمن‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬تسمية‭ ‬‮«‬الشيخ‭ ‬ريان‭ ‬الكلداني‮»‬،‭ ‬هل‭ ‬ترون‭ ‬ان‭ ‬تجربة‭ ‬كتائب‭ ‬بابيلون‭ ‬تتشبه‭ ‬بتجربة‭ ‬الميليشيات‭ ‬المسيحية‭ ‬اللبنانية؟

نحن‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬شيخ،‭ ‬وليس‭ ‬لدينا‭ ‬هذه‭ ‬السلوكيات‭ ‬الميليشياوية،‭ ‬وإن‭ ‬المسيحيين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬كانوا‭ ‬دائما‭ ‬مسالمين‭ ‬ولا‭ ‬يحملون‭ ‬السلاح‭. ‬هذه‭ ‬الالقاب‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬الثقافة‭ ‬العشائرية‭ ‬غير‭ ‬موجودة‭ ‬عند‭ ‬المسيحيين‭. ‬نحن‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬فصل‭ ‬عشائري،‭ ‬وليس‭ ‬لدينا‭ ‬عشيرة،‭ ‬الكل‭ ‬افرد‭ ‬ينتمون‭ ‬لعوائلهم‭ ‬وكنائسهم،‭ ‬فهم‭ ‬اولاد‭ ‬الكنيسة‭. ‬ونحن‭ ‬دائما‭ ‬موالاتنا‭ ‬للحكومة‭ ‬وللبلد،‭ ‬واذا‭ ‬تعرضنا‭ ‬لمشكلة‭ ‬او‭ ‬اعتداء،‭ ‬فاننا‭ ‬نلجأ‭ ‬للقانون‭ ‬لينصفنا‭ ‬وليس‭ ‬لدينا‭ ‬شيوخ‭ ‬عشائر‭. ‬

وحتى‭ ‬شيوخ‭ ‬العشائر‭ ‬عندهم‭ ‬ثقافتهم‭ ‬وعندهم‭ ‬عطائهم،‭ ‬وعندهم‭ ‬تاريخهم‭. ‬اما‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬لنا‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬فجأة‭ ‬ويدعي‭ ‬إنه‭ ‬الشيخ‭ ‬فلان،‭ ‬فهذا‭ ‬أمر‭ ‬غريب‭ ‬ومرفوض‭. ‬وكذلك‭ ‬والحمد‭ ‬لله‭ ‬بقية‭ ‬الاحزاب‭ ‬المسيحية‭ ‬لم‭ ‬تدع‭ ‬انها‭ ‬مليشيا،‭ ‬هنالك‭ ‬اسباب‭ ‬وظروف‭ ‬توفرت‭ ‬للعمل‭ ‬السياسي،‭ ‬وهم‭ ‬من‭ ‬حقهم‭ ‬ان‭ ‬يعملوا‭ ‬وفق‭ ‬هذه‭ ‬الشروط،‭ ‬وانا‭ ‬ادافع‭ ‬عنهم‭ ‬وعن‭ ‬حقوقهم‭ ‬جميعا،‭ ‬لانهم‭ ‬موجودون‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬ويدافعون‭ ‬عن‭ ‬المكون‭ ‬المسيحي‭ ‬وعن‭ ‬العراقيين‭. ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬هنالك‭ ‬تنافس‭ ‬بين‭ ‬احزاب‭ ‬المكون،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يستحوذ‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬اسمه‭ ‬مسيحي،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الاجتماعي‭ ‬او‭ ‬السياسي،‭ ‬بل‭ ‬ايضا‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الكنسي،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭.‬نحن‭ ‬كنيسة‭ ‬حرة،‭ ‬نحن‭ ‬مؤسسة‭ ‬دينية‭ ‬روحية‭ ‬لها‭ ‬قيمها‭ ‬واخلاقها‭ ‬وروحيتها،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬أحد‭ ‬يقدر‭ ‬أن‭ ‬يصادر‭ ‬ارادتها‭ ‬او‭ ‬يتدخل‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭. ‬

‭ ‬غبطة‭ ‬البطريرك‭ ‬؛‭ ‬بصراحة‭ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬تشابها‭ ‬بين‭ ‬تجربة‭ ‬بابيلون‭ ‬والميليشيات‭ ‬المسيحية‭ ‬اللبنانية؟

‭ ‬لا‭ ‬،‭ ‬ابدا‭ ‬هذا‭ ‬شيء‭ ‬مختلف‭ ‬جدا‭ ‬عن‭ ‬التجربة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬اولا‭ ‬اللبنانيون‭ ‬مثقفون‭ ‬جدا،‭ ‬ومهما‭ ‬حصل‭ ‬او‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬فلا‭ ‬خوف‭ ‬على‭ ‬لبنان‭. ‬ثانيا‭ ‬المسيحيون‭ ‬والمسلمون‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬باتوا‭ ‬واعين،‭ ‬واصبحوا‭ ‬يعرفون‭ ‬أهمية‭ ‬التعايش‭ ‬بسلام،‭ ‬هنالك‭ ‬صراعات‭ ‬واصطفافات‭ ‬لكنها‭ ‬بين‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية،‭ ‬هذا‭ ‬صراع‭ ‬سياسي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلطة،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬توترات‭ ‬فئوية‭ ‬او‭ ‬مذهبية‭ ‬او‭ ‬دينية‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬سياسات‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هنالك‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬المسيحيين،‭ ‬انه‭ ‬صراع‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬المصالح‭ ‬السياسية‭. ‬اما‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬بابيلون‭ ‬فهناك‭ ‬استلاب،‭ ‬او‭ ‬مصادرة‭ ‬لارادة‭ ‬المكون‭ ‬المسيحي‭. ‬

في‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬تشعر‭ ‬بخطر‭ ‬وجودهم،‭ ‬فوجودهم‭ ‬بسهل‭ ‬نينوى‭ ‬غير‭ ‬مبرر،‭ ‬والناس‭ ‬لاتستطيع‭ ‬العودة‭ ‬لمدنها‭ ‬وقراها‭ ‬التي‭ ‬هجروا‭ ‬منها،‭ ‬لانهم‭ ‬لا‭ ‬يثقون‭ ‬بالمليشيات‭. ‬

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زيارة‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬للعراق‭ ‬

طيب‭ ‬دعنا‭ ‬نخرج‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬المزعج‭ ‬غبطة‭ ‬البطريرك،‭ ‬وحدثني‭ ‬قليلا‭ ‬عن‭ ‬قداسة‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬معرفتك‭ ‬به،‭ ‬فالبابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬شخصية‭ ‬مختلفة‭ ‬كثيرا‭ ‬عمن‭ ‬سبقوه‭ ‬في‭ ‬الجلوس‭ ‬على‭ ‬الكرسي‭ ‬البابوي‭. ‬هو‭ ‬شخصية‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬امريكا‭ ‬اللاتينية،‭ ‬من‭ ‬مجتمعات‭ ‬فقيرة‭ ‬وشعوب‭ ‬متعبة،‭ ‬لذلك‭ ‬يرى‭ ‬الكثيرون‭ ‬أن‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬متعاطف‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الشعوب،‭ ‬وأنه‭ ‬أكثر‭ ‬احساسا‭ ‬بآلام‭ ‬المظلومين،‭ ‬كيف‭ ‬تعلق‭ ‬على‭ ‬الموضوع؟

اولا‭ ‬قداسة‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬قادم‭ ‬من‭ ‬اميركا‭ ‬اللاتينية،‭ ‬وهو‭ ‬متأثر‭ ‬ايضا‭ ‬بفكر‭ ‬اللاهوت‭ ‬والتحرير،‭ ‬وهو‭ ‬يرى‭ ‬إن‭ ‬نمط‭ ‬السلوكيات‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭. ‬وان‭ ‬الكنيسة‭ ‬اليوم‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬لغة‭ ‬جديدة‭ ‬ومصطلحات‭ ‬جديدة،‭ ‬واشكال‭ ‬جديدة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الايمان،‭ ‬وايضا‭ ‬عن‭ ‬المجتمع‭ ‬وعن‭ ‬الثقافة‭. ‬الموروث‭ ‬القديم‭ ‬التقليدي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تجاوزه،‭ ‬وأن‭ ‬اللغة‭ ‬قد‭ ‬تغيرت‭ ‬ونمط‭ ‬تفكير‭ ‬الناس‭ ‬قد‭ ‬تغير،‭ ‬وللاجابة‭ ‬عن‭ ‬تساؤلات‭ ‬الناس‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الروحية‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬ان‭ ‬نستعمل‭ ‬اللغة‭ ‬القديمة‭ ‬والانماط‭ ‬القديمة‭ ‬من‭ ‬التفكير‭.‬

الحقيقة‭ ‬هو‭ ‬شخص‭ ‬يفاجئ‭ ‬الاخر‭ ‬بتحرره‭ ‬وبقربه‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬وببساطته‭ ‬وبمصداقيته‭. ‬وقد‭ ‬شعرنا‭ ‬بذلك‭ ‬أثناء‭ ‬زيارته‭ ‬للعراق،‭ ‬الناس‭ ‬أحبوه‭ ‬كثيرا‭ ‬بسبب‭ ‬مصداقيته‭ ‬وبساطته،‭ ‬وتواضعه،‭ ‬وخطابه‭ ‬الشامل‭. ‬فهو‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬أي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬التطرف‭ ‬وبشكل‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬الحوارات‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬والشخصيات‭ ‬الاسلامية،‭ ‬إذ‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬المسلمين‭ ‬على‭ ‬مصراعيه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصداقة‭. ‬

انا‭ ‬كنت‭ ‬معه‭ ‬بالقاهرة‭ ‬عندما‭ ‬زارها‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬والثانية‭ . ‬والتقى‭ ‬بشيخ‭ ‬الازهر‭ ‬الدكتور‭ ‬احمد‭ ‬الطيب‭. ‬وقد‭ ‬شاهدت‭ ‬بعيني‭ ‬التوتر‭ ‬باديا‭ ‬على‭ ‬الشيخ‭ ‬الطيب‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬لكن‭ ‬خطوة‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬نحوه‭ ‬واحتضانه‭ ‬له‭ ‬وتقبيله‭ ‬بصدق‭ ‬أذابت‭ ‬جليد‭ ‬التوتر‭ ‬وجعلت‭ ‬جو‭ ‬اللقاء‭ ‬يرفل‭ ‬بروحية‭ ‬وإطمئنان،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬أصدرا‭ ‬الوثيقة‭ ‬الانسانية‭ ‬المعروفة‭. ‬فهو‭ ‬يؤكد‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬الاخوة‭ ‬مع‭ ‬التنوع،‭ ‬ويقول‭ ‬نحن‭ ‬عائلة‭ ‬وحدة‭ ‬لكننا‭ ‬متنوعين،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نحترم‭ ‬بعضنا‭ ‬ونقبل‭ ‬بعضنا‭ ‬ونتعاون‭ ‬ونتضامن‭.‬

حضرتك‭ ‬كنت‭ ‬مرافقا‭ ‬لقداسة‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬تحركاته‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬العراق‭. ‬حدثنا‭ ‬عن‭ ‬كواليس‭ ‬الزيارة؟

انا‭ ‬ساهمت‭ ‬كتيرا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬وانجاز‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة،‭ ‬وسعيت‭ ‬بقوة‭ ‬لانجاحها،وقد‭ ‬كانت‭ ‬زيارة‭ ‬تاريخية‭ ‬بحق‭. ‬وقد‭ ‬كتب‭ ‬البعض‭ ‬عنها‭ ‬قائلا؛‭ ‬ماهذا‭ ‬العراق‭ ‬الجميل؟‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬تحول‭ ‬الى‭ ‬فردوس،‭ ‬جنة،‭ ‬لا‭ ‬احقاد،‭ ‬لا‭ ‬ارهاب،‭ ‬لاخبر‭ ‬سيء‭. ‬كل‭ ‬الامور‭ ‬مفرحة،‭ ‬المسلمون‭ ‬فرحون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المسيحيين‭. ‬أنا‭ ‬كنت‭ ‬مع‭ ‬قداسة‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬السيارة‭ ‬وهي‭ ‬تخترق‭ ‬شوارع‭ ‬بغداد‭ ‬وهي‭ ‬تغص‭ ‬بالمسلمين‭ ‬والمسيحيين‭ ‬وهم‭ ‬يحملون‭ ‬الشموع‭ ‬مرحبين‭ ‬بالضيف‭ ‬الكبير‭. ‬كان‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬تستثمر‭ ‬هذه‭ ‬المخرجات‭ ‬حتى‭ ‬تعمل‭ ‬شي‭ ‬جديد‭.‬

هل‭ ‬حضرت‭ ‬لقاء‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬مع‭ ‬سماحة‭ ‬السيد‭ ‬السيستاني؟‭ ‬حدثني‭ ‬عن‭ ‬اللقاء؟

‭ ‬نعم،‭ ‬كنا‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشخاص‭. ‬واللقاء‭ ‬كان‭ ‬جميل‭ ‬وروحاني‭ ‬جدا‭. ‬الحقيقة‭ ‬إني‭ ‬كنت‭ ‬صاحب‭ ‬الدور‭ ‬الجوهري‭ ‬في‭ ‬انجاح‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬وهذا‭ ‬الحوار،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬المعطيات‭ ‬توحي‭ ‬بأنه‭ ‬صعب‭ ‬الحصول‭ ‬،‭ ‬وعندما‭ ‬وصلنا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هنالك‭ ‬حماس‭ ‬كبير،‭ ‬لان‭ ‬سماحة‭ ‬السيد‭ ‬السيستاني‭ ‬أطال‭ ‬الله‭ ‬عمره‭ ‬رجل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬ومتعب‭ ‬صحيا‭ ‬فهو‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬والتسعين‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬لكني‭ ‬اشتغلت‭ ‬على‭ ‬الموضوع‭ ‬وقلت‭ ‬انها‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬للقاء‭ ‬تاريخي‭ ‬بين‭ ‬قداسة‭ ‬البابا‭ ‬وسماحة‭ ‬المرجع‭ ‬الاعلى‭ . ‬

كيف‭ ‬كانوا‭ ‬يتحاورون،‭ ‬باي‭ ‬لغة‭ ‬كان‭ ‬يحكي‭ ‬البابا‭ ‬،‭ ‬وبأي‭ ‬لغة‭ ‬تكلم‭ ‬السيد‭ ‬السيستاني‭ ‬؟‭ ‬

البابا‭ ‬كان‭ ‬يتكلم‭ ‬اللغة‭ ‬الايطالية‭ ‬والسيد‭ ‬السيستاني‭ ‬كان‭ ‬يتكلم‭ ‬العربية‭ ‬وهنالك‭ ‬مترجم‭ ‬بين‭ ‬الاثنين‭. ‬كان‭ ‬اللقاء‭ ‬جميل‭ ‬جدا‭ ‬واخوي‭ . ‬وقال‭ ‬فيه‭ ‬السيد‭ ‬السيستاني‭: ‬‮«‬انا‭ ‬ادافع‭ ‬عن‭ ‬الانسان‭ ‬كل‭ ‬انسان‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬حقيقة‭ ‬الديانة،‭ ‬انك‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬انسان‭ ‬خلقه‭ ‬الله،‭ ‬والبشرين‭ ‬عيال‭ ‬الله‮»‬‭.‬‭ ‬نحن‭ ‬نقول‭ ‬ابناء‭ ‬الله‭ ‬وبنات‭ ‬الله،‭ ‬والمسلمين‭ ‬يسمونهم‭ ‬عيال‭ ‬الله‭. ‬كما‭ ‬تكلم‭ ‬السيد‭ ‬السيستاني‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬إنه‭ ‬يرفض‭ ‬استقبال‭ ‬السياسيين‭ ‬لانهم‭ ‬فاسدون‭. ‬فأجابه‭ ‬الحبر‭ ‬الاعظم‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬فقط،‭ ‬الفاسدون‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬العالم‭ ‬يبحثون‭ ‬عما‭ ‬يدخل‭ ‬جيبوهم‭ ‬اولا‭. ‬وأكد‭ ‬السيد‭ ‬السيستاني‭ ‬على‭ ‬أننا‭ ‬نسيج‭ ‬واحد‭ ‬نحن‭ ‬جزء‭ ‬منكم،‭ ‬وانتم‭ ‬جزء‭ ‬منا‭ ‬يعني‭ ‬اخوة‭.‬

وكان‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يستغرق‭ ‬اللقاء‭ ‬ربع‭ ‬ساعة‭ ‬فقط‭ ‬لكنه‭ ‬أستمر‭ ‬خمسون‭ ‬دقيقة‭. ‬كان‭ ‬بصراحة‭ ‬لقاء‭ ‬تحسه‭ ‬من‭ ‬القلب‭ ‬الى‭ ‬القلب،‭ ‬كانك‭ ‬في‭ ‬فسحة‭ ‬او‭ ‬رحبة‭ ‬روحية،‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬لقاءً‭ ‬بين‭ ‬إثنين‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬المتجردة‭ ‬والزاهدة‭. ‬

‭ ‬غبطة‭ ‬البطريرك‭ ‬سمعنا‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬كنيسة‭ ‬كلدانية‭ ‬في‭ ‬القدس‭. ‬وفيها‭ ‬رجال‭ ‬دين‭ ‬تابعين‭ ‬لحضرتك‭. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬هنالك‭ ‬اشاعات‭ ‬تتكرر‭ ‬عن‭ ‬قيامك‭ ‬بزيارة‭ ‬اسرائيل،‭ ‬كيف‭ ‬توضح‭ ‬هذه‭ ‬الصورة،‭ ‬وكيف‭ ‬تجيب‭ ‬على‭ ‬الاشاعات‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬ونهائي؟

‭ ‬هذا‭ ‬محض‭ ‬افتراء‭ ‬غير‭ ‬معقول‭. ‬اولا‭ ‬انا‭ ‬من‭ ‬حقي‭ ‬أن‭ ‬أزور‭ ‬رعايا‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكلدانية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وهنالك‭ ‬بالفعل‭ ‬كنيسة‭ ‬كلدانية‭ ‬بالقدس‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬صغير‭ ‬يسمونه‭ ‬زقاق‭ ‬الكلدان‭. ‬عندما‭ ‬جاء‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬الى‭ ‬الاردن‭ ‬كنت‭ ‬موجودا‭ ‬برفقته‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬حقي‭ ‬أن‭ ‬اذهب‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬لفلسطين‭ ‬لاني‭ ‬كنت‭ ‬مدعوا‭ ‬لهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬،‭ ‬لكني‭ ‬رفضت‭ ‬أن‭ ‬ازور‭ ‬اسرائيل‭ ‬احتراما‭ ‬لمشاعر‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬وايضا‭ ‬بحكم‭ ‬الموقف‭ ‬العراقي‭ ‬الرافض‭ ‬للتطبيع‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ . ‬انا‭ ‬لم‭ ‬أزر‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬حياتي،‭ ‬وانا‭ ‬امتلك‭ ‬الشجاعة‭ ‬لاقول‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬قمت‭ ‬بذلك،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬يطلقون‭ ‬الاشاعات‭ ‬يتبعون‭ ‬مقولة‭ (‬اكذب‭ ‬اكذب‭ ‬حتى‭ ‬يصدقك‭ ‬الاخرون‭). ‬انا‭ ‬لم‭ ‬إزر‭ ‬القدس‭ ‬احتراما‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬قضى‭ ‬حوالي‭ ‬خمسة‭ ‬وسعبين‭ ‬عاما‭ ‬خارج‭ ‬ارضه‭. ‬وانا‭ ‬كرجل‭ ‬دين‭ ‬من‭ ‬واجبي‭ ‬أن‭ ‬أتضامن‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬المظلوم‭. ‬

غبطة‭ ‬البطريرك‭: ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نختم‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬الشيق‭ ‬بالحديث‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬زيارتك‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬ماهي‭ ‬النشاطات‭ ‬التي‭ ‬ستقومون‭ ‬بها؟‭ ‬

انا‭ ‬كرئيس‭ ‬للكنيسة‭ ‬الكلدانية،‭ ‬من‭ ‬واجبي‭ ‬أن‭ ‬ازور‭ ‬كل‭ ‬الرعايا‭ ‬الكلدان‭ ‬الموجودن‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬انحاء‭ ‬العالم‭. ‬وقد‭ ‬زرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬واستراليا‭ ‬واوروبا‭ ‬والشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬مرتين‭. ‬والتقيت‭ ‬بالجاليات‭ ‬هناك‭ ‬وايضا‭ ‬قابلت‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭. ‬كما‭ ‬تعلم‭ ‬كان‭ ‬هنالك‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬دعوة‭ ‬عشاء‭ ‬حضرها‭ ‬لفيف‭ ‬من‭ ‬ابناء‭ ‬الجالية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬وقد‭ ‬تأثرت‭ ‬برؤيتهم‭ ‬كثيرا‭ ‬وهم‭ ‬نخبة‭ ‬مشرفة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وقد‭ ‬تكلمت‭ ‬معهم‭ ‬وطلبت‭ ‬منهم‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬ينقطعوا‭ ‬عن‭ ‬جذورهم،‭ ‬وأن‭ ‬يمدوا‭ ‬جسور‭ ‬الصلة‭ ‬مع‭ ‬وطنهم‭ ‬الام‭ .‬

وسوف‭ ‬أزور‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬الكنسيين‭ ‬في‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬البريطانية،‭ ‬وهناك‭ ‬احتمالية‭ ‬ترتيب‭ ‬زيارة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭. ‬فهو‭ ‬شخصية‭ ‬لطيفة‭ ‬ومحبة‭ ‬للخير‭ ‬وساعد‭ ‬المهجرين‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬محنتهم‭ ‬الانسانية‭ ‬إبان‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الارهاب‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬وليا‭ ‬للعهد‭ .‬

غبطة‭ ‬الكاردينال‭ ‬لويس‭ ‬روفائيل‭ ‬ساكو،‭ ‬اللقاء‭ ‬معك‭ ‬لا‭ ‬يمل‭ ‬،‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬أكون‭ ‬قد‭ ‬أثقلت‭ ‬على‭ ‬حضرتك،‭ ‬وقد‭ ‬تشرفت‭ ‬بلقائك‭.‬

واتمنى‭ ‬أن‭ ‬ألتقيك‭ ‬في‭ ‬مرات‭ ‬قادمة‭ .‬