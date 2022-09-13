‏في الأدب الهاشمي-رباح آل جعفر

‏إذا‭ ‬كان‭ ‬حُكْمُ‭ ‬الشعر‭ ‬أصدق‭ ‬في‭ ‬حكمه،‭ ‬أحياناً،‭ ‬من‭ ‬لسان‭ ‬التاريخ‭ ‬إذا‭ ‬اختلف‭ ‬الحكمان‭.. ‬فلقد‭ ‬سجّل‭ ‬لنا‭ ‬شعراء‭ ‬العربية‭ ‬قصائد‭ ‬رقيقة‭ ‬المعاني،‭ ‬عميقة‭ ‬البيان‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬الهاشمي،‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬كلّ‭ ‬قصيدة‭ ‬منها‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تقدّم‭ ‬لك‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬كتاب‭.‬

‏قال‭ ‬مصعب‭ ‬بن‭ ‬الزبير‭:‬

‏وإن‭ ‬الألى‭ ‬بالطف‭ ‬من‭ ‬آل‭ ‬هاشمِ

‏تأسُّــوا‭ ‬فسـنّـُوا‭ ‬للأنـام‭ ‬التأسِّيـا

‏وابن‭ ‬الرومي‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬شعراء‭ ‬العصر‭ ‬العباسي،‭ ‬وإن‭ ‬يكن‭ ‬أقلَّهم‭ ‬إنصافاً‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدنيا،‭ ‬يرسم‭ ‬بريشته‭ ‬المقتدرة‭ ‬صورة‭ ‬شعرية‭ ‬لما‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الطف،‭ ‬فيقول‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬قصيدة‭ ‬كادت‭ ‬تكلّفه‭ ‬حياته‭ ‬ذاتها‭: ‬

‏أمامكَ‭ ‬فانظرْ‭ ‬أيَّ‭ ‬نهجيكَ‭ ‬تَنْهجُ

‏طريقانِ‭ ‬شتِّى‭ ‬مستقيمٌ‭ ‬وأعـوجُ

‏والشاعر‭ ‬الموصلي‭ ‬عبد‭ ‬الباقي‭ ‬العمري‭ ‬يخاطب‭ ‬الإمام‭ ‬علياً‭ ‬رضي‭ ‬الله‭ ‬عنه‭ ‬بقوله‭: ‬

‏يا‭ ‬عليَّــاً‭ ‬بــه‭ ‬تباهــى‭ ‬العــلاءُ

‏وتناهـى‭ ‬فـي‭ ‬نعتـهِ‭ ‬الإطــراءُ

‏أما‭ ‬السيد‭ ‬الحميري‭ ‬فقد‭ ‬وضع‭ ‬جميع‭ ‬أشعاره‭ ‬في‭ ‬آل‭ ‬البيت‭ ‬مدحاً‭ ‬ووصفاً‭ ‬ورثاء،‭ ‬ومنها‭ ‬قصيدته‭ ‬الشهيرة‭:‬

‏أُمررْ‭ ‬على‭ ‬جدثِ‭ ‬الحسينِ

‏وقــل‭ ‬لأعظُمِـه‭ ‬الزكـيّــهْ

‏ومثلما‭ ‬يتغزَّل‭ ‬المحب‭ ‬بهوى‭ ‬من‭ ‬يُحب،‭ ‬يقول‭ ‬الكميت‭: ‬

‏بنـيَّ‭ ‬هاشـمٍ،‭ ‬رهـط‭ ‬النبـيِّ،‭ ‬فإنّنـي

‏بهم‭ ‬ولهم‭ ‬أرضـى‭ ‬مراراً‭ ‬وأغضـبُ

‏أما‭ ‬ميمية‭ ‬الفرزدق‭ ‬الشهيرة،‭ ‬قالها‭ ‬في‭ ‬الإمام‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬حين‭ ‬أقبل‭ ‬إلى‭ ‬الحجر‭ ‬الأسود‭ ‬فالتفَّ‭ ‬من‭ ‬حوله‭ ‬الحجيج‭. ‬فسأل‭ ‬رجلٌ‭: ‬مَن‭ ‬هذا؟‭ ‬فقال‭ ‬الفرزدق‭:‬

‏هذا‭ ‬الـذي‭ ‬تعرفُ‭ ‬البطحـاءُ‭ ‬وطأته

‏والبيـتُ‭ ‬يـعرفــه‭ ‬والحـلّ‭ ‬والحَــرَمُ‭ ‬

‏إذا‭ ‬رأتــه‭ ‬قـريــشٌ‭ ‬قــالَ‭ ‬قائـلُهــــا

‏إلى‭ ‬مكارمِ‭ ‬هذا‭ ‬يـنـتـهــي‭ ‬الكَــــرَمُ

‏وكان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬المناخ‭ ‬المشحون،‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬فيه‭ ‬فيلسوف‭ “‬المعرَّة‭” ‬وشاعر‭ ‬الشام‭ ‬أبو‭ ‬العلاء‭ “‬سجين‭ ‬المحبسين‭: ‬بيته‭ ‬والعمى‭” ‬قصيدته‭ ‬النونية‭ ‬قائلاَ‭:‬

‏وعلى‭ ‬الدهرِ‭ ‬من‭ ‬دماءِ‭ ‬الشهيدينِ

‏علـــيِّ‭ ‬ونجلــه‭ ‬شاهـــــــــــــدانِ

‏فهمـا‭ ‬في‭ ‬أواخــرِ‭ ‬الليــل‭ ‬فجــرانِ‭ ‬

‏وفــي‭ ‬أوليَّــاتـــه‭ ‬شَـفَـقَــــــــــانِ‭.‬

‏أمّا‭ ‬الشاعر‭ ‬العجيب‭ ‬دعبل‭ ‬الخزاعي،‭ ‬فإنه‭ ‬يهزّ‭ ‬أوتار‭ ‬النفوس‭ ‬بأمثال‭ ‬هذه‭ ‬الأبيات‭:‬

‏مـدارسُ‭ ‬آيـاتٍ‭ ‬خَلَـتْ‭ ‬من‭ ‬تــلاوةٍ

‏ومنـزلُ‭ ‬وحـيٍ‭ ‬مقـفـر‭ ‬العرصـاتِ

‏لآل‭ ‬رسـول‭ ‬الله‭ ‬بالخيـف‭ ‬من‭ ‬منىً

‏وبالركن‭ ‬والتعـريف‭ ‬والحجــراتِ

‏ديار‭ ‬علـيّ،‭ ‬والحسـيـن،‭ ‬وجعـفــرٍ

‏وحمـزة،‭ ‬والسـجَّاد‭ ‬ذي‭ ‬الثـفـناتِ‭ ‬

‏وأختم‭ ‬بشاعرنا‭ ‬الكبير‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬من‭ ‬ملحمته‭ “‬الحر‭ ‬الرياحي‭”:‬

‏يا‭ ‬موثقَ‭ ‬اليدينْ‭.. ‬يا‭ ‬مطلق‭ ‬اليدينْ

‏بعدكَ‭ ‬سوف‭ ‬تــُطفأ‭ ‬الشموعْ‭.. ‬

‏وتكثرُ‭ ‬الدموعْ

‏وكلنا‭ ‬نعرى‭ ‬‏وكلنا‭ ‬نجوعْ‭. ‬