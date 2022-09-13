‏في الأدب الهاشمي-رباح آل جعفر

إذا كان حُكْمُ الشعر أصدق في حكمه، أحياناً، من لسان التاريخ إذا اختلف الحكمان.. فلقد سجّل لنا شعراء العربية قصائد رقيقة المعاني، عميقة البيان في الأدب الهاشمي، حتى أن كلّ قصيدة منها تستطيع أن تقدّم لك نفسها في شكل كتاب.
قال مصعب بن الزبير:
وإن الألى بالطف من آل هاشمِ
تأسُّــوا فسـنّـُوا للأنـام التأسِّيـا
وابن الرومي من ألمع شعراء العصر العباسي، وإن يكن أقلَّهم إنصافاً من هذه الدنيا، يرسم بريشته المقتدرة صورة شعرية لما جرى في يوم الطف، فيقول في مطلع قصيدة كادت تكلّفه حياته ذاتها:
أمامكَ فانظرْ أيَّ نهجيكَ تَنْهجُ
طريقانِ شتِّى مستقيمٌ وأعـوجُ
والشاعر الموصلي عبد الباقي العمري يخاطب الإمام علياً رضي الله عنه بقوله:
يا عليَّــاً بــه تباهــى العــلاءُ
وتناهـى فـي نعتـهِ الإطــراءُ
أما السيد الحميري فقد وضع جميع أشعاره في آل البيت مدحاً ووصفاً ورثاء، ومنها قصيدته الشهيرة:
أُمررْ على جدثِ الحسينِ
وقــل لأعظُمِـه الزكـيّــهْ
ومثلما يتغزَّل المحب بهوى من يُحب، يقول الكميت:
بنـيَّ هاشـمٍ، رهـط النبـيِّ، فإنّنـي
بهم ولهم أرضـى مراراً وأغضـبُ
أما ميمية الفرزدق الشهيرة، قالها في الإمام زين العابدين حين أقبل إلى الحجر الأسود فالتفَّ من حوله الحجيج. فسأل رجلٌ: مَن هذا؟ فقال الفرزدق:
هذا الـذي تعرفُ البطحـاءُ وطأته
والبيـتُ يـعرفــه والحـلّ والحَــرَمُ
إذا رأتــه قـريــشٌ قــالَ قائـلُهــــا
إلى مكارمِ هذا يـنـتـهــي الكَــــرَمُ
وكان هذا هو المناخ المشحون، الذي أطلق فيه فيلسوف “المعرَّة” وشاعر الشام أبو العلاء “سجين المحبسين: بيته والعمى” قصيدته النونية قائلاَ:
وعلى الدهرِ من دماءِ الشهيدينِ
علـــيِّ ونجلــه شاهـــــــــــــدانِ
فهمـا في أواخــرِ الليــل فجــرانِ
وفــي أوليَّــاتـــه شَـفَـقَــــــــــانِ.
أمّا الشاعر العجيب دعبل الخزاعي، فإنه يهزّ أوتار النفوس بأمثال هذه الأبيات:
مـدارسُ آيـاتٍ خَلَـتْ من تــلاوةٍ
ومنـزلُ وحـيٍ مقـفـر العرصـاتِ
لآل رسـول الله بالخيـف من منىً
وبالركن والتعـريف والحجــراتِ
ديار علـيّ، والحسـيـن، وجعـفــرٍ
وحمـزة، والسـجَّاد ذي الثـفـناتِ
وأختم بشاعرنا الكبير عبد الرزاق عبد الواحد من ملحمته “الحر الرياحي”:
يا موثقَ اليدينْ.. يا مطلق اليدينْ
بعدكَ سوف تــُطفأ الشموعْ..
وتكثرُ الدموعْ
وكلنا نعرى وكلنا نجوعْ.