​ مخاوف من انتشار القتال الفلسطيني خارج نابلس وإصلاحي فتحاوي لـ (الزمان):ندين تخريب المنشآت

​‭ ‬نابلس‭ -‬الزمان‭ – ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

‮ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نابلس‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬حيث‭ ‬دارت‭ ‬اشتباكات‭ ‬بالأسلحة‭ ‬النارية‭ ‬بين‭ ‬شبان‭ ‬فلسطينيين‭ ‬وعناصر‭ ‬أمن‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬المتزايدة‭ ‬يخشى‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭.‬‮ ‬

بسرعة‭ ‬انقلب‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬رأسًا‭ ‬على‭ ‬عقب،‭ ‬فبعدما‭ ‬كانت‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬تعج‭ ‬بالمتسوقين‭ ‬ما‭ ‬لبثت‭ ‬أن‭ ‬فرغت‭ ‬منهم‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬ليلة‭ ‬عصيبة‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬اعتقال‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عنصرين‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الإسلامية‭ ‬بينهم‭ ‬الناشط‭ ‬البارز‭ ‬مصعب‭ ‬اشتية‭.‬

أثار‭ ‬اعتقال‭ ‬اشتية‭ ‬وعماد‭ ‬طبيلة‭ ‬غضب‭ ‬الكثيرين‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬وخاصة‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يتهمون‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بأنها‭ ‬دمية‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬إسرائيل‭ ‬تحركها‭ ‬كما‭ ‬تشاء‭.‬‮ ‬‭ ‬عقب‭ ‬عملية‭ ‬الاعتقال‭ ‬واندلاع‭ ‬الاشتباكات‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬قتيل‭ (‬53‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬أصبح‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الشبان‭ ‬يلقون‭ ‬الحجارة‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬مركبات‭ ‬مدرعة‭ ‬تابعة‭ ‬للسلطة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬منطقة‭ ‬مغلقة‭.‬‮ ‬

أشعل‭ ‬الشبان‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬كما‭ ‬سمعت‭ ‬أصوات‭ ‬طلقات‭ ‬نارية‭ ‬كثيفة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المدينة‭ ‬تسببت‭ ‬بتهشيم‭ ‬نوافذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬القريبة‭.‬

​وتجري‭ ‬فيه‭ ‬جهود‭ ‬مكثفة‭ ‬لاحتواء‭ ‬أحداث‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬تفجرت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نابلس‭ ‬بين‭ ‬أجهزة‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الناشطين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬عقب‭ ‬اعتقال‭ ‬أجهزة‭ ‬السلطة‭ ‬الناشط‭ ‬مصعب‭ ‬اشتيه‭ ‬المنتمي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬طالب‭ ‬د‭. ‬أيمن‭ ‬الرقب‭ ‬القيادي‭ ‬بالتيار‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بتنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬المجلس‭ ‬المركزي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بوقف‭ ‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تطالب‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بالقبض‭ ‬على‭ ‬مقاومين‭ ‬فإن‭ ‬السلطة‭ ‬مطالبة‭ ‬بتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬الاحتقان‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬فإننا‭ ‬ندين‭ ‬محاولات‭ ‬تخريب‭ ‬المنشآت‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬نابلس‭ ‬لأن‭ ‬تلك‭ ‬المنشآت‭ ‬ملك‭ ‬للشعب‭ ‬وليس‭ ‬السلطة‮ ‬‭ ‬،‭ ‬وعن‭ ‬فرص‭ ‬نجاح‭ ‬دعوة‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬دعوتها‭ ‬للفصائل‭ ‬لإنهاء‭ ‬الانقسام‭ ‬أكد‭ ‬الرقب‭ ‬أن‭ ‬فرص‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬ضئيلة‭ ‬فهناك‭ ‬دول‭ ‬بذلك‭ ‬جهود‭ ‬لإنهاء‭ ‬الانقسام‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الجهود‭ ‬فشلت‭ ‬بسبب‭ ‬تدخل‭ ‬دول‭ ‬إقليمية‭ ‬لاستمرار‭ ‬هذا‭ ‬الانقسام‭ ‬وأرى‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬تلك‭ ‬المشكلة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬إلا‭ ‬بإجراء‭ ‬الأنتخابات‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنهي‭ ‬هذا‭ ‬الانقسام‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬نفى‭ ‬عباس‭ ‬ذكي‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬معه‭ ‬وجود‭ ‬قرار‭ ‬بملاحقة‭ ‬المطاردين‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬يوجد‭ ‬عشرات‭ ‬المناضلين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الفصائل‭ ‬في‭ ‬نابلس‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬ملاحقتهم‭ ‬ودعا‭ ‬ذكي‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬إطلاق‭ ‬الشائعات‭ ‬والتي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬الفتنة‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬أتهم‭ ‬اللواء‭ ‬طلال‭ ‬دويكات‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬أجريناه‭ ‬معه‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بإثارة‭ ‬الفتنة‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬فضائية‭ ‬الأقصى‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬للأسف‭ ‬فإن‭ ‬تلك‭ ‬الحملة‭ ‬تجيئ‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تسعى‭ ‬فيه‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الجزائر‭ ‬لإنهاء‭ ‬الانقسام‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تسيئ‭ ‬إلى‭ ‬صورة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يلقى‭ ‬فيه‭ ‬أبو‭ ‬مازن‭ ‬خطابه‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬،‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬وفدا‭ ‬أمنيا‭ ‬مصريا‭ ‬زار‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وغزة‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬التهدئة‭ ‬ومنع‭ ‬إنفجار‭ ‬الموقف‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بعد‭ ‬تزايد‭ ‬عمليات‭ ‬المقاومة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬وتهديد‭ ‬إسرائيل‭ ‬باقتحام‭ ‬شامل‭ ‬للضفة‭ ‬حيث‭ ‬طالب‭ ‬الوفد‭ ‬الأمني‭ ‬المصري‭ ‬أبو‭ ‬مازن‭ ‬بأن‭ ‬تقوم‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬لعدم‭ ‬إعطاء‭ ‬إسرائيل‭ ‬ذريعة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬تهديداتها‭ .‬

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