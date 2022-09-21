​ مخاوف من انتشار القتال الفلسطيني خارج نابلس وإصلاحي فتحاوي لـ (الزمان):ندين تخريب المنشآت

نابلس -الزمان – القاهرة – مصطفى عمارة
تصاعد التوتر الداخلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة حيث دارت اشتباكات بالأسلحة النارية بين شبان فلسطينيين وعناصر أمن السلطة الفلسطينية وصولا إلى حالة من الفوضى المتزايدة يخشى أن تخرج عن السيطرة.
بسرعة انقلب الوضع في وسط المدينة رأسًا على عقب، فبعدما كانت الأسواق في الأيام الأخيرة تعج بالمتسوقين ما لبثت أن فرغت منهم صباح الثلاثاء بعد ليلة عصيبة على إثر اعتقال قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية عنصرين من حركة حماس الإسلامية بينهم الناشط البارز مصعب اشتية.
أثار اعتقال اشتية وعماد طبيلة غضب الكثيرين في المدينة وخاصة أولئك الذين يتهمون السلطة الفلسطينية بأنها دمية في يد إسرائيل تحركها كما تشاء. عقب عملية الاعتقال واندلاع الاشتباكات التي أسفرت عن قتيل (53 عاما)، أصبح وسط المدينة حيث كان الشبان يلقون الحجارة في اتجاه مركبات مدرعة تابعة للسلطة الفلسطينية، منطقة مغلقة.
أشعل الشبان النيران في الشوارع كما سمعت أصوات طلقات نارية كثيفة في أنحاء المدينة تسببت بتهشيم نوافذ عدد من المباني القريبة.
وتجري فيه جهود مكثفة لاحتواء أحداث العنف التي تفجرت في مدينة نابلس بين أجهزة السلطة الفلسطينية وعدد من الناشطين الفلسطينيين عقب اعتقال أجهزة السلطة الناشط مصعب اشتيه المنتمي لحركة حماس طالب د. أيمن الرقب القيادي بالتيار الإصلاحي لحركة فتح في تصريحات خاصة للزمان السلطة الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وإن كانت إسرائيل تطالب السلطة الفلسطينية بالقبض على مقاومين فإن السلطة مطالبة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في المناطق التي تسيطر عليها حتى لا يزيد الاحتقان في الشارع الفلسطيني ، وفي الوقت نفسه فإننا ندين محاولات تخريب المنشآت العامة في نابلس لأن تلك المنشآت ملك للشعب وليس السلطة ، وعن فرص نجاح دعوة الجزائر في دعوتها للفصائل لإنهاء الانقسام أكد الرقب أن فرص نجاح هذا الاجتماع ضئيلة فهناك دول بذلك جهود لإنهاء الانقسام إلا أن تلك الجهود فشلت بسبب تدخل دول إقليمية لاستمرار هذا الانقسام وأرى أن حل تلك المشكلة لا يمكن أن يأتي إلا بإجراء الأنتخابات والتي يمكن أن تنهي هذا الانقسام ، فيما نفى عباس ذكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في اتصال هاتفي معه وجود قرار بملاحقة المطاردين مؤكدا أنه يوجد عشرات المناضلين في كافة الفصائل في نابلس لم يتم ملاحقتهم ودعا ذكي إلى تجنب إطلاق الشائعات والتي تؤدي إلى إحداث الفتنة ، وفي المقابل أتهم اللواء طلال دويكات المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في اتصال أجريناه معه حركة حماس بإثارة الفتنة عبر فيها فضائية الأقصى وأضاف أنه للأسف فإن تلك الحملة تجيئ في وقت تسعى فيه بعض الدول وعلى رأسها الجزائر لإنهاء الانقسام كما أنها تسيئ إلى صورة الفلسطينيين في الوقت الذي يلقى فيه أبو مازن خطابه في الجمعية العامة ، يذكر أن وفدا أمنيا مصريا زار خلال اليومين الماضيين كل من أراضي السلطة الفلسطينية وإسرائيل وغزة بهدف تحقيق التهدئة ومنع إنفجار الموقف خاصة في الضفة الغربية بعد تزايد عمليات المقاومة في الضفة وتهديد إسرائيل باقتحام شامل للضفة حيث طالب الوفد الأمني المصري أبو مازن بأن تقوم السلطة الفلسطينية بدورها في حفظ الأمن لعدم إعطاء إسرائيل ذريعة لتنفيذ تهديداتها .