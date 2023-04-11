​ جهود عراقية وعُمانية لإعادة العلاقات بين مصر وإيران

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬للزمان‭ ‬عن‭ ‬وساطة‭ ‬عراقية‭ ‬وعُمانية‭ ‬لإعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإيران‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أنه‭ ‬برغم‭ ‬ترحيب‭ ‬مصر‭ ‬بتلك‭ ‬الوساطة‭ ‬وخاصة‭ ‬الوساطة‭ ‬العراقية‭ ‬حيث‭ ‬ترتبط‭ ‬مصر‭ ‬والعراق‭ ‬بعلاقات‭ ‬خاصة‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬مصر‭ ‬تراقب‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬الممارسات‭ ‬الإيرانية‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬لاسيما‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأمن‭ ‬الخليج‭ ‬وموقف‭ ‬التدخلات‭ ‬الإيرانية‭ ‬السلبية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وخاصة‭ ‬علاقة‭ ‬إيران‭ ‬بحركتي‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬إيران‭ ‬بحسب‭ ‬القاهرة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬علاقاتها‭ ‬بتلك‭ ‬الحركتين‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأجندة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ . ‬وكان‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬قد‭ ‬كشف‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬رفضت‭ ‬طلبا‭ ‬للرئيس‭ ‬المصري‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬لفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬السياحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬نظرا‭ ‬لاستغلال‭ ‬إيران‭ ‬تلك‭ ‬السياحة‭ ‬للنفاذ‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭ ‬المصري‭.‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬نبيل‭ ‬اسماعيل‭ ‬فهمي‭ ‬ان‭ ‬انفتاح‭ ‬القاهرة‭ ‬وطهران‭ ‬أمر‭ ‬متوقع‭ ‬بعد‭ ‬انفتاح‭ ‬إيران‭ ‬والخليج‭ ‬وكذلك‭ ‬سوريا‭ ‬لكن‭ ‬سيحدث‭ ‬هذا‭ ‬تدريجيا‭ ‬دون‭ ‬تسرع‭ . ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬مرتبط‭ ‬بعدم‭ ‬توافر‭ ‬الثقة‭ ‬الكافية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬بفعل‭ ‬قضايا‭ ‬ثنائية‭ ‬وأخرى‭ ‬إقليمية‭. ‬وكشف‭ ‬الوزير‭ ‬المصري‭ ‬السابق‭ ‬أنه‭ ‬التقى‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬وزيرا‭ ‬للخارجية‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬الوزير‭ ‬الإيراني‭ ‬إغلاق‭ ‬صفحة‭ ‬الماضي‭ ‬وبدء‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬وكان‭ ‬ردي‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مصارحة‭ ‬وشفافية‭ ‬حتى‭ ‬يمكن‭ ‬إغلاق‭ ‬صفحة‭ ‬الماضي‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬فيها‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تسمح‭ ‬باستئنافه‭ . ‬ومن‭ ‬جهته‭ ‬أوضح‭ ‬السفير‭ ‬احمد‭ ‬القويسني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتولى‭ ‬ملف‭ ‬الحوار‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬العربي‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أسباب‭ ‬توتر‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬هو‭ ‬السعي‭ ‬المستمر‭ ‬للأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬الإيرانية‭ ‬لزعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬تنظيمات‭ ‬تدين‭ ‬بالولاء‭ ‬للمرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬والمد‭ ‬الشيعي‭ ‬السياسي،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬الإتفاق‭ ‬السعودي‭ ‬الإيراني‭ ‬تفرض‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬مراقبة‭ ‬السلوك‭ ‬الإيراني‭ ‬قبل‭ ‬إتخاذ‭ ‬أي‭ ‬خطوة‭ ‬تجاه‭ ‬إيران‭ . ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬الفقي‭ ‬الخبير‭ ‬السياسي‭ ‬والمستشار‭ ‬الإعلامي‭ ‬السابق‭ ‬للرئيس‭ ‬مبارك‭ ‬أنه‭ ‬نادى‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬ببدء‭ ‬حوار‭ ‬مصري‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬تركيا‭ ‬وإيران‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نقاط‭ ‬إتفاق‭ ‬مشتركة‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬اختلفنا‭ ‬فى‭ ‬بعض‭ ‬المواضيع،‭ ‬ولكن‭ ‬للأسف‭ ‬ممارسات‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬وخاصة‭ ‬إطلاق‭ ‬إيران‭ ‬أسم‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬الاسلامبولي‭ ‬قاتل‭ ‬السادات‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬شوارع‭ ‬طهران‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬كانت‭ ‬ترفضه‭ ‬القاهرة‭ . ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬أرجع‭ ‬أستاذ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬ومساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأسبق‭ ‬عبدالله‭ ‬الأشعل‭ ‬أهم‭ ‬أسباب‭ ‬القطيعة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإيران‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬سماح‭ ‬مصر‭ ‬بأي‭ ‬انفتاح‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬وتقييد‭ ‬عمل‭ ‬البعثة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬وممارسة‭ ‬واشنطن‭ ‬والرياض‭ ‬وتل‭ ‬أبيب‭ ‬ضغوطا‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬لعدم‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تجني‭ ‬فوائد‭ ‬اقتصادية‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬سائح‭ ‬إيراني‭ ‬لمصر‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياحة‭ ‬الدينية‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬استبعد‭ ‬عودة‭ ‬قريبة‭ ‬للعلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإيران‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الضغوط‭ ‬الأمريكية‭ ‬والإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬عليها‭ .‬