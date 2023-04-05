​ أزمة «تأشيرات» مصرية يمنية وسامح شكري ينفي لـ (الزمان) صلتها بزيارة وزير لأثيوبيا

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

​أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬مصر‭ ‬لتنظيم‭ ‬دخول‭ ‬اليمنيين‭ ‬لمصر‭ ‬ليست‭ ‬مرتبطة‭ ‬بزيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬اليمني‭ ‬لأثيوبيا‭ ‬وتصريحاته‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬ولكنها‭ ‬جاءت‭ ‬بسبب‭ ‬استغلال‭ ‬بعض‭ ‬اليمنيين‭ ‬للإقامة‭ ‬الدائمة‭ ‬وما‭ ‬يلقيه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬تبعات‭ ‬اقتصادية‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬إننا‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬حل‭ ‬لتلك‭ ‬المشكلة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬الأمنية‭ ‬لمصر‭ ‬ومصالح‭ ‬الأخوة‭ ‬اليمنيين‭ .‬

‭ ‬فيما‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬اليمني‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬لتنظيم‭ ‬دخول‭ ‬اليمنيين‭ ‬لمصر‭ ‬وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬قد‭ ‬منعت‭ ‬عشرات‭ ‬اليمنيين‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬القاهرة‭ ‬واشترطت‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬دخول‭ ‬مسبقة‭ ‬أو‭ ‬موافقة‭ ‬أمنية‭ ‬للقادمين‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬16‭ ‬و‭ ‬60‭ ‬عاما‭ ‬أو‭ ‬حمل‭ ‬تقارير‭ ‬طبية‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬مصري‭ ‬حكومي‭ ‬بالنسبة‭ ‬للوافدين‭ ‬بغرض‭ ‬العلاج‭ ‬،‭ ‬وربط‭ ‬اليمنيين‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات‭ ‬وزيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬اليمني‭ ‬احمد‭ ‬عوض‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬لأثيوبيا‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭ ‬وادلائه‭ ‬بتصريحات‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأثيوبي‭ ‬د‭. ‬مكي‭ ‬مكونين‭ ‬حسن‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬تضامن‭ ‬اليمن‭ ‬ودعمها‭ ‬لكل‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الحكومة‭ ‬الإثيوبية‭ ‬بغية‭ ‬تحريك‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬للشعب‭ ‬الأثيوبي‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬لمشروع‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬مصر‭ ‬والتي‭ ‬تشترك‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬كما‭ ‬تحتضن‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬يمني‭ ‬غالبيتهم‭ ‬فارين‭ ‬من‭ ‬ويلات‭ ‬الحرب‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬الوزير‭ ‬اليمني‭ ‬وما‭ ‬تبعها‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬مصرية‭ ‬ضد‭ ‬اليمنيين‭ ‬طالب‭ ‬عشرات‭ ‬اليمنيين‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الإجتماعي‭ ‬بإقالة‭ ‬الوزير‭ ‬اليمني‭ ‬متهمين‭ ‬إياه‭ ‬بافتعال‭ ‬أزمة‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬والإضرار‭ ‬بمصالح‭ ‬اليمنيين‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬علق‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬إسماعيل‭ ‬صبري‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬أنها‭ ‬موضع‭ ‬استنكار‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬واليمن‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬لها‭ ‬أي‭ ‬مبرر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬اليمن‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬اليمنيين‭ ‬المقيميين‭ ‬بمصر‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬اليمني‭ ‬لا‭ ‬يصلح‭ ‬لتمثيل‭ ‬بلاده‭ ‬،‭ ‬وردا‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬اليمني‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حملة‭ ‬منظمة‭ ‬تستهدفه‭ ‬شخصيا‭ ‬للإساءة‭ ‬للعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬واليمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فبركات‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الصحة‭ ‬ونحن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬ونبادله‭ ‬الوفاء‭ ‬بالوفاء‭ .‬

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