​وكيل المخابرات العسكرية السابق لـ(الزمان): قاعدة بيانات نكسة 1967 ساعدت في نصر 1973

ترقب‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬إسرائيل‭ ‬نيتها‭ ‬رفع‭ ‬السرية‭ ‬عن‭ ‬وثائق‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​​سادت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الترقب‭ ‬بين‭ ‬الأوساط‭ ‬العسكرية‭ ‬المصرية‭ ‬تحسبا‭ ‬للمعلومات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتضمنها‭ ‬الوثائق‭ ‬السرية‭ ‬لحرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬للرد‭ ‬عليها‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬إسرائيل‭ ‬أنها‭ ‬بصدد‭ ‬نشر‭ ‬الوثائق‭ ‬السرية‭ ‬عن‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬1973،‭ ‬وفي‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬قال‭ ‬اللواء‭ ‬سمير‭ ‬فرج‭ ‬أحد‭ ‬قادة‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬والمقرب‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يصدق‭ ‬إعلان‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬وثائق‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬1973‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬تطورات‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬شكلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬لجنة‭ ‬برئاسة‭ ‬قضاة‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬عام‭ ‬1973‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬سوف‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬تلك‭ ‬الوثائق‭ ‬المسربة‭ ‬وستقارن‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬بما‭ ‬تعلن‭ ‬عنه‭ ‬إسرائيل‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬حقيقتها‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬نفى‭ ‬مصدر‭ ‬برئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬للزمان‭ ‬ما‭ ‬رددته‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬تورط‭ ‬أشرف‭ ‬مروان‭ ‬مهر‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬الراحل‭ ‬جمال‭ ‬عبدالناصر‭ ‬والمقرب‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬أنور‭ ‬السادات‭ ‬في‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬العميل‭ ‬المزدوج‭ ‬لمصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬أشرف‭ ‬مروان‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬عميلا‭ ‬مزدوجا‭ ‬وسرب‭ ‬معلومات‭ ‬مغلوطة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬الحرب‭ ‬وتم‭ ‬تكريمه‭ ‬بعد‭ ‬وفاته‭ . ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكد‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬رشاد‭ ‬وكيل‭ ‬المخابرات‭ ‬السابق‭ ‬والذي‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬ملف‭ ‬الشؤون‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بعد‭ ‬نكسة‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقلد‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬دراسة‭ ‬أسباب‭ ‬نكسة‭ ‬‮٦٧‬،‭ ‬ولقد‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للنكسة‭ ‬قصور‭ ‬المعلومات‭ ‬العسكرية‭ ‬عن‭ ‬العدو‭ ‬فلقد‭ ‬كان‭ ‬لزاما‭ ‬علي‭ ‬المخابرات‭ ‬العامة‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬معلومات‭ ‬حقيقية‭ ‬عنه‭ ‬باعتبارها‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تغطية‭ ‬العمق‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الإسرائيلي‭(‬إسرائيل‭ ‬داخل‭ ‬حدودها‭) ‬لأن‭ ‬الإلة‭ ‬العسكرية‭ ‬مجمعة‭ ‬داخلها‭ ‬لاعتمادها‭ ‬علي‭ ‬نظام‭ ‬الاحتياط‭(‬خط‭ ‬أول‭ ‬‮٨‬‭ ‬ساعات‭ .‬خط‭ ‬ثان‭ ‬خلال‭ ‬‮١٢‬‭ ‬ساعة‮ ‬‭ .‬‭ ‬‭)‬‮ ‬‭ ‬وكانت‭ ‬المشكلة‭ ‬من‭ ‬اين‭ ‬نبدأ‭ ‬وخلال‭ ‬متابعة‭ ‬الموقف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اتضح‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬رفعت‭ ‬الحظر‭ ‬الإعلامي‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬القوات‭ ‬التي‭ ‬اشتركت‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬‮٦٧‬‭ ‬وكانت‭ ‬فرصة‭ ‬لدي‭ ‬لمتابعة‭ ‬ما‭ ‬ينشر‭ ‬عن‭ ‬هذا‮ ‬‭ ‬المجال‭ ‬وتجميع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬الكتب‭ ‬والمجلات‭ ‬سواء‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أو‭ ‬العالمية‭ ‬وتم‭ ‬تجميع‭ ‬‮٣٦‬‭ ‬كتابا‭ ‬ونشرة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬والفحص،و‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬منهم‭ ‬‮١٦‬‭ ‬كتابا‭ ‬ونشرة‭ ‬ركزت‭ ‬علي‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬والقوات‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬حتي‭ ‬مستوى‭ ‬سرية،‭ ‬ولقد‭ ‬تم‭ ‬تجميع‭ ‬كل‭ ‬المعلومات‭ ‬العسكرية‭ ‬عن‭ ‬الوحدات‭ ‬والأسلحة‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬وإصدار‭ ‬تقرير‭ ‬معلومات‭ ‬بعنوان‭ ‬المعلومات‭ ‬المستخلصة‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬والنشرات‭ ‬عن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬‮٦٧‬‭ ‬وكانت‭ ‬الركيزة‭ ‬الاساسية‮ ‬‭ ‬لقاعدة‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬العدو،‭ ‬وتم‭ ‬متابعة‭ ‬الموقف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وبمنتصف‭ ‬عام‭ ‬‮١٩٦٨‬‭ ‬كانت‭ ‬لدينا‭ ‬قاعدة‭ ‬معلومات‭ ‬كاملة‭ ‬عن‭ ‬العدو‭ ‬ساعد‭ ‬علي‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬رفع‭ ‬الحظر‭ ‬الإعلامي‭ ‬عن‭ ‬القوات‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬‮٦٧‬‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬لتقديرها‭ ‬أن‭ ‬حرب‭ ‬‮٦٧‬‭ ‬هي‭ ‬آخر‭ ‬الحروب‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والتي‭ ‬لن‭ ‬تقوم‭ ‬لها‭ ‬قائمة‭ ‬عسكرية‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬وخلال‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬فيها‭ ‬حرب‭ ‬الاستنزاف‭ ‬بدأت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬قواتها‭ ‬والمخابرات‭ ‬العامة‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلتها‭ ‬بإشراف‭ ‬الوزير‭ ‬أمين‭ ‬هويدي‭ ‬المشرف‭ ‬علي‭ ‬الجهاز‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭. ‬ولقد‭ ‬أدت‭ ‬دراسة‭ ‬قاعدة‭ ‬المعلومات‭ ‬بعد‭ ‬تجميعها‭ ‬الى‭ ‬التالي‭ :-‬

اولا‭ .‬ان‭ ‬إسرائيل‭ ‬كيان‭ ‬يحقق‭ ‬آمال‭ ‬وطموحات‭ ‬الصهيونية‭ ‬العالمية‭ ‬القائم‭ ‬علي‭ ‬التوسع‭ ‬علي‭ ‬حساب‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬‮ ‬

ثانيا‭.‬ان‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬هي‭ ‬القوة‭ ‬الضاربة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والتي‭ ‬تحقق‭ ‬السيادة‭ ‬الجوية‭ ‬علي‭ ‬كل‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬مجتمعة‭.‬

ثالثا‭.‬ان‭ ‬القوات‭ ‬المدرعة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬هي‭ ‬القوة‭ ‬الضاربة‭ ‬للقوات‭ ‬البرية‭ ‬وتحقق‭ ‬الاختراق‭ ‬والتطويق‭ ‬بعيد‭ ‬المدى‭ ‬ضد‭ ‬قوات‭ ‬العدو‭.‬

رابعا‭.‬ان‭ ‬العقيدة‭ ‬القتالية‭ ‬للدفاعات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬انها‭ ‬دفاعات‭ ‬متحركة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬المدرعة‭ ‬والمدفعية‭ ‬والمشاة‭ ‬الميكانيكية‭.‬‮ ‬

خامسا‭.‬ان‭ ‬إسرائيل‭ ‬دولة‭ ‬داخل‭ ‬منظومة‭ ‬أمنية‭ ‬وعسكرية‭ . ‬​وبالإضافة‭ ‬الي‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬فلقد‭ ‬ترتب‭ ‬علي‭ ‬قاعدة‭ ‬المعلومات‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‮ ‬‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المصرية‭ ‬منها‭. ‬اتخذت‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬قرارا‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬جدوى‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التسليح‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬واستبداله‭ ‬ببناء‭ ‬حائط‭ ‬للصواريخ‭ ‬لحماية‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬لمصر‭ ‬وتم‭ ‬ذلك‭ ‬أثناء‭ ‬قبول‭ ‬مبادرة‭ ‬روجرز‭ ‬خصيصا‭ ‬لذلك‭ ‬مايو‭ ‬‮١٩٧٠‬‭ ‬وللحد‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬القوات‭ ‬المدرعة‭ ‬فلقد‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬وحدات‭ ‬صواريخ‭ ‬قصيرة‭ ‬المدي‭ ‬تعبر‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬المشاة‭ ‬في‭ ‬الموجات‭ ‬الأولي‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭.‬‮ ‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬المخابرات‭ ‬العامة‭ ‬فلقد‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬الحفار‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬كيتنج‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬لحرمان‮ ‬

‮ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬البترول‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬السويس‭ ‬وحرمانها‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬معلومات‭ ‬السرية‭ ‬للغاية‭ ‬بالقبض‭ ‬علي‭ ‬قضية‭ ‬القرن‭ ‬سنة‭ ‬‮٧٠‬‭/‬‮٧١‬‭ ‬الجاسوسة‭ ‬هبه‭ ‬سليم‭. ‬ورصد‭ ‬ومعالجة‭ ‬النوايا‭ ‬العدوانية‭ ‬للعدو‭.‬‮ ‬

واستمرت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الاستنزاف‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬رأس‭ ‬العش‭ ‬سنة‭ ‬‮١٩٦٧‬‭ ‬واغراق‭ ‬المدمرة‭ ‬ايلات‭ .‬

ولقد‭ ‬كان‭ ‬التقيم‭ ‬الإسرائيلي‮ ‬‭ ‬للقدرات‭ ‬العسكرية‭ ‬المصرية‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬جثة‭ ‬هامدة‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬علي‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬عمليات‭ ‬إيجابية‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬وأن‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬قادرة‭ ‬علي‭ ‬دحر‭ ‬أي‭ ‬قوات‭ ‬محدودة‭ ‬قد‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬عبور‭ ‬القناة‭ ‬واستمر‭ ‬هذا‭ ‬التقييم‭ ‬حتي‭ ‬يوم‭ ‬‮٦‬‭ ‬اكتوبر‭ .‬

​وعلي‭ ‬ضوء‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬نظرة‭ ‬تقييمية‭ ‬لحرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬‮١٩٧٣‬‭ ‬فإنها‭ ‬قد‭ ‬زلزلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬قواعدها‭ ‬واحدثت‭ ‬شرخا‭ ‬كبيرا‭ ‬بين‭ ‬المجتمع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وقواته‭ ‬المسلحة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬دائما‭ ‬تشيع‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تقهر‭ ‬وكسرت‭ ‬أنفها‭ ‬واطاحت‭ ‬بكل‭ ‬القيادات‭ ‬العسكرية‭ ‬واجبرت‭ ‬جولدا‭ ‬مائير‭ ‬علي‭ ‬استقالة‭ ‬حكومتها‭ ‬واعتزالها‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬للأبد‭ ‬والذي‭ ‬يؤكده‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬اجرانات‭ ‬في‭ ‬‮٣١‬‭ ‬يناير‭ ‬‮١٩٧٥‬‭ ‬ولولا‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬المباشر‭ ‬اللامحدود‭ ‬والتعبئة‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬‮٦‬‭ ‬اكتوبر‭ ‬بناء‭ ‬علي‭ ‬الإنذار‮ ‬‭ ‬من‭ ‬العميل‭ ‬أ‭/‬‮١‬‭ ‬والذي‭ ‬تبين‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬أشرف‭ ‬مروان‭ ‬لكانت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬عانت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاكل‮ ‬‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬استمرارها‭ ‬كدولة‭ ‬مستقرة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬أعادت‭ ‬لمصر‭ ‬هيبتها‭ ‬وكرامتها‮ ‬‭ ‬وكرامة‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬جني‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬البترولية‭ ‬ثروات‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬بترولها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تحلم‭ ‬بها‭ .‬‮ ‬

ورغم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬سلبيات‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المعركة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬‮١٦‬أكتوبر‭ ‬وعبور‭ ‬بعض‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬غرب‭ ‬القناة‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬حققت‭ ‬أهدافها‭ ‬من‭ ‬ألحرب‭ ‬وإزالة‭ ‬آثار‭ ‬عدوان‮٦٧‬‭ ‬واعادة سيناء‭ ‬الي‭ ‬مصر‭ ‬كاملة‭ ‬غير‭ ‬منقوصة‭ ‬طبقا‭ ‬لحدودها‭ ‬الدولية‭.‬

​