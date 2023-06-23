​وزيرة‭ ‬التخطيط‭ ‬المصري‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬ لن‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬إلا‭ ‬بشروط‭ ‬ميسرة‭ ‬

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

​في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬فيه‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رفضه‭ ‬شروط‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬بتحرير‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬بدأت‭ ‬اجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬التحرك‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬أعدتها‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬لوضع‭ ‬الحلول‭ ‬لتوفير‭ ‬موارد‭ ‬دولارية‭ ‬لسد‭ ‬احتياجاتها‭ ‬وتمويل‭ ‬سداد‭ ‬الديون‭ ‬وشراء‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬تعويم‭ ‬الجنيه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬و‭ ‬أكدت‭ ‬د‭. ‬هالة‭ ‬السعيد‭ ‬وزيرة‭ ‬التخطيط‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬‮«‬الزمان‮»‬‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬لن‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬الاقتراض‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬إلا‭ ‬بشروط‭ ‬ميسرة‭ ‬ووفقا‭ ‬لبعد‭ ‬تنموي‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬الإنفاق‭ ‬وزيادة‭ ‬الاستثمارات‭.‬

فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬للزمان‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬وضعت‭ ‬خطة‭ ‬قدمتها‭ ‬لوزير‭ ‬المالية‭ ‬والبنك‭ ‬المركزي‭ ‬لتوفير‭ ‬مصادر‭ ‬اقتصادية‭ ‬لتوفير‭ ‬الدولار‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التعويم‭ ‬وتقوم‭ ‬الخطة‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬منها‭ ‬زيادة‭ ‬التقارب‭ ‬المصري‭ ‬الهندي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬استخدام‭ ‬الروبية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬التجاري‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الدولار‭ ‬وتحرك‭ ‬مصر‭ ‬نحو‭ ‬الانضمام‭ ‬لتجمع‭ ‬بريكس‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الدولار‭ ‬وقرار‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬بحظر‭ ‬استخدام‭ ‬الكروت‭ ‬مسبقة‭ ‬الدفع‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬حتى‭ ‬تحكم‭ ‬الحكومة‭ ‬قبضتها‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬دولار‭ ‬بتم‭ ‬انفاقه‭ ‬وطرح‭ ‬الحكومة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ . ‬وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬ببيع‭ ‬بعض‭ ‬الأصول‭ ‬بأسعار‭ ‬بخسة‭ ‬قرار‭ ‬اضطراري‭ ‬لحاجة‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬سداد‭ ‬مبلغ‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬يونيو‭ ‬الحالي‭ ‬كفوائد‭ ‬للديون،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬شكك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬مواحهة‭ ‬ضغوط‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬بسبب‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬والتي‭ ‬سوف‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬مصر‭ ‬‭.‬

‭ ‬وتوقع‭ ‬د‭. ‬إبراهيم‭ ‬صالح‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬التعويم‭ ‬لا‭ ‬محالة‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬فشل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬التزاماتها‭ ‬لسداد‭ ‬الديون‭ ‬الخارجية‭ ‬وشراء‭ ‬السلع‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬سياسي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تحرير‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتأثر‭ ‬شعبيته‭ ‬قبل‭ ‬الإنتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭. ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬الأزمة‭ ‬الإقتصادية‭ ‬المتفاقمة‭ ‬أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬في‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أجريناه‭ ‬معهم‭ ‬أن‭ ‬استقرار‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬مرهون‭ ‬بزيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬وتخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي،‭ ‬وقال‭ ‬احمد‭ ‬خزيم‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬تشجيع‭ ‬الصناعة‭ ‬المحلية‭ ‬ووجود‭ ‬روشتة‭ ‬وطنية‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬وأضاف‭ ‬د‭. ‬جودة‭ ‬عبد‭ ‬الخالق‭ ‬المفكر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬سلة‭ ‬عملات‭ ‬واستغلال‭ ‬اتفاقية‭ ‬الجات‭ ‬لخفض‭ ‬الواردات‭ .‬

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