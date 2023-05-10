​مقتل قادة حركة الجهاد يربك وساطة القاهرة مع الفصائل

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬أبلغت‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنها‭ ‬تدرس‭ ‬وقف‭ ‬وساطتها‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬و‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬خرق‭ ‬إسرائيل‭ ‬لتعهداتها‭ ‬للجانب‭ ‬المصري‭ ‬بعدم‭ ‬استهداف‭ ‬القادة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬،‭ ‬ونفى‭ ‬المصدر‭ ‬الأمني‭ ‬الأنباء‭ ‬التي‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬قادة‭ ‬الجهاد‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماع‭ ‬لقادة‭ ‬المقاومة‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬السفر‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬لأعضاء‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬فقط،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الأنباء‭ ‬تستهدف‭ ‬الوقيعة‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬ومصر‭ ‬والايحاء‭ ‬بأن‭ ‬مصر‭ ‬أبلغت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬تحركات‭ ‬قادة‭ ‬الجهاد‭ ‬لاستهدافهم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوتر‭ ‬الذي‭ ‬شاب‭ ‬علاقة‭ ‬الحركة‭ ‬بمصر‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أخلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتعهداتها‭ ‬لمصر‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬قادة‭ ‬للجهاد‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬قيام‭ ‬مصر‭ ‬بالتهدئة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والحركة‭ ‬خلال‭ ‬الاشتباكات‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭. ‬وكشف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬سترد‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬وبالطريقة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬الإتفاق‭ ‬عليها‭ . ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بالجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬قادة‭ ‬الجهاد‭ ‬وحماس‭ ‬أغلقوا‭ ‬هواتفهم‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬لعدم‭ ‬قبولهم‭ ‬أي‭ ‬وساطة‭ ‬للتهدئة‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكد‭ ‬محمود‭ ‬الهباش‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬للشؤون‭ ‬الدينية‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬المذبحة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ليست‭ ‬جديدة‭ ‬لأنها‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬الجرائم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتواصلة‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬فهناك‭ ‬حكومة‭ ‬متطرفة‭ ‬وأكثر‭ ‬تطرفا،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يلوم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬لأن‭ ‬المقاومة‭ ‬حق‭ ‬مشروع‭ ‬كفلته‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية‭. ‬ودعا‭ ‬الهباش‭ ‬إلى‭ ‬محاكمة‭ ‬قادة‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬واستبعد‭ ‬الهباش‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬يكتفي‭ ‬بالاستنكار‭ ‬أو‭ ‬الإدانة‭ ‬مؤكدا‭ ‬إننا‭ ‬تعول‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتغيير‭ ‬المعطيات‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬ودعا‭ ‬الهباش‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬التدخل‭ ‬بما‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬إتصالات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬لنصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ووقف‭ ‬الاعتداءات‭ ‬على‭ ‬شعبه‭. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬التقى‭ ‬اللواء‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬شؤون‭ ‬الأسرى‭ ‬والمحررين‭ ‬اللواء‭ ‬قدري‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬مع‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬أتحاد‭ ‬المحامين‭ ‬العرب‭ ‬مكاوي‭ ‬بنفيسي‭ ‬بمقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالعاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬وتم‭ ‬ذلك‭ ‬بحضور‭ ‬ومشاركة‭ ‬وفد‭ ‬الهيئة‭ ‬وممثل‭ ‬عن‭ ‬سفارة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬ومسؤول‭ ‬الشؤون‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الدكتور‭ ‬اياد‭ ‬ابو‭ ‬الهنود،‮ ‬‭ ‬والأمناء‭ ‬العامين‭ ‬المساعدين‭ ‬لأمين‭ ‬عام‭ ‬الاتحاد‭ ‬سيد‭ ‬شعبان‭ ‬وعبد‭ ‬الجواد‭ ‬احمد،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬القانونية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بقضية‭ ‬الأسرى،‭ ‬وما‭ ‬يتعرضون‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬وتجاوزات‭ ‬تتناقض‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬المنظومة‭ ‬القضائية‭ ‬الدولية‭.‬

بدأ‭ ‬اللقاء‭ ‬بتأكيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بنعيسى‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬فلسطين‭ ‬كقضية‭ ‬وشعب‭ ‬لدى‭ ‬الكل‭ ‬العربي،‭ ‬واستعداد‭ ‬الامانة‭ ‬العامة‭ ‬للاتحاد‭ ‬بكل‭ ‬الأوقات‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬للقيام‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬التزامات‭ ‬وواجبات‭.‬

‮ ‬وأكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬خصوصية‭ ‬قضية‭ ‬الأسرى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬لدى‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة،‭ ‬والعمل‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬قضاياهم‭ ‬والانتهاكات‭ ‬القانونية‭ ‬بحقهم‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬ومختلف‭ ‬الهيئات‭ ‬القضائية‭ ‬الدولية،‭ ‬وأنه‭ ‬سيكون‭ ‬بعض‭ ‬الترتيبات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

وتحدث‭ ‬اللواء‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬عن‭ ‬وجوب‭ ‬توحيد‭ ‬الخطاب‭ ‬القانوني‭ ‬المحافظ‭ ‬على‭ ‬الصفة‭ ‬النضالية‭ ‬للأسرى‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وتهيئة‭ ‬الأرضية‭ ‬الاقليمية‭ ‬القضائية‭ ‬الخصبة،‭ ‬نحو‭ ‬الانطلاق‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬منظم‭ ‬يستهدف‭ ‬منظومة‭ ‬القضاء‭ ‬الدولي،‭ ‬ووضعها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬تفاصيل‭ ‬التجاوزات‭ ‬القانونية‭ ‬والقضائية‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬يومياً‭ ‬بحق‭ ‬الأسرى‭ ‬والمعتقلين‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

وقال‭ ‬اللواء‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬‮«‬‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬لتوفير‭ ‬كل‭ ‬البيانات‭ ‬والتقارير‭ ‬والشهادات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تأكيد‭ ‬الجرائم‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬المحاكم‭ ‬العسكرية‭ ‬الاحتلالية‭ ‬ومن‭ ‬خلفها‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬الاسرائيلية،‭ ‬وتبعيتها‭ ‬المطلقة‭ ‬والعلنية‭ ‬لجهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الاسرائيلي،‭ ‬‮«‬‭.‬

وأضاف‭ ‬اللواء‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬‮«‬‭ ‬لدينا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬بإمكاننا‭ ‬مباشرة‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬لخطورتها،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الاعتقال‭ ‬الاداري‭ ‬والأسرى‭ ‬المرضى‭ ‬والجثامين‭ ‬المحتجزة‭ ‬في‭ ‬مقابر‭ ‬الأرقام‭ ‬والثلاجات‭ ‬وسرقة‭ ‬الأعضاء،‭ ‬والأطفال‭ ‬القصر‭ ‬‮«‬‭.‬

وقدم‭ ‬اللواء‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬شكره‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لاتحاد‭ ‬المحامين‭ ‬العرب‭ ‬على‭ ‬اهتمامها‭ ‬الدائم‭ ‬بقضية‭ ‬الأسرى‭ ‬والمعتقلين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬ممثلة‭ ‬بالأمين‭ ‬العام‭ ‬والأمناء‭ ‬العامين‭ ‬المساعدين‭ ‬وكل‭ ‬الطواقم‭ ‬العاملة‭ ‬فيها‭ .‬

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